Megszólalt a jegybanki vezető: súlyos kockázatot találtak a pénzügyi rendszerben, ez földhöz csaphatja a gazdaságot

Az Európai Központi Bank a magánhitelezést a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok egyik fő forrásának tekinti – mondta Luis de Guindos, az EKB alelnöke. A jegybanki vezető a magas piaci értékeltségeket és egyes országok laza fiskális politikáját is kockázati tényezőként jelölte meg. Kamatemelésre egyelőre nincs szükség, de a beérkező adatokat folyamatosan elemzi a monetáris politika.

De Guindos három fő kockázati tényezőt jelölt meg az euróövezet pénzügyi stabilitása szempontjából:

az eszközök magas piaci értékeltségét,

egyes tagállamok laza költségvetési politikáját, valamint

a nem banki magánhitelezés (private credit) piacán tapasztalható problémákat.

Az EKB pénzügyi stabilitási jelentését május 27-én mutatják be,

ez lesz az utolsó ilyen dokumentum De Guindos mandátuma alatt, ugyanis az alelnök május végén távozik posztjáról.

A kamatpályát illetően az alelnök óvatosságra intett, szerinte a rendkívüli bizonytalanság közepette higgadt fejjel kell elemezni a beérkező adatokat. Az EKB-nak elsősorban arra kell összpontosítania, hogy az emelkedő energiaárak átgyűrűznek-e más termékek és szolgáltatások áraiba.

Az alelnök megerősítette, hogy az energiaárak alakulása jelenleg a jegybank alappályája és egy kedvezőtlenebb forgatókönyv között mozog.

Az alappálya csupán átmeneti inflációemelkedéssel számol. A pesszimistább forgatókönyv azonban tartósabb és kiterjedtebb másodkörös hatásokkal kalkulál.

De Guindos ezzel lényegében Christine Lagarde elnök és más EKB-döntéshozók álláspontját erősítette meg. Ők úgy vélik, hogy egyelőre nincs elegendő adat egy kamatemelésről szóló döntés meghozatalához.

Forrás: Reuters

