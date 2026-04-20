Formálódik az új magyar kormány – Meddig tarthat a piac szerelme?

A parlamenti választásokat követően a múlt hét a magyar eszközök diadalmenetéről szólt, a piac láthatóan kitörő örömmel fogadta a Tisza Párt kétharmados többségét. A forint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben és a hazai részvénypiac is szárnyakat kapott. Ráadásul a közel-keleti feszültség enyhülése miatt a nemzetközi környezet is kedvező, vagyis minden adott lehet a további erősödéshez, amíg kitart a jó hangulat. A héten érkező makrogazdasági adatok ebbe várhatóan nem fognak belerondítani, hiszen alig lesz érdemi adatközlés vagy esemény.

Az elmúlt napokban nem túlzás azt állítani, hogy

a magyar eszközök voltak a piac sztárjai miután kiderült, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséggel alakíthat új kormányt.

A forint a választás előtti 375 körüli szintről 360 közelébe erősödött az euróval szemben, hasonlóan erős árfolyamra több mint négy éve nem volt példa.