LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Itt az új 4 éves csúcs: a befektetők kedvence a forint
Történelmi csúcsok dőlnek meg: algoritmusok szabadultak rá a piacokra, gőzerővel veszik a részvényeket
Történelmi csúcsok dőlnek meg: algoritmusok szabadultak rá a piacokra, gőzerővel veszik a részvényeket

A Goldman Sachs csütörtök este közzétett elemzése szerint a szisztematikus hedge fundok rekordütemben vásároltak részvényeket az elmúlt öt kereskedési napban. Ezzel összesen 86 milliárd dollár értékben növelték a részvénykitettségüket.
Az algoritmusokkal kereskedő, piaci trendeket követő úgynevezett CTA-alapok (Commodity Trading Advisors) vételi aktivitása történelmi csúcsot döntött. A Goldman Sachs adatai alapján a globális részvényvásárlások üteme a valaha mért öt leggyorsabb közé tartozik.

Ezek a szisztematikus alapok nem a vállalatok fundamentális elemzése, hanem tisztán piaci szignálok alapján hozzák meg döntéseiket. Április eleje óta folyamatosan a vételi oldalon állnak, és az eszközárak emelkedésére pozicionálják magukat.

A világ tőzsdéi pénteken is történelmi csúcsaik közelében mozogtak, így zsinórban a harmadik hetet zárhatják pluszban.

A Goldman Sachs becslése szerint ez a lendület a közeljövőben sem törik meg. A modelljeik arra utalnak, hogy a spekulánsok a következő öt kereskedési nap során további mintegy 70 milliárd dollár értékben halmozhatnak fel részvényeket.

A bankcsoport elemzői kiemelték: a globális részvénypiacokon utoljára 2024 augusztusában, 2023 novemberében és 2019 szeptemberében lehetett a mostanihoz hasonló mértékű vásárlási hullámot megfigyelni a CTA-alapok részéről.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

