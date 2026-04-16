Bemondta az Európai Bankhatóság új vezetője, mi most a legnagyobb fenyegetés

Az Európai Bankhatóság (EBA) új vezetője szerint az európai bankok jelenleg kellően ellenállóak ahhoz, hogy elviseljék a pénzügyi és geopolitikai sokkokat. Ugyanakkor fel kell készülniük a jövőbeli bizonytalanságokra, köztük a mesterséges intelligenciából fakadó kiberbiztonsági kockázatokra is -írja a Reuters.

François-Louis Michaud a múlt héten vette át az EBA irányítását. Hivatalba lépése előtti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a bankok megfelelő tőke- és likviditási pufferekkel rendelkeznek a geopolitikai kockázatok kezeléséhez. Hozzátette ugyanakkor, hogy a jövőben várható kihívások jelentősen eltérhetnek a korábbi tapasztalatoktól, ezért a megfelelő felkészülés elengedhetetlen.

A bankok sokktűrő képessége különösen aktuális kérdéssé vált, miután a pénzpiacokat jelentősen megterhelte az iráni konfliktus. Az Európai Központi Bank (EKB) a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy

a piacok alábecsülik a geopolitikai kockázatokból eredő pénzügyi feszültségeket.

Jelenleg ez számít a jegybankok első számú aggodalmának. Az EKB idén kiemelt célként kezeli a bankok geopolitikai ellenálló képességének erősítését, emiatt pedig stresszteszteket végez a legnagyobb hitelintézeteknél.

Egyre nagyobb felügyeleti aggodalomra ad okot a kiberbiztonság kérdése is.

Az Anthropic Mythos nevű új MI-modellje a szakértők szerint képes lehet rendkívül összetett kibertámadások generálására.

Ez közvetlen fenyegetést jelent a bankszektorra nézve. Az amerikai hatóságok a múlt héten sürgősségi egyeztetést tartottak a bankvezetőkkel az ügyben, és az EKB is azt tervezi, hogy felméri a hitelintézetek felkészültségét ezzel a kockázattal szemben.

Michaud az Anthropic modelljével kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy az új technológiákból fakadó kockázatok és lehetőségek a hatóság kiemelt prioritásai közé tartoznak. "

Minden testületi ülésen alapos kockázatértékelést végzünk, és pontosan az ilyen témákat vitatjuk meg.

Elemzünk minden kiberfenyegetést, valamint az ágazat különböző szegmenseiből érkező jelzéseket. Ez a figyelmünk középpontjában áll, folyamatosan foglalkozunk vele" - tette hozzá az EBA vezetője.

Az EBA új vezetője kitért a privát hitelezési piac kérdésére is. Kijelentette, hogy ez a szegmens jelenleg nem jelent rendszerszintű kockázatot az európai bankok számára. A kevésbé átlátható privát hitelpiac lazább hitelezési normái miatti aggodalmak az elmúlt félévben komolyan megmozgatták a piacokat. A szabályozó hatóságok eközben leginkább a hagyományos, szigorúbban felügyelt pénzügyi szektorral való esetleges összefonódások miatt fejezik ki aggályaikat.

