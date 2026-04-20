  • Megjelenítés
Szemet vettetek Európa reptereire a távoli befektetők: gigantikus bukszával érkeznek
Befektetés

Portfolio
Az ausztrál nyugdíjpiac legnagyobb szereplői a héten Franciaországba és az Egyesült Királyságba látogatnak, hogy magánpiaci befektetési lehetőségeket keressenek. A vizit alig egy hónappal követi a delegáció hasonló célú amerikai útját – írja a Bloomberg. Az ausztrál nyugdíjalapok hagyományosan repülőterekbe, infrastruktúrába és közműcégekbe fektetnek külföldön.

A mintegy 3200 milliárd amerikai dolláros nyugdíjszektor delegációjában többek között az AustralianSuper, az Australian Retirement Trust és az Aware Super is részt vesz. A küldöttség először francia politikai és befektetési vezetőkkel tárgyal, majd a brit kormánnyal folytat egyeztetéseket.

Az ausztrál nyugdíjalapokba érkező befizetések több mint 60 százalékát már jelenleg is külföldi befektetési eszközökbe fektetik.

A delegációban részt vevő intézmények közös nyilatkozata szerint az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba irányuló tőkekihelyezéseik a következő évtizedben meghaladhatják a 660 milliárd ausztrál dollárt. Az ausztrál nyugdíjpénztári szektor öt éven belül várhatóan a világ második legnagyobbjává növi ki magát az Egyesült Államok piaca után.

Az alapok már jelenleg is kiterjedt közvetlen befektetési portfólióval rendelkeznek az Egyesült Királyságban és Európában. Számos infrastrukturális projektben, ingatlanpiaci eszközben és közműszolgáltató cégben is jelen vannak. Részesedéssel bírnak többek között a Manchester Airport Groupban, valamint a bécsi és a londoni Gatwick repülőtérben is.

Még több Befektetés

A delegáció tagja a CBUS Super, a HESTA és a Rest mellett a NEST is. Utóbbi az Egyesült Királyság legnagyobb foglalkoztatói nyugdíjalapja, egyúttal az ausztrál IFM Investors részvényese.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility