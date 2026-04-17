Megszólalt Csányi Sándor a Tisza kétharmados győzelméről

Napirendi pontok
Most a napirendi pontokon mennek végig, a közgyűlés dönt a 2025. évi felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról, értékeli a vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységét és határoz a felmentvény megadásáról, megválasztja a társaság könyvvizsgálóját, meghatározza annak díjazását és a szerződés főbb feltételeit, jóváhagyja a csoportszintű javadalmazási irányelveket, megválasztja az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjait, dönt ezen testületek tagjainak díjazásáról, valamint tudomásul veszi az igazgatóság tájékoztatóját a 2025. évi közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és felhatalmazást ad újabb saját részvények megszerzésére
Kormányváltás Magyarországon
Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a hatása a magyarországi kormányváltásnak, Csányi Sándor elmondta, hogy a Tisza Párt felhatalmazása nagy lehetőség és komoly felelősség is. Az is igaz a bankvezér szerint, hogy
nem a legjobb gazdasági környezetet örökölte a Tisza.
A piaci reakciói pozitívak, emelte ki Csányi, az elnök azt is elmondta, hogy 34. éve vezeti a bankot, az OTP ebben az időszakban mindig megpróbált középen tartózkodni és együttműködni, korrekt együttműködést tervez a Tisza-kormánnyal is, ez a magyar gazdaság érdeke is.
Csányi Varga Mihálynak megköszönte, hogy óvatos monetáris politikát folytat, ez, és a Tisza erős felhatalmazása ígéretes összetétel.
Amit eddig tudunk a Tisza-kormány minisztereiről, az biztató, húzta alá Csányi Sándor.
Kilátások
Csányi Sándor a 2026-os kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy amikor a tervet készítették, akkor még az iráni háború nem kezdődött el, bízik benne, hogy azokat érdemben nem írja felül a háború.
A régiónkban növekvő gazdasági környezettel számol az OTP, 2-3 százalék az átlag, de Üzbegisztánban is 7 százalékkal nőhet a GDP, ott a bank eredményes és dinamikusan megy előre.
A külföldi leánybankok egyre hangsúlyosabbak
Az elnök után a bankcsoport vezérigazgatója beszél az operatív folyamatokról.
Csányi Péter kiemelte, hogy a költséghatékonysági mutató nagyjából az egy évvel korábbi szinten állt 2025-ben, a hitelkockázati ráta pedig stabil maradt.
A magyar operációban dinamikusan, 17 százalékkal nőtt a hitelállomány, és a kamatmarzs is növekedett, az eredmény viszont "csak" 264 milliárd forint volt, ennek az oka az, hogy jelentősen nőttek az állami terhek, az extraprofit adó 8-szorosára, a tranzakciós illeték 33 százalékkal emelkedett, idén pedig 27 százalékkal 330 milliárd forintra emelkedhetnek a kormányzati extra terhek. A magyar extra terhek nem csak a régiónkban, hanem Európában is kiemelkedően magasak.
A külföldi csoporttagok eredménye 11 százalékkal nőtt, már 71 százalékkal részesednek a teljes csoport eredményéből, az eurozóna országokban kisebb az állománynövekedés.
A hitelportfólió minősége javult, a bank konzervatívan céltartalkékol, a fedezettség jóval magasabb, mint a régiós versenytársaknál.
Jelentős akvizíció jöhet idén!
Sikeres évet zártunk, már 5 országban meghatározó bank az OTP, 11 év alatt 4,5-szeresére nőtt a hitelállomány, 14 akvizíciót hajtott végre a bankcsoport, kezdte beszédét Csányi Sándor.
Kiemelkedő a jövedelmezőség, közben alacsony a késedelmes hitelek aránya, csupán 3,5.
Az elmúlt 3 évben nem volt akvizíció, egy jelentős akvizíciót viszont idén bejelenthet az OTP.
Oroszország és Ukrajna, két szenzitív befektetése az OTP-nek, ezek súlya az állományon belül jelentősen csökkent, Csányi bízik benne, hogy mindkét fél számára megfelelő módon megoldódik a mostani konfliktus. Az OTP ragaszkodik az oroszországi jelenlétéhez, rengeteg invesztíció van ott, nem akarják kidobni az ablakon.
Elkezdődött a közgyűlés
Csányi Sándor beszédével kezdődik az esemény, az elnök többek között Varga Mihályt, Kurali Zoltánt, Jelasity Radovánt, Kovács Leventét és Tóth Tibort is köszöntötte.
A közgyűlésben a részvényesek 58,1 százaléka van jelen, a közgyűlés határozatképes.
300 milliárd forint sorsáról döntenek ma az OTP-nél
A közgyűlési előterjesztések alapján a részvényesek ma két fontos kérdésben is döntenek, az egyik az osztalékfizetés, a másik pedig a saját részvény visszavásárlás.
Osztalékfizetés
A közgyűlés elé terjesztett javaslat alapján az OTP részvényesei
a 2025-ös üzleti év után 300 milliárd forint osztalék kifizetéséről dönthetnek.
A bank egyedi szinten 663,3 milliárd forint adózott eredményt ért el, amelyből 66,3 milliárd forintot általános tartalékba helyezne, a fennmaradó rész kerül kifizetésre a részvényesek felé .
Az osztalék egy részvényre vetítve 1071,43 forint, ami a névértékre vetítve 1071,43 százaléknak felel meg. A ténylegesen kifizetett osztalék az alapszabály szerint kerül meghatározásra, vagyis a saját részvényekre jutó osztalékrészt a jogosult részvényesek között osztják szét.
Számításaink szerint a tényleges egy részvényre jutó eredmény
A kifizetés kezdő időpontja 2026. június 1.
Saját részvény visszavásárlás
A dokumentum két elemet tartalmaz. Egyrészt tényadatként rögzíti, hogy a bank saját részvényállománya 2026. február 28-án 14,43 millió darab volt . Másrészt a közgyűlés új felhatalmazást ad az igazgatóságnak saját részvények megszerzésére. A felhatalmazás időtartama a jogszabályi kereteknek megfelelően legfeljebb 18 hónap, és a megszerezhető részvények mennyisége nem haladhatja meg az alaptőke 25 százalékát . A dokumentum azt is rögzíti, hogy a korábbi MNB-engedély alapján 2025-ben legfeljebb 150 milliárd forintnyi visszavásárlás volt lehetséges, amelyből ténylegesen 131,8 milliárd forint valósult meg . A mostani közgyűlési döntés nem egy konkrét összegű programot határoz meg, hanem egy ismételt, keretjellegű felhatalmazást, amely lehetővé teszi a bank számára, hogy a piaci körülményektől függően folytassa a saját részvények vásárlását.
Az OTP egyébként a héten jelentette be, hogy újabb 60 milliárd forintnyi sajátrészvény-visszavásárlására kapott engedélyt az OTP az MNB-től.
