Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!

A harmadik negyedévben jöhet a kifizetés
A Mol a BÉT oldalán tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a Mol-csoport vezérigazgatói bizottsága javasolja az igazgatóságnak, hogy
a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerüljön kifizetésre.
A közlemény szerint az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
Ahogy azt mi is megírtuk, Magyar Péter leendő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek. A kifizetést egyébként a cég közgyűlése áprilisban már jóváhagyta, így a friss követelés jogilag nehezen kivitelezhetőnek tűnik, és sokkal inkább politikai üzenetként volt értelmezhető. A cél vélhetően annak demonstrálása volt, hogy a kormányváltás után komoly nyomás nehezedhet a NER-hez köthető alapítványi struktúrákra és azok bevételeire.
A friss hír a harmadik negyedéves osztalékfizetésről felveti a gyanút, hogy a kifizetés elodázásával a Tisza kormány időt akar nyerni, hogy megteremtse a jogi alapját a nemfizetésnek,
például úgy, hogy az állam visszaszerzi a magyar nagyvállalatokban lévő részesedését, amely különböző alapítványokba került.
A Mol árfolyama egyébként nagyon élesen reagált a tegnapi fejleményekre, végül 5,9 százalékos eséssel zárta a napot a részvény.
Mekkora összegről is van szó?
Az április 10-i közgyűlésen jelenlévő részvényesek megszavazták, hogy összesen
241,2 milliárd forintos osztalékot fog kifizetni a tavalyi eredménye után a részvényeseknek a Mol,
ami magasabb, mint az elmúlt évek osztaléka - igaz, a 2021-es és 2022-es számot nem múlja felül.
A 300 forintos részvényenkénti osztalék
A JELENLEGI ÁRFOLYAMON SZÁMOLVA 6,9 SZÁZALÉKOS HOZAMOT JELENT.
Kinek mennyi jut(na) belőle?
Hogy jelen állás szerint kinek jut ebből a 241 milliárd forintból, ahhoz érdemes megnézni a vállalat tulajdonosi szerkezetét. Mint látható, a részvények több mint fele tartozik a közkézhányadba, a vállalat munkavállalói részvénytulajdonosi programja 8 százalékos tulajdoni aránnyal szerepel, az OTP is nagy részvényesként van jelen a vállalatban, míg
a maradék több, mint 30 százalékos tulajdonrész különféle alapítványok kezében van.
A vállalat nagytulajdonosai között tehát három alapítványt láthatunk, ők együttesen a tavalyi év után 73,6 milliárd forintot kaphatnak az osztalékból,
de az OTP-nél is 13,1 milliárd forint landolhat, a Mol-munkavállalók számára több mint 19,1 milliárd forint lehet az osztalék, az intézményi befektetőknek és a kisrészvényeseknek pedig több mint 135 milliárd forint jut.
A címlapkép illusztráció.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Csillag István: Költségvetési kiigazítás és demokrácia
Mit mond a szakirodalom?
Trump: történelmi súlya van annak, ami most történt
"Jó dolgok történnek."
Trump bejelentette: Amerika többé nem segíti ezt a NATO-szövetségest
Egyre mélyül a szakadék.
Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra
Kármán András nyilatkozott.
Itt a teljes tűzszünet a Közel-Keleten, megszólalt Benjamin Netanjahu: Izrael marad Dél-Libanonban
Két fő követelése van Jeruzsálemnek.
Váratlan fordulat: fizetőssé tehetik a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, komoly csapás fenyegeti a piacokat
Felszólalt az amerikai olajipar.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!