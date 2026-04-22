Emelkedik az aranyár Donald Trump bejelentése után

Az arany árfolyama szerdán egy százalékot emelkedett. Ennek hátterében az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet meghosszabbítása áll, amely lenyomta az olajárakat és enyhítette az inflációs félelmeket.

Az arany prompt árfolyama unciánként 1 százalékkal 4754 dollárra nőtt, miután kedden még április 13-a óta nem látott mélypontra esett.

Donald Trump a tűzszünet lejárta előtt néhány órával bejelentette, hogy a béketárgyalások folytatása érdekében határozatlan időre meghosszabbítja a fegyverszünetet Iránnal. A bejelentés ugyanakkor egyoldalúnak tűnt. Egyelőre nem világos ugyanis, hogy Irán, illetve az Egyesült Államok szövetségese, Izrael elfogadja-e a két hete kezdődött tűzszünet kiterjesztését.

A tűzszünet meghosszabbítása nyomán a részvénypiacok erősödtek, a dollár gyengült, az olajárak pedig csökkentek. A magasabb nyersolajárak a szállítási és termelési költségek növekedésén keresztül jellemzően felhajtják az inflációt. Bár az aranyat hagyományosan infláció elleni fedezetnek tekintik, a magas kamatszintek vonzóbbá teszik a hozamot kínáló befektetéseket, ami lefelé irányuló nyomást gyakorol a nemesfém árfolyamára. Edward Meir, a Marex elemzője szerint, ha a tűzszünet véget ér és újraindulnak a hadműveletek, a dollár erősödése, valamint az olajárak és a kamatok emelkedése

ismét nyomás alá helyezheti az aranyat.

A Standard Chartered elemzői arra figyelmeztettek, hogy az árfolyammozgás továbbra is a közel-keleti tűzszüneti hírek és a likviditási igények függvénye. Bár a közelmúltbeli áremelkedést törékenynek tartják, és rövid távon látnak esélyt egy korrekcióra, várakozásaik szerint a nemesfémek árfolyama talpra áll. Ezen belül is különösen az arany tesztelheti újra a korábbi történelmi csúcsokat.

A Fed elnöki posztjára jelölt Kevin Warsh keddi szenátusi meghallgatásán hangsúlyozta: nem tett ígéretet Donald Trumpnak a kamatcsökkentésre, és a Fehér Háztól függetlenül kívánja irányítani a jegybankot. A többi nemesfém is erősödött: az ezüst árfolyama 1,9 százalékkal, a platináé 2,2 százalékkal, a palládiumé pedig 2,4 százalékkal emelkedett.

Forrás: Reuters

