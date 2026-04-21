  • Megjelenítés
Merész célt tűzött ki a közszolgák nyugdíjalapja, sok milliárdos lakásvagyont mozdít meg érte
Befektetés

Portfolio
A német közszféra kiegészítő nyugdíjalapja, a Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) a Union Investmentet és a Swiss Life Asset Managerst bízta meg 7 milliárd eurós lakóingatlan-portfóliója egy részének kezelésével - írja az IPE.com. A nyugdíjalap célja, hogy fenntartható módon üzemeltesse portfólióját: 2050-re elérné a teljes karbonsemlegességet.

A mintegy 70 milliárd euró (kb. 25 000 milliárd forint) értékű portfóliót kezelő nyugdíjalap megerősítette, hogy bizonyos ingatlaneszközeit áthelyezi az újonnan létrehozott Via Nova Wohnen alapba. A portfólió vagyonkezelési feladatait a Swiss Life Asset Managers látja el, míg az alapkezelői funkciókat a Union Investment tölti be.

A VBL közlése szerint az átszervezés célja az eszközök értékének hosszú távú megőrzése, melynek során különös figyelmet fordítanak a jövőbeli felújításokra és korszerűsítésekre. Az új alapstruktúra lehetőséget teremt az összevont, hosszú távú befektetésekre, emellett előtérbe helyezi a portfólió fokozatos dekarbonizációját is,

hiszen a nyugdíjalap 2050-re el kívánja érni a karbonsemlegességet.

Michael Leinwand, a VBL befektetési igazgatója elmondta, hogy a stratégiai átalakítás fő célja a portfólió időtállóságának garantálása, miközben fenntartható módon biztosítanak lakhatást a bérlőknek.

Még több Befektetés

Megszólalt a jegybanki vezető: súlyos kockázatot találtak a pénzügyi rendszerben, ez földhöz csaphatja a gazdaságot

Nyakunkon a fagyiszezon, mégis hatalmas tételben fogadnak a Magnum bukására

Bemondta az amerikai nagybank, hol zárhatja az évet az amerikai tőzsde

Kapcsolódó cikkünk

Szemet vettetek Európa reptereire a távoli befektetők: gigantikus bukszával érkeznek

Betett a káosz a magyar nyugdíjpénzeknek, de kis szerencsével csinos hozamokat is be lehetett zsebelni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter
Lezajlott a választás – Mutatjuk, hogyan reagáltak a lakossági állampapírok vásárlói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility