Megszólalt Csányi Sándor a Tisza kétharmados győzelméről

Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a hatása a magyarországi kormányváltásnak, Csányi Sándor elmondta, hogy a Tisza Párt felhatalmazása nagy lehetőség és komoly felelősség is. Az is igaz a bankvezér szerint, hogy

nem a legjobb gazdasági környezetet örökölte a Tisza.

A piaci reakciói pozitívak, emelte ki Csányi, az elnök azt is elmondta, hogy 34. éve vezeti a bankot, az OTP ebben az időszakban mindig megpróbált középen tartózkodni és együttműködni, korrekt együttműködést tervez a Tisza-kormánnyal is, ez a magyar gazdaság érdeke is.

Csányi Varga Mihálynak megköszönte, hogy óvatos monetáris politikát folytat, ez, és a Tisza erős felhatalmazása ígéretes összetétel.

Amit eddig tudunk a Tisza-kormány minisztereiről, az biztató, húzta alá Csányi Sándor.