Azonnal beszakadt az olaj ára!

10 százalékot zuhant a Brent jegyzése, miután kiderült: a tűzszünet hátralévő idejére teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a tűzszünet hátralévő idejére minden kereskedelmi hajó számára teljesen megnyitották a Hormuzi-szoros átjárását.

A hírre azonnal jön a piaci reakció: 10,4 százalékot zuhant a Brent nyersolaj ára.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Ezzel bár bőven 100 dollár alá került a hordónkénti jegyzés, de még így is sokkal magasabban áll az árfolyam, mint ahol az iráni háború előtt járt.

A Hormuzi-szoros azért kiemelten fontos, mert a Perzsa-öblöt köti össze az Ománi-öböllel és az Indiai-óceánnal, így a térség tengeri kereskedelmének kulcsfontosságú kapuja. A világ egyik legjelentősebb kőolaj- és LNG (cseppfolyósított földgáz) szállítási útvonala is itt halad át, ezért a katonai feszültségek és a korlátozás azonnal megemeli az energiaárakat és ellátási zavarokat okozhat hosszabb távon.

