Őrületes pénzeket mozdítottak meg a magyarok, szélsebesen távozik a tőke a befektetési alapokból
Őrületes pénzeket mozdítottak meg a magyarok, szélsebesen távozik a tőke a befektetési alapokból

Extrém nagyságú pénzösszeget vontak ki a befektetési alapokból a magyarok: idén márciusban a Covid kitörése óta nem látott tőkemennyiség, 181 milliárd forint áramlott ki a BAMOSZ által nyilvántartott alapokból. Mutatjuk, mely alapokból repült ki a legtöbb tőke, és mely kategóriában hogyan változott a kezelt vagyon nagysága a mögöttünk hagyott, felettébb turbulens időszakban.

2020 márciusa, azaz a Covid kitörése óta nem látott sebességgel repült ki a tőke a magyar befektetési alapokból idén márciusban – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) havi adatközléséből.

A legtöbb pénz a kötvényalapokból távozott, nettó értelemben 180 milliárd forint,

ezen belül is elsősorban a rövid kötvényalapok felelősek a kiáramlásért, nettó 165 milliárdos értékkel. A második legnagyobb tőkekivonás a zártkörű alapok kategóriájában mutatkozott (-45 milliárd forint), a harmadik legtöbb pénzt pedig a részvényalapokból vették ki a befektetők (-21 milliárd forint).

A rövid kötvényalapok közül a legnagyobb állományvesztést az OTP Optima A sorozat szenvedte el, itt közel 56 milliárd forintnyi tőkevesztés látszik, igaz, hogy ebben nem kizárólag a tranzakciók hatása, hanem a hozamoké is szerepel. A top ötös listán az OTP további két alapja, valamint egy MBH-s és egy Erstés alap található, rendre 10-20 milliárd forint közti állományvesztéssel. A feltüntetett öt alap együttesen 115 milliárd forintnyi vagyont veszített márciusban, ez megmagyarázza a rövid kötvényalapok teljes állománycsökkenésének (155 milliárd forintnak) csaknem háromnegyedét.

Megszólalt Csányi Sándor a Tisza kétharmados győzelméről

Arra, hogy a pénzek milyen okból távozhattak, nincs egyértelmű magyarázat: a március több okból is meglehetősen turbulens időszak volt a piacokon, gondoljunk csak az iráni háború kitörésére, amely alaposan megijeszthette a befektetőket. A kötvényhozamok emelkedése pedig átmenetileg számos kötvényalapot veszteségbe fordíthatott, márpedig a rövid kötvényalapoktól a befektetők elsősorban biztonságot várnak el – ez a mozgás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy többen úgy érezzék, érdemes most inkább bankszámlára vagy állampapírba áthelyezni a pénzüket, és ott "átvészelni" ezt az időszakot. Kézenfekvő magyarázat lehet még az is, hogy a választások közeledtével bizonyos befektetők külföldre akarták vinni a befektetésük egy részét, ennek jeleit legkorábban néhány hét múlva láthatnánk a Magyar Nemzeti Bank értékpapír-statisztikáiban.

A BAMOSZ adatai a többi kategóriára vonatkozóan is tartalmaznak információkat:

  • A pénzpiaci alapokhoz 11,6 milliárd forintnyi tőke érkezett a hónapban, ezen felül a hozamok is hozzátettek a vagyon növekedéséhez, amely így 3,8%-kal bővült.
  • A kötvényalapok nettó eszközértéke 3%-kal csökkent a hónap folyamán.
  • A vegyes alapokhoz 20,2 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban, de a kategória vagyonát érdemben csökkentették a hozamok, így az eredő 1,3%-os vagyonvesztés lett a hónapban.
  • A részvényalapokból távozó tőkén felül a tőzsdéken tapasztalható rossz hangulat is hozzájárult a negatív, -4,4%-os vagyonváltozáshoz.
  • A tőkevédett alapokhoz 6,9 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során, a kategória vagyona 1,4%-kal emelkedett.
  • Az abszolút hozamú alapokba a korábbi hónapokhoz képest szerényebb összeg, 15,3 milliárd érkezett, a vagyonnövekedés mindössze "pozitív nulla" volt március során.
  • A származtatott alapokhoz 0,3 milliárdnyi tőke érkezett, de a hozamok rontottak az összképen, így 0,5%-os vagyoncsökkenést látni a kategóriánál.
  • Az ingatlanalapok esetében 0,5 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk márciusban, a nettó eszközérték 0,7%-kal emelkedett.
  • Az árupiaci alapokba mintegy 10,8 milliárdnyi tőke érkezett, de hozamok mínuszba fordultak, így a vagyon 3,1%-kal esett.
  • Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokból az elmúlt hónapban kifelé áramlott a pénz, a pozitív hozamoknak köszönhetően mégis 1,1%-kal nőtt a kezelt vagyon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

