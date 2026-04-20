Merész húzás Németországtól, új löketet kaphat az európai fegyverkezés

Anja Mikus, az alap vezérigazgatója elmondta, hogy a Kenfo továbbra sem tekinti fenntarthatónak a fegyverkezést. A megváltozott biztonsági környezet miatt azonban szükségessé vált a befektetési politika felülvizsgálata.
Mivel Németország is jelentősen növeli védelmi kiadásait, a szuverén vagyonalap sem maradhatott távol ettől a szektortól.
A döntés egy szélesebb európai tendenciába illeszkedik: Oroszország ukrajnai háborúja és az Egyesült Államok NATO-tól való távolodása miatt az Európai Unió új fegyverkezési korszakot hirdetett. Ennek hatására egyre több befektető törölte el a hadiiparral szembeni korábbi ESG-kizárási kritériumait. Számos piaci szereplő a fegyvergyártók finanszírozását immár a demokrácia védelmét szolgáló, fenntartható stratégiaként értékeli, bár a Kenfo ezt a megközelítést nem osztja.
Az alap mostantól az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban bejegyzett fegyvergyártók értékpapírjait is megvásárolhatja.
A földrajzi korlátozás a szigorú exportellenőrzési minimumkövetelményekkel függ össze. A vitatott fegyvereket, például kazettás bombákat előállító cégekbe történő befektetés ugyanakkor továbbra is tilos marad.
A 2017-ben alapított Kenfo eredeti feladata, hogy hosszú távú hozamokat termeljen, amelyből a leszerelt német atomerőművek radioaktív hulladékának tárolását finanszírozzák. Ez a cél változatlan maradt, az alap csupán a befektetési univerzumát bővítette. Mikus szerint az év közepére várhatóan kiépítik a védelmi szektorhoz kapcsolódó kitettségüket. Kiemelte ugyanakkor, hogy a Kenfo nem kapott kifejezett mandátumot hadiipari befektetésekre. A külső vagyonkezelőkkel viszont már megkezdték az egyeztetéseket, ők kizárólag hozamszempontok alapján döntenek majd a konkrét portfólióelemekről, különös tekintettel arra, hogy a védelmi szektor részvényeinek értékeltsége jelenleg rendkívül magas.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
