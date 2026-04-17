Négy betű emeli a magasba az amerikai részvénypiacokat, és két szám fogja megállítani

A részvénypiac úgy ralizik, mintha az iráni háború meg sem történt volna. Ez nem irracionális. Van mögötte egy konkrét mechanizmus, amit négy betűvel (nem a FOMO) lehet összefoglalni, és aki érti, az azt is tudja, mi fogja megfordítani.

Van egy régi mondás a tőzsdéről: a piac mindig oda megy, ahol a legtöbb fájdalmat tudja okozni. Most éppen az okozza a fájdalmat, hogy nem fáj semmi.

A félkészgyártók történelmi csúcson, a szoftverszektor visszapattan, a kiskapitalizációjú Russell 2000 szépen tartja a tempót a nagyokkal, az olaj és a kötvényhozamok elkezdtek lefelé jönni. Mintha az iráni háború meg sem történt volna. Aki nézi a szállítmányozási adatokat, az tudja, hogy a Hormuz-szoros a kapacitása töredékén üzemel. Aki nézi a készleteket, az tudja, hogy az utolsó hajók is befutottak a Közel-Keletről. Mégis rali van.

Ez nem irracionális. Sőt, van mögötte egy nagyon koherens logika. De ez a logika egyben egy csapda is, és most megmutatjuk, hogyan működik.