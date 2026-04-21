Bemondta az amerikai nagybank, hol zárhatja az évet az amerikai tőzsde

Az új célszint mintegy 6,9 százalékos emelkedést vetít előre a hétfői, 7109 pontos záróértékhez képest.

A pénzintézet az S&P 500 vállalatainak egy részvényre jutó nyereségére (EPS) vonatkozó idei előrejelzését is megemelte 315-ről 330 dollárra. A 2027-es eredménybecslést eközben 355-ről 385 dollárra módosították.

Az amerikai részvénypiacok a márciusi mélypontokról sikeresen pattantak vissza. Ennek hátterében a közel-keleti fegyveres konfliktusban életbe lépett tűzszünet állt. A J.P. Morgan elemzői szerint,

ha a geopolitikai helyzet gyorsan rendeződik, az index az év végére akár a 8000 pontos szintet is elérheti.

A bank ugyanakkor óvatosságra is int. Az elmúlt hetek erőteljes ralijára, valamint a továbbra is kiszámíthatatlan geopolitikai környezetre tekintettel fennáll egy rövidebb távú megtorpanás veszélye. A piac így egy konszolidációs szakaszba léphet, mielőtt az emelkedés folytatódna.

Az S&P 500 és a Nasdaq indexek a múlt héten történelmi csúcsot értek el. Ehhez nagymértékben hozzájárult a technológiai, illetve a mesterséges intelligenciához köthető részvények lendülete. Emellett az első negyedéves erős profitvárakozások is támogatták a növekedést. A J.P. Morgan szerint az Anthropic Claude Mythos modelljének bejelentése újra felpörgette az AI-szektorhoz kapcsolódó optimista befektetői hangulatot. Ezt az sem vetette vissza, hogy a vállalat kiberbiztonsági aggályok miatt egyelőre felfüggesztette a modell nyilvános elérhetőségét.

A pénzintézet úgy látja, hogy a konszenzusos profitvárakozásokban még van tér a további emelkedésre. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a közelmúlt felfelé módosításai egyelőre csak a technológiai nagyvállalatok és az energiaszektor szűk csoportjára koncentrálódtak. A J.P. Morgan hozzátette: az Egyesült Államok részvénypiaca továbbra is a globális portfóliók alapvető, hosszú távú építőeleme marad. Ezt az áttörő innováció, a kiemelkedő növekedés és a magas tőkehozamok biztosítják. Mindez még akkor is igaz, ha a diverzifikáció és az amerikai piacról történő tőkekivonás kérdése a háttérben továbbra is jelen van.

Forrás: Reuters

