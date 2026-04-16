Több éves rali indulhat a magyar piacon a választások után

A választási eredmények után a magyar piac gyors és határozott reakciót mutatott. A forint jelentősen erősödött, a blue chipek szárnyaltak, a kötvényhozamok pedig csökkentek. Jurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója és Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője szerint ez nem pusztán egy rövid távú piaci fellángolás. Sokkal inkább egy akár több évig tartó felértékelődési trend kezdete lehet. A kormányváltás a lengyel analógiánál is erősebb forgatókönyvet ígér a kétharmados többség és az euróbevezetési szándék miatt. Minderről a Portfolio Checklist extra szerdai adásában beszélgettünk.

Amit az elmúlt napokban a piacokon láttunk, az egyszerre természetes reakció, remény és várakozás - emelte ki Bukta Gábor. A Concorde elemzői korábban egy Tisza-győzelem esetére nagyjából 7 százalékos felülteljesítést prognosztizáltak az első hétre a világ többi piacához képest. A tényleges számok ezt nagyrészt igazolták. A BUX index az MSCI World indexhez viszonyítva körülbelül 6 százalékos felülteljesítést mutatott a beszélgetés időpontjáig. Ez csupán az első zsigeri reakció. A szakértők szerint azonban itt egy 16 éves rezsim dőlt meg, amelynek leváltása nem egyhetes, hanem akár több negyedéves vagy többéves trendet is elindíthat. Ennek köszönhetően a teljes magyar piac - a részvények és a kötvények egyaránt - rendkívül vonzó befektetési célponttá válhat.

"A befektetők számára a legfontosabb egy működő jogállam és egy kiszámítható jogrendszer. A lengyeleknél nincsenek meg a stabil jogi garanciák. Nálunk viszont most lehetőség nyílt egy olyan rendszer kiépítésére, amely nem a mindenkori hatalom kénye-kedve szerint dönt a befektetésekről és a magántulajdonról" - emelte ki Jurcsik Attila. A szakember szerint ennek hosszú távon óriási jelentősége van a piacok szempontjából. A leendő miniszterelnök nyilatkozata a fékek és ellensúlyok rendszerének újjáépítéséről, valamint az igazságszolgáltatás megerősítéséről pontosan az az üzenet volt, amit a nemzetközi befektetői közösség hallani akart.

A konkrét gazdaságpolitikai tervekről egyelőre keveset tudni, de egy kulcsfontosságú bejelentés már megtörtént: az új kormány az euró 2030 vagy 2031 körüli bevezetésében gondolkodik. Jurcsik Attila szerint

ez elképesztően fontos üzenet a piacoknak. Nem is feltétlenül maga az euró a lényeg, hanem az odavezető út.

A csatlakozáshoz szükséges feltételek teljesítése - az államadósság csökkenő pályára állítása, a költségvetés rendbetétele és az infláció letörése - mind olyan célok, amelyek pozitív irányba terelik a befektetői várakozásokat. A szakértő hozzátette, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján Magyarország nem tudott élni az önálló deviza előnyeivel. A gazdasági felzárkózás az elmúlt 10-20 évben egyáltalán nem volt gyorsabb, sőt, inkább lassabb ütemű volt a szomszédos országokéhoz képest. Eközben a finanszírozási költségek - például az államadósság és a jelzáloghitelek kamatai - jóval magasabbak maradtak, mint az euróövezetben.

A beszélgetés során külön szó esett a Magyar Nemzeti Bank szerepéről is. Bukta Gábor kiemelte, hogy az MNB jelenlegi vezetése az elmúlt évben komoly hitelességet épített fel a piac szemében, hiszen határozottan és a mandátumának megfelelően járt el. Figyelemre méltó, hogy a leendő kormányzat nem szólította fel távozásra a jegybank vezetését, ami komoly megnyugvást jelent a befektetőknek. A monetáris politikai fordulat a korábbi vezetésváltással lényegében már megtörtént: a jegybank szakított a forint szándékos gyengítésének gyakorlatával. Jurcsik Attila úgy fogalmazott: egy hosszú, tizenéves gazdaságpolitikai kísérlet végén a döntéshozók is rájöttek arra, amit a közgazdasági tankönyvek már ezerszer leírtak. A hazai deviza leértékelésével nem érhető el tartós versenyképességi többlet, és a felzárkózás sem lesz gyorsabb. Ha az MNB és a leendő kormány között konstruktív együttműködés alakul ki, az jelentősen növelheti a forint stabilitását és az euróbevezetés hitelességét.

A forint árfolyamával kapcsolatban a szakértők arra számítanak, hogy a korábbi időszak heves ingadozásai után a deviza egy viszonylag szűk sávban stabilizálódhat. Az euróbevezetés bejelentése éppen azért is fontos, mert megszüntetheti a negatív piaci hangulatból fakadó gyengülési nyomást: az exportorientált cégeknek is alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. A jogbiztonság helyreállítása lehetőséget ad arra, hogy a vállalatok merjenek tervezni és beruházni. Így a béremeléseket a jövőben a termelékenység javulásából, nem pedig a forint gyengüléséből kell kigazdálkodniuk.

A szektoradók kérdése közvetlenül érinti a tőzsdei cégeket is. Jurcsik Attila rámutatott, hogy a jelenlegi különadó-rendszer súlyosan torzítja a piacot, és versenyhátrányba hozza a hazai szereplőket a külföldi riválisokkal szemben.

Ha azonban az új kormányzat fokozatosan a kivezetés irányába mozdul el, az jelentős rejtett tartalékokat szabadíthat fel a vállalatoknál.

Ráadásul a csökkenő finanszírozási költségek érdemi mozgásteret is teremthetnek ehhez. A

A befektetési stratégiát illetően Jurcsik Attila hangsúlyozta: a magyar eszközökkel szembeni eddigi borúlátó hozzáálláson változtatni kell. A hazai eszközök tartós felértékelődésére most nagyságrendekkel nagyobb az esély, mint az elmúlt években bármikor.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ