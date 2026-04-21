Lezajlott a választás – Mutatjuk, hogyan reagáltak a lakossági állampapírok vásárlói
Az országgyűlési választás utáni héten fordulat következett be a magyar állampapírok bruttó értékesítési számaiban: megtört a hetek óta tartó csökkenő trend, és újra növekedésnek indult a lakossági befektetők vásárlási kedve. Ma még nem tudhatjuk, hogy egyszeri kilengésről van-e szó, vagy tartósnak bizonyulhat a pozitív fordulat – ez csak a következő hetek számait látva nyerhet majd bizonyítást. Segítheti a növekedést, hogy a bázis jelenleg is alacsony, 59 milliárd forintért vettek lakossági állampapírokat a befektetők, és továbbra is a fix kamatozású állampapírok örvendenek a legnagyobb népszerűségnek.

59 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 35,62 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 13,14 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 7,96 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 2,3 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

Az év eddigi időszakában összesen 1392 milliárd forintot (hetente átlagosan 87 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A forintos lakossági állampapírokban a március végi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:

  • Fix Magyar Állampapír: 4311 milliárd forint;
  • Prémium Magyar Állampapír: 3195 milliárd forint;
  • Bónusz Magyar Állampapír: 2079 milliárd forint;
  • Magyar Állampapír Plusz: 1276 milliárd forint;
  • Kincstári Takarékjegy: 645 milliárd forint;
  • Babakötvény: 549 milliárd forint;
  • Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 88 milliárd forint.

Arról, hogy mely lakossági állampapírokat hogyan érintheti a Tisza kétharmados kormányzása, itt írtunk részletesen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

