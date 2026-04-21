Merész célt tűzött ki a közszolgák nyugdíjalapja, sok milliárdos lakásvagyont mozdít meg érte

A mintegy 70 milliárd euró (kb. 25 000 milliárd forint) értékű portfóliót kezelő nyugdíjalap megerősítette, hogy bizonyos ingatlaneszközeit áthelyezi az újonnan létrehozott Via Nova Wohnen alapba. A portfólió vagyonkezelési feladatait a Swiss Life Asset Managers látja el, míg az alapkezelői funkciókat a Union Investment tölti be.

A VBL közlése szerint az átszervezés célja az eszközök értékének hosszú távú megőrzése, melynek során különös figyelmet fordítanak a jövőbeli felújításokra és korszerűsítésekre. Az új alapstruktúra lehetőséget teremt az összevont, hosszú távú befektetésekre, emellett előtérbe helyezi a portfólió fokozatos dekarbonizációját is,

hiszen a nyugdíjalap 2050-re el kívánja érni a karbonsemlegességet.

Michael Leinwand, a VBL befektetési igazgatója elmondta, hogy a stratégiai átalakítás fő célja a portfólió időtállóságának garantálása, miközben fenntartható módon biztosítanak lakhatást a bérlőknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ