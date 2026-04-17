LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!
Befektetés

Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A friss javaslat alapján a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerülhet kifizetésre a Molnál. Az ügy előzménye volt, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök tegnap bejelentette: elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Az alapítvány a jelenlegi állás szerint 24,1 milliárd forinthoz jutna.

A harmadik negyedévben jöhet a kifizetés

A Mol a BÉT oldalán tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a Mol-csoport vezérigazgatói bizottsága javasolja az igazgatóságnak, hogy

a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerüljön kifizetésre.

A közlemény szerint az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Háttér

Ahogy azt mi is megírtuk, Magyar Péter leendő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek. A kifizetést egyébként a cég közgyűlése áprilisban már jóváhagyta, így a friss követelés jogilag nehezen kivitelezhetőnek tűnik, és sokkal inkább politikai üzenetként volt értelmezhető. A cél vélhetően annak demonstrálása volt, hogy a kormányváltás után komoly nyomás nehezedhet a NER-hez köthető alapítványi struktúrákra és azok bevételeire.

Még több Befektetés

A friss hír a harmadik negyedéves osztalékfizetésről felveti a gyanút, hogy a kifizetés elodázásával a Tisza kormány időt akar nyerni, hogy megteremtse a jogi alapját a nemfizetésnek,

például úgy, hogy az állam visszaszerzi a magyar nagyvállalatokban lévő részesedését, amely különböző alapítványokba került.

A Mol árfolyama egyébként nagyon élesen reagált a tegnapi fejleményekre, végül 5,9 százalékos eséssel zárta a napot a részvény.

Mekkora összegről is van szó?

Az április 10-i  közgyűlésen jelenlévő részvényesek megszavazták, hogy összesen

241,2 milliárd forintos osztalékot fog kifizetni a tavalyi eredménye után a részvényeseknek a Mol,

ami magasabb, mint az elmúlt évek osztaléka - igaz, a 2021-es és 2022-es számot nem múlja felül.

A 300 forintos részvényenkénti osztalék

A JELENLEGI ÁRFOLYAMON SZÁMOLVA 6,9 SZÁZALÉKOS HOZAMOT JELENT.

Kinek mennyi jut(na) belőle?

Hogy jelen állás szerint kinek jut ebből a 241 milliárd forintból, ahhoz érdemes megnézni a vállalat tulajdonosi szerkezetét. Mint látható, a részvények több mint fele tartozik a közkézhányadba, a vállalat munkavállalói részvénytulajdonosi programja 8 százalékos tulajdoni aránnyal szerepel, az OTP is nagy részvényesként van jelen a vállalatban, míg

a maradék több, mint 30 százalékos tulajdonrész különféle alapítványok kezében van.

A vállalat nagytulajdonosai között tehát három alapítványt láthatunk, ők együttesen a tavalyi év után 73,6 milliárd forintot kaphatnak az osztalékból,

de az OTP-nél is 13,1 milliárd forint landolhat, a Mol-munkavállalók számára több mint 19,1 milliárd forint lehet az osztalék, az intézményi befektetőknek és a kisrészvényeseknek pedig több mint 135 milliárd forint jut.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility