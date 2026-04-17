LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
FONTOS Itt az új 4 éves csúcs: a befektetők kedvence a forint
Azonnal beszakadt az olaj ára!
Befektetés

Portfolio
10 százalékot zuhant a Brent jegyzése, miután kiderült: a tűzszünet hátralévő idejére teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a tűzszünet hátralévő idejére minden kereskedelmi hajó számára teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

A hírre azonnal jön a piaci reakció: 10,4 százalékot zuhant a Brent nyersolaj ára.

Ezzel bár bőven 100 dollár alá került a hordónkénti jegyzés, de még így is sokkal magasabban áll az árfolyam, mint ahol az iráni háború előtt járt.

A Hormuzi-szoros azért kiemelten fontos, mert a Perzsa-öblöt köti össze az Ománi-öböllel és az Indiai-óceánnal, így a térség tengeri kereskedelmének kulcsfontosságú kapuja. A világ egyik legjelentősebb kőolaj- és LNG (cseppfolyósított földgáz) szállítási útvonala is itt halad át, ezért a katonai feszültségek és a korlátozás azonnal megemeli az energiaárakat és ellátási zavarokat okozhat hosszabb távon.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility