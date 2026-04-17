Őrületes pénzeket mozdítottak meg a magyarok, szélsebesen távozik a tőke a befektetési alapokból

2020 márciusa, azaz a Covid kitörése óta nem látott sebességgel repült ki a tőke a magyar befektetési alapokból idén márciusban – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) havi adatközléséből.
A legtöbb pénz a kötvényalapokból távozott, nettó értelemben 180 milliárd forint,
ezen belül is elsősorban a rövid kötvényalapok felelősek a kiáramlásért, nettó 165 milliárdos értékkel. A második legnagyobb tőkekivonás a zártkörű alapok kategóriájában mutatkozott (-45 milliárd forint), a harmadik legtöbb pénzt pedig a részvényalapokból vették ki a befektetők (-21 milliárd forint).
A rövid kötvényalapok közül a legnagyobb állományvesztést az OTP Optima A sorozat szenvedte el, itt közel 56 milliárd forintnyi tőkevesztés látszik, igaz, hogy ebben nem kizárólag a tranzakciók hatása, hanem a hozamoké is szerepel. A top ötös listán az OTP további két alapja, valamint egy MBH-s és egy Erstés alap található, rendre 10-20 milliárd forint közti állományvesztéssel. A feltüntetett öt alap együttesen 115 milliárd forintnyi vagyont veszített márciusban, ez megmagyarázza a rövid kötvényalapok teljes állománycsökkenésének (155 milliárd forintnak) csaknem háromnegyedét.
Arra, hogy a pénzek milyen okból távozhattak, nincs egyértelmű magyarázat: a március több okból is meglehetősen turbulens időszak volt a piacokon, gondoljunk csak az iráni háború kitörésére, amely alaposan megijeszthette a befektetőket. A kötvényhozamok emelkedése pedig átmenetileg számos kötvényalapot veszteségbe fordíthatott, márpedig a rövid kötvényalapoktól a befektetők elsősorban biztonságot várnak el – ez a mozgás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy többen úgy érezzék, érdemes most inkább bankszámlára vagy állampapírba áthelyezni a pénzüket, és ott "átvészelni" ezt az időszakot. Kézenfekvő magyarázat lehet még az is, hogy a választások közeledtével bizonyos befektetők külföldre akarták vinni a befektetésük egy részét, ennek jeleit legkorábban néhány hét múlva láthatnánk a Magyar Nemzeti Bank értékpapír-statisztikáiban.
A BAMOSZ adatai a többi kategóriára vonatkozóan is tartalmaznak információkat:
- A pénzpiaci alapokhoz 11,6 milliárd forintnyi tőke érkezett a hónapban, ezen felül a hozamok is hozzátettek a vagyon növekedéséhez, amely így 3,8%-kal bővült.
- A kötvényalapok nettó eszközértéke 3%-kal csökkent a hónap folyamán.
- A vegyes alapokhoz 20,2 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban, de a kategória vagyonát érdemben csökkentették a hozamok, így az eredő 1,3%-os vagyonvesztés lett a hónapban.
- A részvényalapokból távozó tőkén felül a tőzsdéken tapasztalható rossz hangulat is hozzájárult a negatív, -4,4%-os vagyonváltozáshoz.
- A tőkevédett alapokhoz 6,9 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során, a kategória vagyona 1,4%-kal emelkedett.
- Az abszolút hozamú alapokba a korábbi hónapokhoz képest szerényebb összeg, 15,3 milliárd érkezett, a vagyonnövekedés mindössze "pozitív nulla" volt március során.
- A származtatott alapokhoz 0,3 milliárdnyi tőke érkezett, de a hozamok rontottak az összképen, így 0,5%-os vagyoncsökkenést látni a kategóriánál.
- Az ingatlanalapok esetében 0,5 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk márciusban, a nettó eszközérték 0,7%-kal emelkedett.
- Az árupiaci alapokba mintegy 10,8 milliárdnyi tőke érkezett, de hozamok mínuszba fordultak, így a vagyon 3,1%-kal esett.
- Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokból az elmúlt hónapban kifelé áramlott a pénz, a pozitív hozamoknak köszönhetően mégis 1,1%-kal nőtt a kezelt vagyon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megérkezett a friss előrejelzés: hullámvasút jön a magyarországi időjárásban
Ki kell élvezni a hétvégi napsütést.
Magyar Péter: még nem született döntés az oktatási és kulturális miniszter személyéről
Jövő héten jöhetnek a bejelentések a miniszterekről.
Őrületes pénzeket mozdítottak meg a magyarok, szélsebesen távozik a tőke a befektetési alapokból
De miért távozik hirtelen ennyi pénz?
Mit ér az energiamenedzsment, ha vállalati? – Stratégiai válaszok a Portfolio csúcsrendezvényén
Mindenki ott lesz, aki számít
Ennyi volt az év az európai tőzsdéknek? A profik szerint nem sok szufla maradt a piacban
Kockázatok viszont továbbra is bőven vannak.
Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére
A Tisza-kormány nincs könnyű helyzetben, de lehet egy nagy csavar a történetben.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.