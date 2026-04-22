Csőd szélén egy amerikai légitársaság– Trumpék már mentőcsomagon dolgoznak

Előrehaladott tárgyalásokat folytat a Donald Trump kormány egy finanszírozási csomagról a Spirit Airlines megmentése érdekében, értesült egy, az ügyet ismerő forrás. A helyzet sürgős, a légitársaság akár rövid időn belül felszámolásba is kerülhet, ha nem sikerül forráshoz jutnia.
A Spirit évek óta küzd a túlélésért, a költségek emelkednek, az utasok igényei változnak, ráadásul egy hajtómű-visszahívás és egy kulcsfontosságú felvásárlási terv meghiúsulása is megütötte a céget. Utóbbi különösen fájdalmas volt, két éve egy bíróság blokkolta, hogy a JetBlue Airways felvásárolja a társaságot.
A Trump-adminisztráció szerint ez a döntés jelentősen rontotta a Spirit pénzügyi helyzetét. A Fehér Ház szóvivője úgy fogalmazott, hogy a légitársaság ma sokkal stabilabb lenne, ha az előző kormány nem akadályozza meg az ügyletet.
Trump maga is jelezte, hogy nyitott lenne az állami segítségre. Egy interjúban azt mondta, a Spirit körülbelül 14 ezer munkahelyet jelent, és elképzelhető, hogy a szövetségi kormánynak szerepet kell vállalnia a megmentésében.
A tárgyalások részletei egyelőre nem ismertek, és az sem biztos, hogy megszületik a megállapodás. A légiutas-kísérőket képviselő szakszervezet szerint egy esetleges csőd több tízezer ember megélhetését sodorná veszélybe, és az utazóközönség is rosszul járna, mert csökkenne a verseny és a választék a piacon.
Az amerikai légiközlekedési szektor korábban már kapott jelentős állami támogatást, például a Covid-járvány idején több mint 50 milliárd dollárt, de ezek a mentőcsomagok mindig az egész iparágra szóltak, nem egyetlen cégnek. Ezért is különleges a mostani helyzet: a Spirit konkrétan csődben van, mégis célzott segítséget kaphat.
A társaság februárban még abban bízott, hogy tavasszal vagy nyár elején kiléphet a csődvédelem alól. A terv szerint visszavágják a működést, és a legforgalmasabb útvonalakra koncentrálnak. A dolgozók is áldozatot hoztak: pilóták és légiutas-kísérők kerültek kényszerszabadságra, hogy csökkentsék a költségeket.
A modell azonban egyre nehezebben működik. A Spirit fapados légitársaságként alacsony árakkal próbál versenyezni, miközben a nagyobb szereplők is megjelentek olcsóbb ajánlatokkal. A cég próbált nyitni a fizetőképesebb utasok felé, például nagyobb lábterű ülésekkel és prémium szolgáltatásokkal, de ez eddig nem hozott áttörést.
Most az a kérdés, hogy lesz-e elég idő és pénz a fordulatra. Ha nem, a Spirit lehet az első nagy amerikai légitársaság hosszú idő után, amelyik eltűnik a piacról.
Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Készülnek a legrosszabbra: közel félmilliós sereget ránt össze egy nyugati nagyhatalom Oroszország ellen
Itt az új katonai stratégia.
Mínusz 8 fokos fagy tarolt Magyarországon: van, ahol a termés több mint 90 százaléka megsemmisült
Nincs még vége, jöhet újabb lehűlés.
Váratlan lépést tett Magyar Péter az uniós gigabírság ügyében, de Brüsszelben az orrára csaphatják az ajtót
Nem látszik olyan jogi lehetőség, amivel a leendő miniszterelnök elvárását teljesíthetnék.
Halálos ördögi körbe kerültek a kórházak
Soha nem heverték ki a Covidot
Döntött Putyin: a vörösterror hírhedt vezetőjének nevét veszi fel az egyik állami intézmény
Az FSZB elitképzőjének KGB-s elődje már viselte a bolsevik hóhér nevét.
Lépett az Egyesült Államok: félelmetes fegyverzettel felszerelt repülőt vetnek be a bűnszervezetek ellen
Ritkán látni ilyen játékszereket az AC-130-ason.
Váratlan lépés a színfalak mögött: sietve cserélte le a magyar nagykövetet a leköszönő kormány
Fontos országról van szó.
Egy ország már kikövezte az utat, amelyre Magyar Péter most ráléphet – Ismét felvirágozhat a mélypontra került történelmi barátság?
Lengyelország nemcsak barát, példa is lehet az új magyar kormány számára.
Egyedülálló szülők a szakadék szélén: Őszinte beszélgetés a konyhaasztalnál
A választási időszak után természetes, hogy a figyelem az új kormány gazdasági programjára, a családtámogatásokra és összességében arra irányul, hogy könnyebb lesz-e a helyzetünk. Egy k
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!