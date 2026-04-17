Egy nap alatt ötszörözött a cipőgyártó árfolyama, aminek a neve mellé odarakták az AI-t

Az újjáéledő spekulatív hullám legszembetűnőbb példája az Allbirds részvényének szerdai,
ötszörös árfolyam-emelkedése volt.
Az egykor környezetbarát cipőiről ismert vállalat ugyanis bejelentette, hogy NewBird AI néven, mesterséges intelligenciával kapcsolatos számítási infrastruktúrával foglalkozó céggé alakul át. A Vanda becslése szerint a kisbefektetők nettó vételei aznap rekordszintet, 5,2 millió dollárt értek el. Ez az összeg még a cég 2021-es tőzsdei bevezetésének forgalmát is meghaladta. Bár az árfolyam csütörtökön 36 százalékot esett, így is jóval az 52 hetes mélypont felett maradt.
Az Allbirds esete nem egyedülálló. A Myseum nevű közösségimédia-vállalat részvénye csütörtökön 150 százalékot ugrott, miután szintén mesterséges intelligencia fókuszú irányváltást jelentett be.
Néhány hónappal korábban az Algorhythm Holdings járt be hasonló utat. A vállalat egy éve még karaokegépeket árult Singing Machine Co. néven, februárban azonban rövid időre megnégyszerezte árfolyamát a mesterséges intelligencián alapuló logisztikai fejlesztéseinek ígéretével.
A Vanda elemzői szerint a jelenség nem korlátozódik néhány részvényre. A kisbefektetők ismét agresszíven vásárolják kedvenc spekulatív papírjaikat, köztük a Tesla, a Palantir és az IonQ kvantumszámítástechnikai cég részvényeit.
Ezek a kisbefektetők kedvencei. Olyan mémrészvényekről van szó, amelyek megragadják az egyéni befektetők fantáziáját
– mondta Viraj Patel, a Vanda globális makrostratégája.
A mémrészvények mint piaci jelenség a koronavírus-járvány idején jelentek meg, amikor az otthon rekedt emberek tömegesen kezdtek el tőzsdézni. Az egymást követő spekulatív hullámok nyertesei közül azonban kevesen tudták megtartani a magasabb árfolyamszinteket. Az Opendoor Technologies, amely a tavalyi szezon egyik kedvence volt, jelenleg nagyjából 5,20 dolláron forog. Ez az érték az 52 hetes csúcsának a felét sem éri el. A Beyond Meat részvénye mindössze 79 centen áll, szemben a 7,69 dolláros éves csúccsal.
Az Allbirds hirtelen emelkedése és visszaesése sokaknak a Long Island Iced Tea 2017-es esetét idézte fel. Akkor a cég a blokklánc-technológia felé fordulva átnevezte magát Long Blockchainre. A bitcoin összeomlása után azonban a Nasdaq kivezetési értesítést küldött a vállalatnak. Art Hogan, a B. Riley Wealth piaci stratégája szerint a spekulatív túlfűtöttség szinte mindig jelen van a bikapiaci ralik peremén.
Van egy befektetői réteg, amely sajnálatos módon mindig a leginkább spekulatív papírokat akarja hajszolni a piacon
– tette hozzá a szakember.
