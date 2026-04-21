Történelmi csúcson a dél-koreai tőzsde

A dél-koreai KOSPI részvényindex kedden történelmi csúcsra emelkedett, elsősorban a chipgyártók szárnyalásának és a kiemelkedő exportadatoknak köszönhetően. A befektetői hangulatot a közelgő vállalati gyorsjelentések körüli optimizmus is fűtötte.

Az irányadó KOSPI index a nap folyamán 2,4 százalékkal, 6374 pontra ugrott. Ezzel meghaladta a február 27-én, az iráni háború kitörése előtti napon felállított 6347,41 pontos eddigi rekordot. Az index az év eleje óta 51 százalékot erősödött. Tavaly 76 százalékos éves emelkedést produkált, ami 1999 óta a legnagyobb növekedésnek számít.

Az emelkedést a félvezetőgyártók vezették. Az SK Hynix árfolyama 5,2 százalékkal történelmi csúcsra ugrott, míg a Samsung Electronics 2,6 százalékkal erősödött. A lendületet a friss külkereskedelmi adatok adták. Ezekből kiderült, hogy Dél-Korea exportja a hónap első húsz napjában 49,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ezen belül a félvezetők értékesítése pedig 182,5 százalékkal ugrott meg.

Az SK Hynix, amely az Nvidia egyik kulcsfontosságú beszállítója a csúcstechnológiás chipek terén, a héten teszi közzé első negyedéves gyorsjelentését. A várakozásokat tovább fűti a Samsung Electronics hónap eleji előrejelzése.

A vállalat közölte, hogy első negyedéves nyeresége várhatóan meghaladja a tavalyi teljes éves profitját.

Az idei, több mint 80 százalékos drágulásnak köszönhetően az SK Hynix piaci kapitalizációja elérte az 564,59 milliárd dollárt. Ezzel megközelítette az ASML 569,6 milliárd dolláros értékét, és megelőzte a Johnson & Johnsont, amivel bekerült a világ húsz legértékesebb vállalata közé.

Az akkumulátorszektor szintén kiemelkedően teljesített. A Samsung SDI 15,6 százalékot erősödött a Mercedes-Benzzel kötött megállapodás hírére, amivel 2023 augusztusa óta nem látott szintre emelkedett. Eközben az LG Energy Solution 9,9, az LG Chem 5,9, a POSCO Holdings pedig 7,6 százalékos pluszban zárt.

A külföldi befektetők nettó vevőként léptek fel a piacon, és kedden mintegy 654 milliárd von, azaz körülbelül 444 millió dollár értékben vásároltak dél-koreai részvényeket.

Forrás: Reuters

