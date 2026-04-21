  • Megjelenítés
Befektetés

Megszólalt a jegybanki vezető: súlyos kockázatot találtak a pénzügyi rendszerben, ez földhöz csaphatja a gazdaságot

Portfolio
Az Európai Központi Bank a magánhitelezést a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok egyik fő forrásának tekinti – mondta Luis de Guindos, az EKB alelnöke. A jegybanki vezető a magas piaci értékeltségeket és egyes országok laza fiskális politikáját is kockázati tényezőként jelölte meg. Kamatemelésre egyelőre nincs szükség, de a beérkező adatokat folyamatosan elemzi a monetáris politika.

De Guindos három fő kockázati tényezőt jelölt meg az euróövezet pénzügyi stabilitása szempontjából:

  • az eszközök magas piaci értékeltségét,
  • egyes tagállamok laza költségvetési politikáját, valamint
  • a nem banki magánhitelezés (private credit) piacán tapasztalható problémákat.

Az EKB pénzügyi stabilitási jelentését május 27-én mutatják be,

ez lesz az utolsó ilyen dokumentum De Guindos mandátuma alatt, ugyanis az alelnök május végén távozik posztjáról.

A kamatpályát illetően az alelnök óvatosságra intett, szerinte a rendkívüli bizonytalanság közepette higgadt fejjel kell elemezni a beérkező adatokat. Az EKB-nak elsősorban arra kell összpontosítania, hogy az emelkedő energiaárak átgyűrűznek-e más termékek és szolgáltatások áraiba.

Még több Befektetés

Nyakunkon a fagyiszezon, mégis hatalmas tételben fogadnak a Magnum bukására

Bemondta az amerikai nagybank, hol zárhatja az évet az amerikai tőzsde

Szivárognak a részletek a SpaceX IPO-ról, 5 milliárd dolláros veszteséget termelt a cég

Az alelnök megerősítette, hogy az energiaárak alakulása jelenleg a jegybank alappályája és egy kedvezőtlenebb forgatókönyv között mozog.

Az alappálya csupán átmeneti inflációemelkedéssel számol. A pesszimistább forgatókönyv azonban tartósabb és kiterjedtebb másodkörös hatásokkal kalkulál.

De Guindos ezzel lényegében Christine Lagarde elnök és más EKB-döntéshozók álláspontját erősítette meg. Ők úgy vélik, hogy egyelőre nincs elegendő adat egy kamatemelésről szóló döntés meghozatalához.

Kapcsolódó cikkünk

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Egyre közelebb a történelem legnagyobb részvénykibocsátása, fontos részéhez ért a folyamat

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter
Lezajlott a választás – Mutatjuk, hogyan reagáltak a lakossági állampapírok vásárlói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility