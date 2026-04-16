Még soha nem lehetett ekkorát nyerni az Ötöslottón

Minden idők legmagasabb nyereményével várja a játékosokat az Ötöslottó: 27 hétnyi halmozódást követően a jackpot összege elérte a 6,76 milliárd forintot. A nyeremény gigászi: ha a nyertes ezer forintos címletekre váltaná, és a bankjegyeket egymás mellé tenné, az Budapesttől akár Nápolyig is elérne - közölte a Szerencsejáték Zrt.

Az Ötöslottó történetének legmagasabb főnyereménye keresi szerencsés nyertesét a héten, több mint fél év telitalálatmentes időszak után már 6,76 milliárd forint a tét. A nyeremény súlya ezer forintos címletekben meghaladná a 6 tonnát, ami egy afrikai elefánt súlyával azonos. Ha bankjegyeket egymásra tennénk, akkor egy 200 emeletes felhőkarcoló magasságát is elérné - számolta ki a Szerencsejáték Zrt.

Ha a nyertes naponta egymillió forintot költene el, akkor az összegből 18 és fél éven keresztül biztosíthatná magának ezt az életszínvonalat,

ha a nettó átlagkeresettel számolunk, akkor 1180 évre elegendő az összeg, vagy vehetne közel 700 új középkategóriás autót, de az összegből Budapesten 70 darab, vidéken akár 120 darab 60 négyzetméteres lakás is kijönne.

Az Ötöslottó történetében milliárdos nyeremény először 1999. szeptemberében született, 2024-ben pedig két rekorderünk is volt, februárban egy szerencsés nyertes 6,52 milliárd forintot vihetett haza, októberben pedig 6,61 milliárd forint talált gazdára.

Legutóbb 2025. október 4-én született telitalálatos az Ötöslottón, a nyertes akkor több mint másfél milliárd forinttal lett gazdagabb,

az azóta eltelt 27 hétben pedig 866-an voltak csupán egy számra a főnyereménytől.

Címlapkép forrása: Szerencsejáték Zrt.

