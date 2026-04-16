A rendezvény célja, hogy a résztvevők új nézőpontokat, inspirációt és gyakorlati gondolatokat vigyenek magukkal – legyenek akár tapasztalt befektetők, akár a tudatos pénzügyi gondolkodás felé most nyitók. Meghívott előadóinkkal és panelbeszélgetéseinkkel arra keressük a választ, hogyan változnak meg a döntéseink különböző élethelyzetekben, mit jelent ma nőként a biztonság és a kockázat, és hogyan lehet a pénzt nemcsak eszközként, hanem tudatos választásként kezelni.

Ez egy olyan nap lesz, ahol a szakmai tudás és az élmény egyszerre van jelen, és ahol a pénzügyekről való beszélgetés valódi élethelyzetekből indul ki. A konferencia hat tematikus szekcióban járja körül a témát: a belső gátaktól és családi mintázatoktól kezdve a párkapcsolati pénzügyi döntéseken át egészen az értékalapon történő befektetésekig és az örökség kérdéséig.

Témáink, amelyek inspirálni fognak

Ízelítőt adunk abból, milyen gondolatébresztő témákkal találkozhat a konferencián:

Belső gátak és a pénzügyi döntések pszichológiája

A pénz és párkapcsolatok dinamikája

Miért nem mindig a hozammaximalizálás a legjobb stratégia

Női vezetők és szakértők döntései bizonytalan gazdasági környezetben

Generációs élethelyzetek, karrier és felelősség

Mit jelent értékalapon gondolkodni befektetésekről – legyen szó divatról, művészetről vagy fenntarthatóságról

Kiváló szakértők és inspiráló személyiségek

A konferencián olyan kiemelkedő előadók osztják meg tapasztalataikat és gondolataikat, mint:

Almási Kitti, szakpszichológus, író, előadó

Hegedüs Éva, elnök-vezérigazgató, Gránit Bank

Gauder Milán, filantróp, hotel tulajdonos, fintech befektető, elnökségi tag #MilPay, #BinX, főszerkesztő: #MIT Sloan Management Review

Osvárt Andrea, színész, film producer

Telegdy-Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes, világbajnok ex-úszó, jelenleg kávézó tulajdonos

Telegdy Ádám, olimpiai 5. aktív úszó és kávézó tulajdonos

Horváth Lóczi Judit, képzőművész

Molnár-Simon Tímea, közgazdász, pénzügyi mentor és influencer, Pénzügyitalpalo.hu

Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde

Kun-Welsz Edit, portfóliókezelő, HOLD Alapkezelő

Ipsits Anita, tulajdonos, ügyvezető, Szafi Group

Szilágyi-Németh Lilla, pénzügyi edukátor, pénzügyi feminista, a PénzügyesAnyu alapítója

Dr. Papp Ildikó, igazgató főorvos, Körúti Orvosi Centrum

Miklós Rozália, Managing Director, Head of the Budapest Office, MSCI

Erdődy Orsolya, menedzser-igazgató, Budapesti Fesztiválzenekar

És ez még nem minden

A Women’s Money & Mindset Day szakmai programja mellett párhuzamosan kisebb létszámú workshopok is futnak, ahol a résztvevők gyakorlati kérdéseken keresztül mélyülhetnek el a témákban. A 20-25 fős csoportokban interaktív formában dolgozunk: konkrét helyzetek, eszközök és döntési szempontok kerülnek elő, az alábbi témákban:

Pénz és önérték - a láthatatlan kapcsolat

Kisebb összegek befektetése, kockázattűrés

Hitelkörkép – élethelyzet-alapon

Megtakarítások babával, gyerekkel

Matchás kvíz by HOLD

A workshopokra előzetes regisztrációval lehet csatlakozni, a férőhelyek korlátozottak.

Még egy kis apróság

A szakmai programot követően egy kis koccintással oszthatjuk meg régi és új ismerősökkel a nap legizgalmasabb gondolatait, és építhetünk értékes, támogató kapcsolatokat, hogy valóban tartalmas és élményteli lezárása legyen a napnak.

Távozás előtt pedig senki ne felejtse el átvenni gondosan összeállított Goodie Bag csomagját sem, amelyet izgalmas ajándékokkal töltöttünk meg támogató partnereink, a Hold Alapkezelő, DuhWac Méhészet, a Körúti Orvosi Centrum, a Rossmann, a Spark by Pelote és a Viwa jóvoltából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ