Egyre közelebb a történelem legnagyobb részvénykibocsátása, fontos részéhez ért a folyamat

Elon Musk vállalata 75 milliárd dollárnyi tőkét kíván bevonni az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) során.

Ez minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése lenne.

A vezetőség június végére tervezi a kereskedés megkezdését. A kedden induló bemutatósorozat első állomása a texasi Boca Chicában található Starbase kilövőlétesítmény. Itt a részvétel feltétele, hogy a meghívottaknak le kell adniuk az elektronikus eszközeiket. Szerdán egy másik elemzőcsoport – köztük nagy befektetési alapokat és nyugdíjpénztárakat képviselő szakemberek – kap tájékoztatást. Csütörtökön pedig a cég "Macrohard" projektjét tekinthetik meg a memphisi Colossus adatközpontban.

Az elemzői napok a tőzsdei bevezetés bevett részét képezik. A vállalat ilyenkor ismerteti üzleti modelljét, pénzügyi kilátásait és hosszú távú stratégiáját. A meghívott elemzők egy része már megkapta a SpaceX bizalmas kibocsátási tájékoztatóját, bár az egyelőre csak korlátozott információkat tartalmaz. Mintegy két héttel a bemutatók után külön "modellezési napot" tartanak egy szűkebb elemzői körnek. Ezen a rendezvényen a pénzügyi előrejelzéseket és a kulcsfontosságú üzleti mutatókat ismertetik részletesen.

A SpaceX pénzügyi igazgatójának, Bret Johnsennek nagyjából két hónapja van arra, hogy meggyőzze a befektetőket: a vállalat valóban megéri a szinte felfoghatatlan, 1750 milliárd dolláros cégértéket. A feladatot bonyolítja, hogy Musk februárban beolvasztotta az xAI-t a SpaceX-be. Így a rakéták, a Starlink műholdak, az X közösségi platform és a Grok mesterségesintelligencia-chatbot egyetlen vállalatcsoportba került. Ez a kombináció egy példátlan technológiai és űripari konglomerátumot hozott létre, amelynek értékelése rendkívül nehéz feladat. Egyes nagybefektetők már nem is a hagyományos űripari és telekommunikációs vállalatokhoz, például a Boeinghez vagy az AT&T-hez hasonlítják a SpaceX-et. Ehelyett inkább a Palantir Technologieshez, illetve olyan mesterségesintelligencia-infrastruktúrát építő cégekhez mérik, mint a GE Vernova és a Vertiv.

Musk a kisbefektetőkre is számít. A SpaceX részvényeinek mintegy 30 százalékát lakossági befektetőknek kívánja fenntartani. Ennek részeként a június 8-i héten induló befektetői roadshow keretében 1500 kisbefektetőt hívnak meg a Starbase meglátogatására. Az elsődleges részvénykibocsátásban nemzetközi kisbefektetők is részt vehetnek az Egyesült Királyságból, az Európai Unióból, Ausztráliából, Kanadából, Japánból és Dél-Koreából. A tranzakciót a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup, a JPMorgan és a Goldman Sachs vezeti. További 16 bank kisebb szerepkörben vesz részt az intézményi, a lakossági és a nemzetközi forgalmazásban.

Forrás: Reuters

