Csőd szélén egy amerikai légitársaság– Trumpék már mentőcsomagon dolgoznak

Előrehaladott tárgyalásokat folytat a Donald Trump kormány egy finanszírozási csomagról a Spirit Airlines megmentése érdekében, értesült egy, az ügyet ismerő forrás. A helyzet sürgős, a légitársaság akár rövid időn belül felszámolásba is kerülhet, ha nem sikerül forráshoz jutnia.

A Spirit évek óta küzd a túlélésért, a költségek emelkednek, az utasok igényei változnak, ráadásul egy hajtómű-visszahívás és egy kulcsfontosságú felvásárlási terv meghiúsulása is megütötte a céget. Utóbbi különösen fájdalmas volt, két éve egy bíróság blokkolta, hogy a JetBlue Airways felvásárolja a társaságot.

A Trump-adminisztráció szerint ez a döntés jelentősen rontotta a Spirit pénzügyi helyzetét. A Fehér Ház szóvivője úgy fogalmazott, hogy a légitársaság ma sokkal stabilabb lenne, ha az előző kormány nem akadályozza meg az ügyletet.

Trump maga is jelezte, hogy nyitott lenne az állami segítségre. Egy interjúban azt mondta, a Spirit körülbelül 14 ezer munkahelyet jelent, és elképzelhető, hogy a szövetségi kormánynak szerepet kell vállalnia a megmentésében.

A tárgyalások részletei egyelőre nem ismertek, és az sem biztos, hogy megszületik a megállapodás. A légiutas-kísérőket képviselő szakszervezet szerint egy esetleges csőd több tízezer ember megélhetését sodorná veszélybe, és az utazóközönség is rosszul járna, mert csökkenne a verseny és a választék a piacon.

Az amerikai légiközlekedési szektor korábban már kapott jelentős állami támogatást, például a Covid-járvány idején több mint 50 milliárd dollárt, de ezek a mentőcsomagok mindig az egész iparágra szóltak, nem egyetlen cégnek. Ezért is különleges a mostani helyzet: a Spirit konkrétan csődben van, mégis célzott segítséget kaphat.

A társaság februárban még abban bízott, hogy tavasszal vagy nyár elején kiléphet a csődvédelem alól. A terv szerint visszavágják a működést, és a legforgalmasabb útvonalakra koncentrálnak. A dolgozók is áldozatot hoztak: pilóták és légiutas-kísérők kerültek kényszerszabadságra, hogy csökkentsék a költségeket.

A modell azonban egyre nehezebben működik. A Spirit fapados légitársaságként alacsony árakkal próbál versenyezni, miközben a nagyobb szereplők is megjelentek olcsóbb ajánlatokkal. A cég próbált nyitni a fizetőképesebb utasok felé, például nagyobb lábterű ülésekkel és prémium szolgáltatásokkal, de ez eddig nem hozott áttörést.

Most az a kérdés, hogy lesz-e elég idő és pénz a fordulatra. Ha nem, a Spirit lehet az első nagy amerikai légitársaság hosszú idő után, amelyik eltűnik a piacról.

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images

