A rendezvény célja, hogy a résztvevők új nézőpontokat, inspirációt és gyakorlati gondolatokat vigyenek magukkal – legyenek akár tapasztalt befektetők, akár a tudatos pénzügyi gondolkodás felé most nyitók. Meghívott előadóinkkal és panelbeszélgetéseinkkel arra keressük a választ, hogyan változnak meg a döntéseink különböző élethelyzetekben, mit jelent ma nőként a biztonság és a kockázat, és hogyan lehet a pénzt nemcsak eszközként, hanem tudatos választásként kezelni.
Ez egy olyan nap lesz, ahol a szakmai tudás és az élmény egyszerre van jelen, és ahol a pénzügyekről való beszélgetés valódi élethelyzetekből indul ki. A konferencia hat tematikus szekcióban járja körül a témát: a belső gátaktól és családi mintázatoktól kezdve a párkapcsolati pénzügyi döntéseken át egészen az értékalapon történő befektetésekig és az örökség kérdéséig.
Témáink, amelyek inspirálni fognak
Ízelítőt adunk abból, milyen gondolatébresztő témákkal találkozhat a konferencián:
- Belső gátak és a pénzügyi döntések pszichológiája
- A pénz és párkapcsolatok dinamikája
- Miért nem mindig a hozammaximalizálás a legjobb stratégia
- Női vezetők és szakértők döntései bizonytalan gazdasági környezetben
- Generációs élethelyzetek, karrier és felelősség
- Mit jelent értékalapon gondolkodni befektetésekről – legyen szó divatról, művészetről vagy fenntarthatóságról
Kiváló szakértők és inspiráló személyiségek
A konferencián olyan kiemelkedő előadók osztják meg tapasztalataikat és gondolataikat, mint:
- Almási Kitti, szakpszichológus, író, előadó
- Hegedüs Éva, elnök-vezérigazgató, Gránit Bank
- Gauder Milán, filantróp, hotel tulajdonos, fintech befektető, elnökségi tag #MilPay, #BinX, főszerkesztő: #MIT Sloan Management Review
- Osvárt Andrea, színész, film producer
- Telegdy-Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes, világbajnok ex-úszó, jelenleg kávézó tulajdonos
- Telegdy Ádám, olimpiai 5. aktív úszó és kávézó tulajdonos
- Horváth Lóczi Judit, képzőművész
- Molnár-Simon Tímea, közgazdász, pénzügyi mentor és influencer, Pénzügyitalpalo.hu
- Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde
- Kun-Welsz Edit, portfóliókezelő, HOLD Alapkezelő
- Ipsits Anita, tulajdonos, ügyvezető, Szafi Group
- Szilágyi-Németh Lilla, pénzügyi edukátor, pénzügyi feminista, a PénzügyesAnyu alapítója
- Dr. Papp Ildikó, igazgató főorvos, Körúti Orvosi Centrum
- Miklós Rozália, Managing Director, Head of the Budapest Office, MSCI
- Erdődy Orsolya, menedzser-igazgató, Budapesti Fesztiválzenekar
És ez még nem minden
A Women’s Money & Mindset Day szakmai programja mellett párhuzamosan kisebb létszámú workshopok is futnak, ahol a résztvevők gyakorlati kérdéseken keresztül mélyülhetnek el a témákban. A 20-25 fős csoportokban interaktív formában dolgozunk: konkrét helyzetek, eszközök és döntési szempontok kerülnek elő, az alábbi témákban:
- Pénz és önérték - a láthatatlan kapcsolat
- Kisebb összegek befektetése, kockázattűrés
- Hitelkörkép – élethelyzet-alapon
- Megtakarítások babával, gyerekkel
- Matchás kvíz by HOLD
A workshopokra előzetes regisztrációval lehet csatlakozni, a férőhelyek korlátozottak. Regisztráljon ITT!
Még egy kis apróság
A szakmai programot követően egy kis koccintással oszthatjuk meg régi és új ismerősökkel a nap legizgalmasabb gondolatait, és építhetünk értékes, támogató kapcsolatokat, hogy valóban tartalmas és élményteli lezárása legyen a napnak.
Távozás előtt pedig senki ne felejtse el átvenni gondosan összeállított Goodie Bag csomagját sem, amelyet izgalmas ajándékokkal töltöttünk meg támogató partnereink, a Hold Alapkezelő, DuhWac Méhészet, a Körúti Orvosi Centrum, a Rossmann, a Spark by Pelote és a Viwa jóvoltából.
A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Hivatalos: Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti EU-csúcson, nem adja át Magyarország képviseletét
Bóka János EU-ügyi miniszter fontos bejelentést tett.
Amerikai professzor: így kerülheti el Joe Biden hibáit Magyar Péter
Aziz Huq kitér arra is, hogy mit kellene tenni Orbán pozíciókban maradt embereivel.
Magas szintű delegációt küld Ursula von der Leyen Budapestre
Nem vesztegetik az időt a források feloldásával.
Figyelmeztet az elemző: van itt egy nagy probléma, egyetlen dolog miatt simán borulhat még a béketárgyalás
Nem érdemes még készpénznek venni az iráni-amerikai békülést.
Matolcsy György: új világ jön, a korlátlan pénz világa
Érdekes mondások.
Újabb városok álltak be a szolidaritási hozzájárulás ellen lázadók sorába
Egyre hosszabb a lista, de lehet, hogy csak pár napnyi haladékot szereztek az önkormányzatok.
Százmilliárdos ügyek a távozó kormány körül: három gyanús esetre figyelt fel a Tisza Párt kancellárja
Túlárazásról, közpénz-elherdálásról ír Tanács Zoltán.
Pécsen a KKV-döntéshozók szeme − Stratégiák és kapaszkodók a változások korában
Túlélőkészlettel készül a Portfolio a kkv-k számára.
Számlázás céges környezetben
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Kimerült a keret az Otthonfelújítási támogatásra! Mit hozhat helyette a TISZA programja?
A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése értelmében a keret kimerülése miatt Budapesten és további hét fejlettebb megyében felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehet
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A válasz egyszerű. A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van.... The post Zsiday: A for
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.