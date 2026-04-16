Fájdalmas bejelentést tett a csokoládéipari óriás

A Barry Callebaut közleménye szerint a 2025–2026-os pénzügyi évben a kamatok és adózás előtti eredmény (EBIT) várhatóan "tízes nagyságrendű" százalékos mértékben esik. Ez markáns visszalépés a három hónappal ezelőtti kilátásokhoz képest. Akkor a cég még a növekedéshez való visszatérésre készült.
A romlás hátterében egyszerre több tényező áll.
Nehézséget okoz a kakaóárak gyors csökkenése, az iparági túlkapacitás és a visszaeső eladott mennyiség is.
Emellett a Hormuzi-szoros lezárásával összefüggő ellátási zavarok is rontják a helyzetet. A kakaó ára idén eddig több mint 41 százalékot esett, éves szinten pedig közel 58 százalékos a visszaesés. Bár a Hormuzi-szoros lezárása átmenetileg megemelte a szállítási költségeket, az elmúlt évekhez képest jóval erősebb termés féken tartotta az árakat.
A január végén kinevezett új vezérigazgató, Hein Schumacher elismerte, hogy a vállalat "turbulens időszakon" megy keresztül. A cég stratégiájában az értékesített mennyiség helyreállítása és a piaci növekedés ösztönzése élvez elsőbbséget a rövid távú nyereségességgel szemben.
A piac azonnal reagált a rossz hírekre,
a vállalat részvényei csütörtökön átmenetileg 17 százalékot is veszítettek értékükből.
A londoni kereskedés zárásakor a papírok mintegy 15,8 százalékos mínuszban álltak.
A helyzet rávilágít a csokoládéipar sajátos dilemmájára:
- a korábban rekordmagasságba szökő kakaóárak csökkenése középtávon kedvező a kereslet élénkülése szempontjából,
- az áresés sebessége azonban rövid távon nyomás alá helyezi azokat a cégeket, amelyek drágábban vásárolt készletekkel dolgoznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
