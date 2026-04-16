LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Háborús válság, csordaszellem és devizapiaci hullámvasút – hova tegyük a pénzünket 2026-ban?

A legutóbbi évek geopolitikai feszültségei és a részvénypiacok elkerülhetetlen ingadozásai rávilágítottak arra, hogy elengedhetetlen a higgadt, hosszú távú stratégia kialakítása és követése a vagyonkezelésben. Samu János, a Concorde Értékpapír vezérigazgató-helyettese szerint egy válságálló portfólió ma már a szokásos diverzifikáció mellett egyre gyakrabban foglalja magában nemcsak a devizaalapú diverzifikációt, de a biztonságot nyújtó külföldi számlavezetést is.

Az elmúlt években a befektetők egymást követő sokkokkal szembesültek: a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború, majd az USA és Kína közötti feszültségek után most a közel-keleti helyzet és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság borzolja a piacokat. Az ilyen időszakokban a volatilitás megugrik, és sok befektető hajlamos érzelmi alapon dönteni. A felmérésekben azt látni, hogy az amerikai lakosságnál a részvényekre vonatkozó vételi és eladási opciók különbsége (az opciós piac lett a lakossági spekulatív hangulat fokmérője) sokéves alacsony szintre süllyedt az első negyedév végével, vagyis tömegével ijedtek meg a háztartások az eső árfolyamoktól.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ilyenkor még fontosabbá válik a higgadt, hosszú távú stratégia melletti kitartás.

Samu János, a Concorde Értékpapír vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak elmondta, hogy a vagyonkezelés során - amikor az ügyfél rábízza a portfóliókezelőre a megtakarítása befektetésének kezelését - hosszú távú stratégiát követnek, a válságok nem kivételes események, hanem a működés természetes részei. Az amerikai S&P 500 index például az elmúlt évtizedekben összességében emelkedett, ám közben rendszeresen előfordultak jelentősebb, akár 10–20 százalékos visszaesések is. Ezek a periódusok sok esetben jó beszállási pontot jelentettek a türelmes befektetők számára.

Samu János, a Concorde Értékpapír vezérigazgató-helyettese

Hasonlóan jártak el a jelenlegi válság kapcsán is. Az aktuális öbölháborút megelőzően, februárban, az látszott, hogy a részvénypiacok általánosságban drágák voltak, így az óvatosabb összetételű portfóliók kialakítása céljából sok részvényt eladtak, átsúlyozták a portfóliókat.

Márciusban a zuhanó árfolyamok láttán már annak a mérlegelése zajlott, hogy mikor érdemes ismét növelni a részvények arányát

– tette hozzá a szakember, aki szerint ez soha nem könnyű feladat, kifejezetten olyan geopolitikai válságok esetében, amikor diszrét döntések meghozatalától függ a tőkepiacok teljesítménye.

A Concorde-nál az értékteremtésre fókuszálnak – nem a pár hetes, sokkal inkább a hosszabb távú ingadozások tudatos kihasználásával.

Minden rezdülésre nem érdemes reagálni, nem gondolom, hogy kapkodva tartósan meg lehetne verni a piacot, egy vagyonkezelést nem három hónapra, hanem inkább három-öt évre vagy még hosszabb időre érdemes tervezni, és ebbe az időhorizontba beleférnek az ilyen többhetes vagy hónapos piaci visszaesések is

– mondta a Concorde vezérigazgató-helyettese.

A pszichológiai faktor

„Nagyon fontos, hogy mindig hideg fejjel tudjon a befektető dönteni a befektetésekről. Ennek feltétele, hogy mindig olyan pozícióban legyünk, amely komfortos. Nem mindig nyerő pozícióban, mert azt nem lehet, de olyan kockázatokat szabad felvállalni, amely mellett higgadtan és körültekintően tudunk dönteni befektetőként” – emelte ki a szakember.

A lakossági befektetők egyik leggyakoribb hibája, hogy érzelmi alapon döntenek, és esésben eladnak, míg emelkedésben vásárolnak. Ez a viselkedés hosszú távon jellemzően rontja a hozamokat.

Ez ellen azonban több módon is fel lehet készülni. Mindenekelőtt olyan kockázati szintet érdemes választani, amely mellett a befektető nehezebb időszakokban is képes higgadtan gondolkodni. Ha egy portfólió túl kockázatos, válsághelyzetben a komoly veszteségek láttán szinte elkerülhetetlenek a rossz döntések. „Így teszünk a vagyonkezelésben is: a vagyonkezelési befektetési politika – melynek keretein belül döntenek a szakemberek – minden esetben az ügyfél egyéni kockázatvállalási hajlandóságához igazodik. Egy konzervatív befektető esetében például kizárt, hogy rendkívül kockázatos, 80 százaléknyi részvényt tartalmazó portfóliót javasoljunk” – tette hozzá.

A szakértő szerint ugyanilyen fontos, hogy a portfóliót sok elemből, lehetőleg egymással kevéssé együtt mozgó befektetésekből állítsuk össze. Ezzel mérsékelhető a portfólió csapkodása. A különböző eszközosztályok, például részvények, kötvények és nemesfémek kombinációja segíthet mérsékelni a kilengéseket.

Egy közepesen kockázatos, jól diverzifikált portfólió a Concorde gyakorlatában általában úgy épül fel, hogy a 40 százalékos részvénykitettséget kiegészíti némi hosszú lejáratú kötvényállomány, valamint pár százaléknyi nemesfém.

A devizakitettség szerepe is kiemelten fontos, főleg a dolláré, hiszen ez jellemzően tompítja a portfóliók visszaesését piaci turbulenciák, kockázatkerülés esetén – emelte ki Samu. Ennek volt fontos szerepe a legutóbbi válság negatív hatásainak tompításában is.

A higgadt befektetői döntések harmadik alapvető feltétele, hogy akkor kell a kockázatosabb befektetések arányát csökkenteni, amikor csúcsra hág a vételi eufória, mert ilyenkor marad elég tér a visszaesésben a higgadt mérlegelésre. A válságszituációk és az áresések – mint amilyen a mostani iráni válság is – éppen ezeket a stratégiai átsúlyozási lehetőségeket teremtik meg a szakemberek számára. Vannak olyan mutatók, jelek, amelyeket érdemes figyelni. Ilyen például az befektetési alapokból, ETF-ekből való befektetői pénz áramlása vagy a befektetői pozícionáltságot tükröző mutatók alakulása. A legnagyobb kiáramlások ezekből az eszközökből Samu szerint gyakran egybeesnek a piaci mélypontokkal.

A Concorde vezérigazgató-helyettese az arany esését hozza példának. „Mennyire változott a hosszú távú biztonságos eszközökkel kapcsolatos percepció? Az arany elmúlt években látott szárnyalását kiváltó jegybankok most el fogják dobni a felhalmozott készleteiket, mert esett az ár 25 százalékot? Vagy esetleg azt gondolják, hogy most lesz érdemes még vásárolni?”

Deviza és nemzetközi számla, mint további diverzifikáció

A bizonytalan környezetben egyre nagyobb szerepet kap a devizában és nemzetközi eszközökben való gondolkodás. A deviza és a számlavezetés helye sem befektetési döntés, hanem egyéni preferencia kérdése.

„A vagyonkezelés karakterét alapvetően befolyásolja, hogy az ügyfél forintban, euróban vagy dollárban szeretné nap végén látni megtakarításait. A vagyonosabb magán és a vállalati ügyfelekre az uniós kapcsolataik és aktívabb külföldi kapcsolataik miatt jóval inkább jellemző a devizaalapú gondolkodás. Fontos ugyanakkor egyértelművé tenni a befektetők számára, hogy a devizaválasztás árfolyamkockázatot is jelent. Ha valaki forintban számol és eurós vagyonkezelést választ, annak a devizaárfolyamok mozgása külön kockázatot jelent, amelyet a portfóliókezelés önmagában nem tud megszüntetni” – tette hozzá Samu.

Az ügyfelek a közelmúltban is – hasonlóan a jegybanki pénzügyi statisztikákban látott folyamatokhoz – a devizában folytatott vagyonkezeléseket preferálták még akkor is, ha a jelenlegi jegybanki politika mellett a forint árfolyama is stabilabbá vált.

Az erősebb forint fokozatosan növelheti a befektetői bizalmat a hazai devizában való megtakarítás felé, de a monetáris politika hitelességének teljes helyreállítása és a befektetői gondolkodásmód tartós megváltozása kifejezetten hosszú folyamat lehet

– hívta fel a figyelmet a szakember.

A geopolitikai kockázatok erősödésével párhuzamosan a földrajzi diverzifikáció iránti igény is nőtt. A Concorde ezen igény kiszolgálás céljából egy dublini székhelyű, az Ír Központi Bank által felügyelt befektetési szolgáltatót alapított, amely a kiemelten stabil és befektetőbarát angolszász jogrendre épül, és már az európai adósságválság idején is bizonyított. Az ír pénzügyi rendszerben alkalmazott szigorú felügyeleti büntetési tételek tovább növelik a kinti, rendkívül konzervatív befektetések biztonságérzetét. A külföldön tartott vagyon ráadásul a magyar adórezidensi státusz megtartása mellett is kezelhető, így a befektetők számára Írországban is maradéktalanul elérhetőek maradnak az olyan hazai adózási előnyök, mint a tartós befektetési számla (TBSZ) vagy a magántőkealapok nyújtotta speciális lehetőségek.

A cikk megjelenését a Concorde támogatta.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Számlázás céges környezetben

Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

