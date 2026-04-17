Történelmi csúcsok dőlnek meg: algoritmusok szabadultak rá a piacokra, gőzerővel veszik a részvényeket

Az algoritmusokkal kereskedő, piaci trendeket követő úgynevezett CTA-alapok (Commodity Trading Advisors) vételi aktivitása történelmi csúcsot döntött. A Goldman Sachs adatai alapján a globális részvényvásárlások üteme a valaha mért öt leggyorsabb közé tartozik.
Ezek a szisztematikus alapok nem a vállalatok fundamentális elemzése, hanem tisztán piaci szignálok alapján hozzák meg döntéseiket. Április eleje óta folyamatosan a vételi oldalon állnak, és az eszközárak emelkedésére pozicionálják magukat.
A világ tőzsdéi pénteken is történelmi csúcsaik közelében mozogtak, így zsinórban a harmadik hetet zárhatják pluszban.
A Goldman Sachs becslése szerint ez a lendület a közeljövőben sem törik meg. A modelljeik arra utalnak, hogy a spekulánsok a következő öt kereskedési nap során további mintegy 70 milliárd dollár értékben halmozhatnak fel részvényeket.
A bankcsoport elemzői kiemelték: a globális részvénypiacokon utoljára 2024 augusztusában, 2023 novemberében és 2019 szeptemberében lehetett a mostanihoz hasonló mértékű vásárlási hullámot megfigyelni a CTA-alapok részéről.
Forrás: Reuters
Harmadik ország – második prioritás?
Mit lép az új kormány?
Maratoni egyeztetésre készül Magyar Péter a Bizottság küldötteivel
Rengeteg kérdést érintenek a kétnapos találkozón.
Megkongatták a vészharangot: tömeges járattörlések jöhetnek a súlyos üzemanyaghiány miatt
Készítik a vészforgatókönyveket.
Elindultak a magyar katonák Afrikába - Mesterlövészek is mennek
Megkezdődött az African Lion 2026.
Magyar Péter a Richtert is meg fogja keresni
A Mol-hoz hasonlóan.
Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható
Kármán András találkozott Nagy Mártonnal is. Szilárd költségvetés megalkotását tervezi a Tisza.
Óva intik Európát: nem szabad az üzemanyagok árába belenyúlni
Súlyos következménye lehet.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!