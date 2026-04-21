Nyakunkon a fagyiszezon, mégis hatalmas tételben fogadnak a Magnum bukására

Az S&P Global Market Intelligence április 17-i adatai szerint a kölcsönadott részvények aránya

a forgalomban lévő papírok 19 százalékára ugrott.

Ez a mutató a short pozíciók méretét közelíti, a jelenlegi érték pedig több mint kétszerese az egy hónappal korábbi szintnek. Ezzel a Magnum a Stoxx 600 index tizennyolcadik leginkább shortolt részvényévé vált.

A shortolás során a befektető kölcsönvesz egy részvényt, eladja a piacon, majd később visszavásárolja, hogy visszaadja a kölcsönadónak, és akkor keres rajta, ha időközben esett az árfolyam.

A vállalat papírjai idén 14 százalékot estek, és a tőzsdei bevezetés óta nem igazán tudták felkelteni a befektetők érdeklődését. A részvény kedden 2,6 százalékos mínuszban, 11,8 eurón cserélt gazdát. Ez az árfolyam mintegy 8 százalékkal marad el a decemberi kibocsátási ártól.

A short pozíciókat építő alapok közül a Walleye Capital a múlt héten 24 százalékkal, 3,8 millió darabra növelte nettó short kitettségét. A Marshall Wace és az Ilex Capital Partners szintén a részvény áresésére játszik.

Az eladói nyomást tovább fokozza, hogy a BNP Paribas elemzője, Jeff Stent semlegesre minősítette le a vállalat részvényeit. Indoklásában a fogyasztói szokások átalakulására, valamint a GLP-1 típusú fogyókúrás gyógyszerek egyre szélesebb körű használatára hivatkozott. Ezek a készítmények ugyanis érdemben mérsékelhetik a magas kalóriatartalmú desszertek iránti keresletet. Az elemző emellett az iráni háborúhoz köthető inflációs kockázatokra is figyelmeztetett, megjegyezve, hogy a vállalat profitja már az előző áremelkedési ciklusban is csökkent.

Címlapkép forrása: Wiktor Dabkowski/Bloomberg via Getty Images

