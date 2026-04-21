Szivárognak a részletek a SpaceX IPO-ról, 5 milliárd dolláros veszteséget termelt a cég

A Reuters által áttekintett kibocsátási tájékoztató szerint a SpaceX nagyjából 1750 milliárd dolláros cégértéket céloz meg.
Ezzel a lépéssel ez lehet a történelem eddigi legnagyobb tőzsdei bevezetése.
Musk a nyilvánossá válás után is megtartja vezérigazgatói és műszaki igazgatói posztját, emellett a kilenctagú igazgatótanács elnöke marad. Bár tavaly mindössze 54 080 dolláros fizetést vett fel, a tőzsdei debütálást követően milliárdos részvénycsomagra számíthat.
A benyújtott dokumentumok alapján a SpaceX kettős részvényosztályos struktúrát hoz létre. A B sorozatú papírok részvényenként 10 szavazatot biztosítanak Musknak és néhány bennfentesnek. Ezzel szemben a piaci befektetőknek értékesített A sorozatú részvények egyenként csupán egy szavazatot érnek. A vállalat emellett korlátozná a részvényesek beleszólási jogát az igazgatótanácsi választásokba, a jogvitákat pedig kötelező választottbírósági eljárásba terelné.
A közzétett adatok most először adnak mélyebb betekintést a SpaceX gazdálkodásába. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a rakétagyártó idén magába olvasztotta Musk közösségimédia- és mesterségesintelligencia-vállalatát, az xAI-t. Az összevont cég a 2025-ös évet mintegy 24,8 milliárd dollárnyi készpénzállománnyal zárta. A vállalat teljes eszközállománya 92 milliárd dollárt tett ki, míg az összes kötelezettsége 50,8 milliárd dollárra rúgott.
A konszolidált eredmények azonban már jelentős veszteséget mutatnak.
A SpaceX 2025-ben 18,67 milliárd dolláros árbevétel mellett 4,94 milliárd dolláros mínuszt könyvelt el. Egy évvel korábban még 14,02 milliárd dolláros bevételt és 791 millió dolláros nyereséget értek el. A masszív veszteség fő oka a beruházási kiadások drasztikus, közel ötszörös emelkedése. Ezek értéke két év alatt 20,74 milliárd dollárra nőtt, amelynek több mint felét a mesterségesintelligencia-infrastruktúra fejlesztése emésztette fel. Csak az AI-szegmens beruházási kiadásai egyetlen év leforgása alatt 5,6 milliárdról 12,7 milliárd dollárra ugrottak.
A vállalat pénzügyi pillérét továbbra is a Starlink műholdas internetszolgáltatás jelenti. Ez az üzletág 4,42 milliárd dolláros üzemi eredményt termelt, és nagyrészt ez finanszírozza a mesterséges intelligenciába áramló masszív befektetéseket. A SpaceX ilyen irányú kiadásai ugyanakkor még mindig messze elmaradnak a legnagyobb technológiai vállalatok szintjétől. A hasonló piaci kapitalizációval rendelkező Meta például 2025-ben 72 milliárd dollárt költött beruházásokra.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
