LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére
Óriásit robbant a tőzsdén a mesterséges intelligencia új sztárja: itt az év eddigi legjobban teljesítő európai részvénye
Egy kevéssé ismert francia félvezetőanyag-gyártó, a Soitec SA lett 2026 legnagyobb nyertese az európai tőzsdéken. A vállalat részvényeinek árfolyama csaknem 270 százalékot emelkedett az év eleje óta. Ennek oka, hogy a befektetők folyamatosan keresik a mesterséges intelligencia fellendüléséből profitáló cégek papírjait - írta a Bloomberg.

A mintegy 3,1 milliárd eurós piaci kapitalizációjú vállalat a Bloomberg európai nagy-, közepes és kis kapitalizációjú részvényeket követő indexének élére került. A papír csak ebben a hónapban 66 százalékot drágult, emiatt az elemzők sorra emelik a célárfolyamaikat. Mindez azután történt, hogy a Soitec korábban két éven át tartó zuhanást szenvedett el. Ebben a lejtmenetben a cég elveszítette piaci értékének 85 százalékát.

A fordulat kulcsa a szilícium-fotonika.

Ez a technológia fény segítségével továbbít adatokat, így az adatközpontokban a hagyományos rézkábeles összeköttetéseknél gyorsabb és energiahatékonyabb megoldást kínál. A nagy technológiai vállalatok óriási összegeket költenek mesterséges intelligencia alapú infrastruktúrájuk kiépítésére. Emiatt az adatközpontok teljesítményét optimalizáló technológiák iránt az Egyesült Államoktól Ázsiáig robbanásszerűen nő a kereslet. A fotonika egyelőre a Soitec árbevételének csak kis hányadát, mintegy 100 millió eurót adja. Az árfolyamot azonban a technológia iránti kereslet növekedési kilátásai hajtják.

Az elemzők éveken át rendre csökkentették a Soitec célárfolyamát, most azonban óvatosan elkezdtek pozitívabban tekinteni a részvényre. Az Oddo BHF ezen a héten 50-ről 85 euróra emelte a célárát, amelyet a papír csütörtökön már meg is haladott. A Deutsche Bank szintén felfelé módosította a várakozásait.

Nem mindenki optimista azonban. A Citigroup április 10-én is fenntartotta eladási ajánlását. A bank a 2027-es pénzügyi évre 17 százalékos visszaesést vetít előre az okostelefon-értékesítések terén, a készletleépítési folyamat pedig szerintük 2028-ig is elhúzódhat. Ez azért lényeges, mert az okostelefonok még mindig a Soitec bevételének több mint felét adják. A Citi ugyanakkor a fotonikai kereslet erősödése miatt közel 50 százalékkal emelte a célárfolyamot, és a hosszabb távú nyereségvárakozásait is felfelé módosította.

A strukturális optimizmus és a fundamentális óvatosság kettőssége rendkívül volatilissé tette a részvényt. A Soitec 30 napos volatilitása 110 százalékos, ami közel ötszöröse a Stoxx 600 index 21 százalékos értékének. Április 10-én a papír egyetlen kereskedési nap alatt 19 százalékot ugrott. Ez jól mutatja, hogy a befektetők milyen agresszíven pozícionálják magukat a mesterséges intelligencia által fűtött fotonikai fellendülésre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

