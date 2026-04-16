LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Már csak egy hét - nagy nevekkel jön a Women's Money & Mindset Day!
Befektetés

Már csak egy hét - nagy nevekkel jön a Women's Money & Mindset Day!

Portfolio
A pénzügyi döntések ritkán csak számokról szólnak – élethelyzetekről, felelősségről, kapcsolatokról és arról, hogyan képzeljük el a jövőnket. A Portfolio Women's Money & Mindset Day 2026. április 23-án a CEU Nádor Event Centerben egy olyan inspiráló szakmai napot kínál, ahol a pénzügyi gondolkodás és az életstratégia találkozik. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!

A rendezvény célja, hogy a résztvevők új nézőpontokat, inspirációt és gyakorlati gondolatokat vigyenek magukkal – legyenek akár tapasztalt befektetők, akár a tudatos pénzügyi gondolkodás felé most nyitók. Meghívott előadóinkkal és panelbeszélgetéseinkkel arra keressük a választ, hogyan változnak meg a döntéseink különböző élethelyzetekben, mit jelent ma nőként a biztonság és a kockázat, és hogyan lehet a pénzt nemcsak eszközként, hanem tudatos választásként kezelni.

Ez egy olyan nap lesz, ahol a szakmai tudás és az élmény egyszerre van jelen, és ahol a pénzügyekről való beszélgetés valódi élethelyzetekből indul ki. A konferencia hat tematikus szekcióban járja körül a témát: a belső gátaktól és családi mintázatoktól kezdve a párkapcsolati pénzügyi döntéseken át egészen az értékalapon történő befektetésekig és az örökség kérdéséig.

Témáink, amelyek inspirálni fognak

Ízelítőt adunk abból, milyen gondolatébresztő témákkal találkozhat a konferencián:

  • Belső gátak és a pénzügyi döntések pszichológiája
  • A pénz és párkapcsolatok dinamikája
  • Miért nem mindig a hozammaximalizálás a legjobb stratégia
  • Női vezetők és szakértők döntései bizonytalan gazdasági környezetben
  • Generációs élethelyzetek, karrier és felelősség
  • Mit jelent értékalapon gondolkodni befektetésekről – legyen szó divatról, művészetről vagy fenntarthatóságról

Kiváló szakértők és inspiráló személyiségek

A konferencián olyan kiemelkedő előadók osztják meg tapasztalataikat és gondolataikat, mint:

  • Almási Kitti, szakpszichológus, író, előadó
  • Hegedüs Éva, elnök-vezérigazgató, Gránit Bank
  • Gauder Milán, filantróp, hotel tulajdonos, fintech befektető, elnökségi tag #MilPay, #BinX, főszerkesztő: #MIT Sloan Management Review
  • Osvárt Andrea, színész, film producer
  • Telegdy-Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes, világbajnok ex-úszó, jelenleg kávézó tulajdonos
  • Telegdy Ádám, olimpiai 5. aktív úszó és kávézó tulajdonos
  • Horváth Lóczi Judit, képzőművész
  • Molnár-Simon Tímea, közgazdász, pénzügyi mentor és influencer, Pénzügyitalpalo.hu
  • Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde
  • Kun-Welsz Edit, portfóliókezelő, HOLD Alapkezelő
  • Ipsits Anita, tulajdonos, ügyvezető, Szafi Group
  • Szilágyi-Németh Lilla, pénzügyi edukátor, pénzügyi feminista, a PénzügyesAnyu alapítója
  • Dr. Papp Ildikó, igazgató főorvos, Körúti Orvosi Centrum
  • Miklós Rozália, Managing Director, Head of the Budapest Office, MSCI
  • Erdődy Orsolya, menedzser-igazgató, Budapesti Fesztiválzenekar

És ez még nem minden

A Women’s Money & Mindset Day szakmai programja mellett párhuzamosan kisebb létszámú workshopok is futnak, ahol a résztvevők gyakorlati kérdéseken keresztül mélyülhetnek el a témákban. A 20-25 fős csoportokban interaktív formában dolgozunk: konkrét helyzetek, eszközök és döntési szempontok kerülnek elő, az alábbi témákban:

  • Pénz és önérték - a láthatatlan kapcsolat
  • Kisebb összegek befektetése, kockázattűrés
  • Hitelkörkép – élethelyzet-alapon
  • Megtakarítások babával, gyerekkel
  • Matchás kvíz by HOLD

A workshopokra előzetes regisztrációval lehet csatlakozni, a férőhelyek korlátozottak. Regisztráljon ITT!

Még egy kis apróság

A szakmai programot követően egy kis koccintással oszthatjuk meg régi és új ismerősökkel a nap legizgalmasabb gondolatait, és építhetünk értékes, támogató kapcsolatokat, hogy valóban tartalmas és élményteli lezárása legyen a napnak.

Távozás előtt pedig senki ne felejtse el átvenni gondosan összeállított Goodie Bag csomagját sem, amelyet izgalmas ajándékokkal töltöttünk meg támogató partnereink, a Hold Alapkezelő, DuhWac Méhészet, a Körúti Orvosi Centrum, a Rossmann, a Spark by Pelote és a Viwa jóvoltából.

Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan hoznak a nők pénzügyi döntéseket – és mi minden befolyásolja ezeket a számokon túl?

A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel.

Információ és jelentkezés

Számlázás céges környezetben

Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

