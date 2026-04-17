LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megszólalt Csányi Sándor a Tisza kétharmados győzelméről
Befektetés

Megszólalt Csányi Sándor a Tisza kétharmados győzelméről

Ma 10 órától tartja éves rendes közgyűlését az OTP. Az eseményen Csányi Sándor és az OTP menedzsmentje is részt vesz. A részvényesek ma többek között saját részvény visszavásárlásról és osztalékfizetésről is döntenek. Az eseményről élőben tudósítunk.

Napirendi pontok

Most a napirendi pontokon mennek végig, a közgyűlés dönt a 2025. évi felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról, értékeli a vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységét és határoz a felmentvény megadásáról, megválasztja a társaság könyvvizsgálóját, meghatározza annak díjazását és a szerződés főbb feltételeit, jóváhagyja a csoportszintű javadalmazási irányelveket, megválasztja az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjait, dönt ezen testületek tagjainak díjazásáról, valamint tudomásul veszi az igazgatóság tájékoztatóját a 2025. évi közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és felhatalmazást ad újabb saját részvények megszerzésére

Kormányváltás Magyarországon

Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a hatása a magyarországi kormányváltásnak, Csányi Sándor elmondta, hogy a Tisza Párt felhatalmazása nagy lehetőség és komoly felelősség is. Az is igaz a bankvezér szerint, hogy

nem a legjobb gazdasági környezetet örökölte a Tisza.

A piaci reakciói pozitívak, emelte ki Csányi, az elnök azt is elmondta, hogy 34. éve vezeti a bankot, az OTP ebben az időszakban mindig megpróbált középen tartózkodni és együttműködni, korrekt együttműködést tervez a Tisza-kormánnyal is, ez a magyar gazdaság érdeke is.

Csányi Varga Mihálynak megköszönte, hogy óvatos monetáris politikát folytat, ez, és a Tisza erős felhatalmazása ígéretes összetétel.

Amit eddig tudunk a Tisza-kormány minisztereiről, az biztató, húzta alá Csányi Sándor.

Kormányt vált Magyarország, reagálnak a bankvezérek: megszólalt az OTP, a K&H és a Gránit vezérigazgatója

Kilátások

Csányi Sándor a 2026-os kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy amikor a tervet készítették, akkor még az iráni háború nem kezdődött el, bízik benne, hogy azokat érdemben nem írja felül a háború.

A régiónkban növekvő gazdasági környezettel számol az OTP, 2-3 százalék az átlag, de Üzbegisztánban is 7 százalékkal nőhet a GDP, ott a bank eredményes és dinamikusan megy előre.

A külföldi leánybankok egyre hangsúlyosabbak

Az elnök után a bankcsoport vezérigazgatója beszél az operatív folyamatokról.

Csányi Péter kiemelte, hogy a költséghatékonysági mutató nagyjából az egy évvel korábbi szinten állt 2025-ben, a hitelkockázati ráta pedig stabil maradt.

A magyar operációban dinamikusan, 17 százalékkal nőtt a hitelállomány, és a kamatmarzs is növekedett, az eredmény viszont "csak" 264 milliárd forint volt, ennek az oka az, hogy jelentősen nőttek az állami terhek, az extraprofit adó 8-szorosára, a tranzakciós illeték 33 százalékkal emelkedett, idén pedig 27 százalékkal 330 milliárd forintra emelkedhetnek a kormányzati extra terhek. A magyar extra terhek nem csak a régiónkban, hanem Európában is kiemelkedően magasak.

A külföldi csoporttagok eredménye 11 százalékkal nőtt, már 71 százalékkal részesednek a teljes csoport eredményéből, az eurozóna országokban kisebb az állománynövekedés.

A hitelportfólió minősége javult, a bank konzervatívan céltartalkékol, a fedezettség jóval magasabb, mint a régiós versenytársaknál.

Jelentős akvizíció jöhet idén!

Sikeres évet zártunk, már 5 országban meghatározó bank az OTP, 11 év alatt 4,5-szeresére nőtt a hitelállomány, 14 akvizíciót hajtott végre a bankcsoport, kezdte beszédét Csányi Sándor.

Kiemelkedő a jövedelmezőség, közben alacsony a késedelmes hitelek aránya, csupán 3,5.

Az elmúlt 3 évben nem volt akvizíció, egy jelentős akvizíciót viszont idén bejelenthet az OTP.

Oroszország és Ukrajna, két szenzitív befektetése az OTP-nek, ezek súlya az állományon belül jelentősen csökkent, Csányi bízik benne, hogy mindkét fél számára megfelelő módon megoldódik a mostani konfliktus. Az OTP ragaszkodik az oroszországi jelenlétéhez, rengeteg invesztíció van ott, nem akarják kidobni az ablakon.

Elkezdődött a közgyűlés

Csányi Sándor beszédével kezdődik az esemény, az elnök többek között Varga Mihályt, Kurali Zoltánt, Jelasity Radovánt, Kovács Leventét és Tóth Tibort is köszöntötte.

A közgyűlésben a részvényesek 58,1 százaléka van jelen, a közgyűlés határozatképes.

300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél

A közgyűlési előterjesztések alapján a részvényesek ma két fontos kérdésben is döntenek, az egyik az osztalékfizetés, a másik pedig a saját részvény visszavásárlás.

Osztalékfizetés

A közgyűlés elé terjesztett javaslat alapján az OTP részvényesei

a 2025-ös üzleti év után 300 milliárd forint osztalék kifizetéséről dönthetnek.

A bank egyedi szinten 663,3 milliárd forint adózott eredményt ért el, amelyből 66,3 milliárd forintot általános tartalékba helyezne, a fennmaradó rész kerül kifizetésre a részvényesek felé .

Az osztalék egy részvényre vetítve 1071,43 forint, ami a névértékre vetítve 1071,43 százaléknak felel meg. A ténylegesen kifizetett osztalék az alapszabály szerint kerül meghatározásra, vagyis a saját részvényekre jutó osztalékrészt a jogosult részvényesek között osztják szét.

Számításaink szerint a tényleges egy részvényre jutó eredmény

A kifizetés kezdő időpontja 2026. június 1.

Saját részvény visszavásárlás

A dokumentum két elemet tartalmaz. Egyrészt tényadatként rögzíti, hogy a bank saját részvényállománya 2026. február 28-án 14,43 millió darab volt . Másrészt a közgyűlés új felhatalmazást ad az igazgatóságnak saját részvények megszerzésére. A felhatalmazás időtartama a jogszabályi kereteknek megfelelően legfeljebb 18 hónap, és a megszerezhető részvények mennyisége nem haladhatja meg az alaptőke 25 százalékát . A dokumentum azt is rögzíti, hogy a korábbi MNB-engedély alapján 2025-ben legfeljebb 150 milliárd forintnyi visszavásárlás volt lehetséges, amelyből ténylegesen 131,8 milliárd forint valósult meg . A mostani közgyűlési döntés nem egy konkrét összegű programot határoz meg, hanem egy ismételt, keretjellegű felhatalmazást, amely lehetővé teszi a bank számára, hogy a piaci körülményektől függően folytassa a saját részvények vásárlását.

Az OTP egyébként a héten jelentette be, hogy újabb 60 milliárd forintnyi sajátrészvény-visszavásárlására kapott engedélyt az OTP az MNB-től.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Women's Money & Mindset Day 2026

