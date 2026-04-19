LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Mi vár a magyar eszközökre a Tisza-kétharmad után?

A kétharmados Tisza-győzelem az elemzők egyöntetű véleménye szerint a választások leginkább piacbarát kimenetele volt, ezt erősítik meg az első napok árfolyammozgásai. Noha az elmúlt időszak piaci tendenciáiból azt lehetett kiolvasni, hogy a befektetők többsége számított a kormányváltásra, de a Tisza-kétharmad még a kampány hajrájában sem számított alapforgatókönyvnek.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Makrogazdasági kérdések

Az első piaci reakciók egyértelműen pozitívak, azonban a hazai makrogazdasági környezet nehéz kihívás elé állítja az új kormányzatot, és a külső környezet sem éppen támogató. Az első és legfontosabb feladat a költségvetés rendbetétele, a hiány az első negyedév végén az éves cél 80 százalékán állt. Az új kormány a hiánycél felemelésével kezdheti a gazdaságpolitikai intézkedések sorát, de az új szám feltehetőleg nem okoz majd nagy meglepetést a befektetőknek, hiszen több elemző szerint sem volt reális a korábbi 5 százalékos előirányzat. Különösen hangsúlyos a büdzsé kérdése annak fényében, hogy a kampányígéretek elég bőkezűek voltak, aminek teljes körű és azonnali megvalósítása a hiány további növelésével járna.

Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható

Hosszabb távú, de legalább ilyen fontos kihívás az elmúlt három évben gyakorlatilag stagnáló gazdasági növekedés beindítása. Ennek érdekében az új kormányzat a leghangsúlyosabb ígérete szerint mielőbb szeretné feloldani az eddig blokkolt EU-s forrásokat, amihez jónéhány jogállamisági mérföldkő teljesítésén keresztül vezet az út. Az EU-s források felhasználásával újra növekvő pályára állhatnak a beruházások, amely látványos zuhanórepülése érdemi hatással volt - az ipar visszaesése mellett - a GDP-növekedés gyengélkedésére. Belföldi növekedési tartalék rövid távon csak az üzleti, fogyasztói és befektetői bizalom erősítésében van, mert költségvetési tér nem látszik az ösztönzésre, az európai források felhasználása pedig reálisan csak jövőre indulhat meg érdemben.

Az euróbevezetés napirendre tűzése, valamint annak hiteles előkészítése fontos horgonyt jelenthet a fiskális és monetáris politika terén, ezáltal nagyban hozzájárulhat az ország kockázati megítélésének javulásához.

