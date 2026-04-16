Elindult a vagyonok kimenekítése: fordult a széljárás, szélsebesen kikapkodják a milliárdjaikat a befektetők

Két nagy brit vagyonkezelőnél is súlyos tőkekiáramlást okozott az iráni háború miatti kockázatkerülő befektetői hangulat. A Schroders 1,1 milliárd, az Ashmore pedig 900 millió dolláros nettó tőkekivonásról számolt be az első negyedévben.

A Schroders csütörtökön közzétett beszámolója szerint az év első két hónapjában még erős volt az ügyfélaktivitás. A közel-keleti helyzet eszkalálódásával azonban a befektetők egyértelműen kockázatkerülővé váltak:

a kezelt vagyon márciusra 814,4 milliárd fontra csökkent a decemberi 823,7 milliárd fontról.

A cég közben a Nuveen amerikai vagyonkezelő 9,9 milliárd fontos, készpénzes felvásárlási ajánlatának elfogadására készül, amelyről a részvényesek csütörtökön szavaznak.

A feltörekvő piacokra szakosodott Ashmore-t különösen érzékenyen érinti a geopolitikai bizonytalanság. Ezekből az eszközosztályokból ugyanis a befektetők jellemzően elsőként vonják ki a tőkéjüket. A londoni székhelyű vagyonkezelő kezelt vagyona március végére 50,7 milliárd dollárra apadt az egy negyedévvel korábbi 52,5 milliárdról. Mark Coombs vezérigazgató szerint a geopolitikai események megtörték a feltörekvő piacokat támogató kedvező makrogazdasági folyamatokat, bár az árfolyammozgások egyelőre kezelhetők maradtak.

Az Ashmore-nál a tőkekiáramlás különösen szembetűnő, mivel az előző két negyedévben még nettó tőkebeáramlást könyvelhettek el. A mostani adatok viszont a tavalyi, tartós tőkekivonási trend visszatérését jelzik.

A vállalat szerint több befektető inkább kivár, miközben felgyorsult a portfóliók átrendezése a biztonságosabb menedékeszközök felé.

A globális vagyonkezelői szektorra összességében nehéz időszak vár: az iráni háború komoly piaci kockázatot jelent, ami volatilis negyedévet és egyre feszültebb ügyfeleket hoz magával.

Forrás: Reuters

