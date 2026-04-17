300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél

A közgyűlési előterjesztések alapján a részvényesek ma két fontos kérdésben is döntenek, az egyik az osztalékfizetés, a másik pedig a saját részvény visszavásárlás.
Osztalékfizetés
A közgyűlés elé terjesztett javaslat alapján az OTP részvényesei
a 2025-ös üzleti év után 300 milliárd forint osztalék kifizetéséről dönthetnek.
A bank egyedi szinten 663,3 milliárd forint adózott eredményt ért el, amelyből 66,3 milliárd forintot általános tartalékba helyezne, a fennmaradó rész kerül kifizetésre a részvényesek felé .
Az osztalék egy részvényre vetítve 1071,43 forint, ami a névértékre vetítve 1071,43 százaléknak felel meg. A ténylegesen kifizetett osztalék az alapszabály szerint kerül meghatározásra, vagyis a saját részvényekre jutó osztalékrészt a jogosult részvényesek között osztják szét.
Számításaink szerint a tényleges egy részvényre jutó eredmény
A kifizetés kezdő időpontja 2026. június 1.
Saját részvény visszavásárlás
A dokumentum két elemet tartalmaz. Egyrészt tényadatként rögzíti, hogy a bank saját részvényállománya 2026. február 28-án 14,43 millió darab volt . Másrészt a közgyűlés új felhatalmazást ad az igazgatóságnak saját részvények megszerzésére. A felhatalmazás időtartama a jogszabályi kereteknek megfelelően legfeljebb 18 hónap, és a megszerezhető részvények mennyisége nem haladhatja meg az alaptőke 25 százalékát . A dokumentum azt is rögzíti, hogy a korábbi MNB-engedély alapján 2025-ben legfeljebb 150 milliárd forintnyi visszavásárlás volt lehetséges, amelyből ténylegesen 131,8 milliárd forint valósult meg . A mostani közgyűlési döntés nem egy konkrét összegű programot határoz meg, hanem egy ismételt, keretjellegű felhatalmazást, amely lehetővé teszi a bank számára, hogy a piaci körülményektől függően folytassa a saját részvények vásárlását.
Az OTP egyébként a héten jelentette be, hogy újabb 60 milliárd forintnyi sajátrészvény-visszavásárlására kapott engedélyt az OTP az MNB-től.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
