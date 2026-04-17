Történelmi csúcsok dőlnek meg: algoritmusok szabadultak rá a piacokra, gőzerővel veszik a részvényeket

A Goldman Sachs csütörtök este közzétett elemzése szerint a szisztematikus hedge fundok rekordütemben vásároltak részvényeket az elmúlt öt kereskedési napban. Ezzel összesen 86 milliárd dollár értékben növelték a részvénykitettségüket.

Az algoritmusokkal kereskedő, piaci trendeket követő úgynevezett CTA-alapok (Commodity Trading Advisors) vételi aktivitása történelmi csúcsot döntött. A Goldman Sachs adatai alapján a globális részvényvásárlások üteme a valaha mért öt leggyorsabb közé tartozik.

Ezek a szisztematikus alapok nem a vállalatok fundamentális elemzése, hanem tisztán piaci szignálok alapján hozzák meg döntéseiket. Április eleje óta folyamatosan a vételi oldalon állnak, és az eszközárak emelkedésére pozicionálják magukat.

A világ tőzsdéi pénteken is történelmi csúcsaik közelében mozogtak, így zsinórban a harmadik hetet zárhatják pluszban.

A Goldman Sachs becslése szerint ez a lendület a közeljövőben sem törik meg. A modelljeik arra utalnak, hogy a spekulánsok a következő öt kereskedési nap során további mintegy 70 milliárd dollár értékben halmozhatnak fel részvényeket.

A bankcsoport elemzői kiemelték: a globális részvénypiacokon utoljára 2024 augusztusában, 2023 novemberében és 2019 szeptemberében lehetett a mostanihoz hasonló mértékű vásárlási hullámot megfigyelni a CTA-alapok részéről.

Forrás: Reuters

