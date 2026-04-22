90 százalékos zuhanás után távozik a Trump Media vezére
90 százalékos zuhanás után távozik a Trump Media vezére

Távozik a Trump Media vezérigazgatója, miközben a részvény árfolyama közel 90 százalékot esett a csúcsához képest, írja a Bloomberg.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

A Trump Media bejelentette, hogy távozik a vezérigazgatói posztról Devin Nunes, aki több mint négy éve állt a vállalat élén. A döntés külön indoklás nélkül érkezett, de jól illeszkedik abba a folyamatba, amelyben a cég egyre nehezebben találja a helyét a piacon.

A társaság részvényei látványos pályát futottak be. A bevezetés körüli időszakban még közel 100 dollárig emelkedett az árfolyam, amit főként spekulatív befektetők hajtottak. Azóta azonban közel 90 százalékot esett, és most 10 dollár alatt forog, nem messze a történelmi mélyponttól.

A háttérben az áll, hogy a számok nem követték a várakozásokat. A cég éves bevétele csak 3,7 millió dollár, miközben százmilliós nagyságrendű veszteségeket halmozott fel.

A Trump Media zászlóshajója a Truth Social nevű közösségi platform, amelyet Donald Trump azután hozott létre, hogy 2021-ben kitiltották a Twitterről. A platform ma is fontos kommunikációs csatorna, a piacok gyakran reagálnak az itt megjelenő üzenetekre, különösen geopolitikai kérdésekben.

Ez azonban nem volt elég a szélesebb közönség áttöréséhez. A platform nem tudott igazán nagy felhasználói bázist kiépíteni, és Trump bejegyzései gyorsan megjelennek más felületeken is, például az X-en.

A vezérigazgatói feladatokat ideiglenesen Kevin McGurn veszi át, aki korábban több médiacégnél is dolgozott. A cél az, hogy stabilizálják a működést és hosszabb távon értéket teremtsenek a részvényeseknek.

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Women's Money & Mindset Day 2026

