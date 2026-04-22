Emelkedik az aranyár Donald Trump bejelentése után

Az arany prompt árfolyama unciánként 1 százalékkal 4754 dollárra nőtt, miután kedden még április 13-a óta nem látott mélypontra esett.
Donald Trump a tűzszünet lejárta előtt néhány órával bejelentette, hogy a béketárgyalások folytatása érdekében határozatlan időre meghosszabbítja a fegyverszünetet Iránnal. A bejelentés ugyanakkor egyoldalúnak tűnt. Egyelőre nem világos ugyanis, hogy Irán, illetve az Egyesült Államok szövetségese, Izrael elfogadja-e a két hete kezdődött tűzszünet kiterjesztését.
A tűzszünet meghosszabbítása nyomán a részvénypiacok erősödtek, a dollár gyengült, az olajárak pedig csökkentek. A magasabb nyersolajárak a szállítási és termelési költségek növekedésén keresztül jellemzően felhajtják az inflációt. Bár az aranyat hagyományosan infláció elleni fedezetnek tekintik, a magas kamatszintek vonzóbbá teszik a hozamot kínáló befektetéseket, ami lefelé irányuló nyomást gyakorol a nemesfém árfolyamára. Edward Meir, a Marex elemzője szerint, ha a tűzszünet véget ér és újraindulnak a hadműveletek, a dollár erősödése, valamint az olajárak és a kamatok emelkedése
ismét nyomás alá helyezheti az aranyat.
A Standard Chartered elemzői arra figyelmeztettek, hogy az árfolyammozgás továbbra is a közel-keleti tűzszüneti hírek és a likviditási igények függvénye. Bár a közelmúltbeli áremelkedést törékenynek tartják, és rövid távon látnak esélyt egy korrekcióra, várakozásaik szerint a nemesfémek árfolyama talpra áll. Ezen belül is különösen az arany tesztelheti újra a korábbi történelmi csúcsokat.
A Fed elnöki posztjára jelölt Kevin Warsh keddi szenátusi meghallgatásán hangsúlyozta: nem tett ígéretet Donald Trumpnak a kamatcsökkentésre, és a Fehér Háztól függetlenül kívánja irányítani a jegybankot. A többi nemesfém is erősödött: az ezüst árfolyama 1,9 százalékkal, a platináé 2,2 százalékkal, a palládiumé pedig 2,4 százalékkal emelkedett.
Forrás: Reuters
