Ennyi volt az év az európai tőzsdéknek? A profik szerint nem sok szufla maradt a piacban

A Bloomberg által megkérdezett 17 stratéga átlagos várakozása alapján a Stoxx Europe 600 index az év végén 623 ponton állhat.

Ez alig 1 százalékos emelkedést jelentene a jelenlegi szintekhez képest.

A háborús veszteségeket az index ugyan nagyrészt ledolgozta, a stratégák szerint azonban a visszapattanás nehezen tartható fenn. Ennek oka, hogy a magasabb energiaköltségek még nem fejtették ki teljes hatásukat a gazdaságban. A Deutsche Bank, a DekaBank, a UBS és az UniCredit egyaránt lefelé módosította a célárát. Eközben a legoptimistább HSBC 670 pontos előrejelzése is mindössze 8 százalékos emelkedést vetít előre.

A Brent nyersolaj ára továbbra is mintegy 35 százalékkal a háború előtti szint felett mozog, miközben a Hormuzi-szoros lezárása továbbra is érvényben van. Az energiaár-sokk hatásai már jól látszanak az inflációs adatokban. Eközben a kötvénypiacok az Európai Központi Bank év végéig esedékes, 50 bázispontos kamatemelését is árazzák. Ez a két tényező együttesen komoly kockázatot jelent a részvénypiaci kilátásokra nézve.

A Citigroup stratégái szerint a tartósan magas olajár alááshatja a növekvő kormányzati kiadásokba vetett reményeket. Emellett az euróövezeti részvényeket is hátrányba hozza az amerikai és a brit papírokkal szemben. Elemzésükben kiemelik, hogy egy elhúzódó energiaár-emelkedés arra kényszerítheti a kormányokat, hogy a beruházások helyett más területekre csoportosítsák át a költségvetési forrásokat. A piac ugyanakkor továbbra is profitnövekedést áraz be, ami a jelenlegi gazdasági környezetben nehezen teljesíthető elvárás.

A befektetők is egyre óvatosabbak. A Bank of America alapkezelői felmérése szerint az európai részvények felülsúlyozása tovább csökkent, bár a megkérdezettek nettó 33 százaléka még mindig emelkedésre számít a következő hónapokban. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a lemaradástól való félelem jelentősen megnőtt. A befektetők tartanak attól, hogy túl sok papírt adnak el, és így kimaradnak egy esetleges tőzsdei raliból. Az ezt jelző mutató 21 százalékról 46 százalékra ugrott.

A már közzétett gyorsjelentések és előzetes eredmények sem festenek kedvező képet. A fogyasztási szektorban az LVMH, a Hermès és a Pernod Ricard is gyenge számokat jelentett. Még a technológiai szektorhoz tartozó ASML is csalódást okozott a befektetőknek, annak ellenére, hogy megemelte az éves előrejelzését. A Bloomberg Intelligence elemzése szerint a vállalatok mozgástere az áremelésekre jóval kisebb, mint a 2022-es ukrajnai invázió után volt. Ennek fő oka a visszafogott kereslet és a növekvő fogyasztói árérzékenység. Emiatt a konszenzus által várt 10 százalékos egy részvényre jutó nyereségnövekedés (EPS) helyett csupán egy számjegyű bővülés valószínű.

Roland Kaloyan, a Société Générale stratégája szerint az elemzők egyelőre nem építették be teljesen a háború hatásait az idei profitvárakozásokba. Az emelkedő alapanyagárak, a magasabb refinanszírozási költségek és az ellátási láncok zavarainak hatása csak fokozatosan jelenik majd meg az előrejelzésekben. Bár az első negyedéves várakozások még reálisnak tűnnek, az év második felére már meglehetősen magasra került a léc.

