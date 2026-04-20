Alattomos játszma Amerikától: észrevétlenül mindannyiunk pénzét megkaparinthatják

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A Bruegel adatai szerint az amerikai vagyonkezelők részesedése 2021 és 2026 között 40 százalékról 47 százalékra nőtt az európai kezelt vagyon piacán. A növekedés mögött az amerikai cégek organikus terjeszkedése, valamint a brit és kontinentális alapkezelők felvásárlása áll. A napokban a brit Schroders részvényeseinek több mint 99 százaléka szavazta meg az amerikai Nuveennek történő eladást. Emellett a holland NN Investment Partners immár a Goldman Sachshoz, az Insight Investment pedig a BNY-hoz tartozik.

Dirk Schoenmaker, a tanulmány szerzője és az Erasmus Egyetem pénzügyi professzora szerint a tőketulajdonosoknak felelősséget kell vállalniuk azért, hogy kire bízzák a pénzüket.

Ne lepődjenek meg, ha ma minden megbízásukat amerikai alapkezelőknek adják, holnapra pedig egyetlen európai szereplő sem marad

– figyelmeztet a szakember, hozzátéve, hogy itt nem protekcionizmusról van szó: a britek, a hollandok és a dánok által felépített erős tőkefedezeti nyugdíjrendszerek ugyanis hosszú távú gazdasági és társadalmi célokat szolgálnak. Ezeket az amerikai alapkezelők nem feltétlenül tartják szem előtt.

A Morningstar közelmúltban közzétett kutatása számszerűsíti is ezt a tendenciát: az elemzőház azt vizsgálta, hogyan szavaztak az amerikai és az európai alapkezelők a környezeti és társadalmi témájú részvényesi indítványokról az elmúlt három közgyűlési szezonban. A húsz vizsgált amerikai alapkezelőnél az ilyen javaslatok átlagos támogatottsága 11 százalékponttal, 31 százalékra esett vissza. Ezzel szemben a tizennyolc európai alapkezelőből álló mintában mindössze 3 százalékpontos csökkenés történt. Ott a támogatottság így is 91 százalékon áll.

A visszaesés az amerikai oldalon mind a környezeti, mind a társadalmi témákat érinti. A társadalmi célú javaslatok támogatottsága a lobbizással kapcsolatos indítványok kiszűrésével három év alatt 40-ről 26 százalékra zuhant. Ez az arány még a kifejezetten fenntarthatósági fókuszú amerikai alapoknál is 70-ről 58 százalékra mérséklődött. A Morningstar szerint ebben nagy szerepet játszottak az Egyesült Államok 2025-ös szabályozási és politikai lépései, amelyek jelentősen visszafogták az ESG-elköteleződést.

Schoenmaker arra is rámutat, hogy hiába írja elő egy európai tőketulajdonos az amerikai alapkezelőjének, miként szavazzon az ő részvényeivel. Ha ugyanaz a vagyonkezelő a portfólió többi részében ellentétesen voksol, az ilyen megoldás elveszíti a hitelességét.

Mivel az amúgy is szűkülő európai részvénypiacon egyre inkább amerikai szavazatok döntenek a közgyűléseken, a tét rendkívül nagy.

"Fennáll a veszély, hogy az európai vállalati kultúrát az Egyesült Államok formálja a saját képére, ha nem foglalkozunk érdemben ezzel a trenddel" – teszi hozzá Schoenmaker.

A Cambridge-i Egyetem Fenntarthatósági Vezetési Intézetének szakértője, Cvetelina Kuzmanova szerint Európa csendben elveszíti az ellenőrzést a saját tőkeallokációja felett. Mint fogalmaz: ha az Európai Unió a saját feltételei szerint akarja finanszírozni a zöld átállást, nem engedheti meg magának, hogy közömbös maradjon aziránt, kik és hogyan fektetik be a pénzét.

A címlapkép illusztráció.

