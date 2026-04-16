Betett a káosz a magyar nyugdíjpénzeknek, de kis szerencsével csinos hozamokat is be lehetett zsebelni

Vegyesen kezdték az évet a magyar önkéntes nyugdíjpénztárak, a veszettül "turbulens" világpolitikai évkezdés – különösen az iráni háború kitörése – számos helyen mínuszba lökte a portfóliók hozamát, míg a legjobbak évesítve közel 9%-os hozamokat produkáltak az első negyedévben. Mutatjuk, mely pénztárak ügyfelei lehetnek most a legelégedettebbek a befektetésük teljesítményével!

Nincs most könnyű dolguk a magyar nyugdíjpénzeket kezelő szakembereknek, világszerte óriási turbulencia uralkodik a tőzsdéken, globálisan elsősorban az iráni háború fejleményei borzolják a kedélyeket, a magyar tőzsdén pedig a Tisza Párt kétharmados győzelme hozta el a tisztítótüzet.

A nyersanyagok, árupiaci befektetések árfolyama ugyan kilőtt – kár, hogy a nyugdíjpénztáraknál ez a fajta befektetési stratégia egyáltalán nem elterjedt.

Nagy panaszkodásra azért így sem lehetett oka senkinek, a komoly veszteségeket el tudták kerülni a portfóliók (alig 8 portfólió lett veszteséges az első negyedévben). A legsikeresebb portfólió pedig évesítve közel 9%-os hozamot termelt – mutatjuk, hol volt a legjobb helyen a pénz, és kik lettek az első negyedév citromdíjasai!