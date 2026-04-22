  • Megjelenítés
Emelkedik az aranyár Donald Trump bejelentése után
Befektetés

Portfolio
Az arany árfolyama szerdán egy százalékot emelkedett. Ennek hátterében az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet meghosszabbítása áll, amely lenyomta az olajárakat és enyhítette az inflációs félelmeket.

Az arany prompt árfolyama unciánként 1 százalékkal 4754 dollárra nőtt, miután kedden még április 13-a óta nem látott mélypontra esett.

Donald Trump a tűzszünet lejárta előtt néhány órával bejelentette, hogy a béketárgyalások folytatása érdekében határozatlan időre meghosszabbítja a fegyverszünetet Iránnal. A bejelentés ugyanakkor egyoldalúnak tűnt. Egyelőre nem világos ugyanis, hogy Irán, illetve az Egyesült Államok szövetségese, Izrael elfogadja-e a két hete kezdődött tűzszünet kiterjesztését.

A tűzszünet meghosszabbítása nyomán a részvénypiacok erősödtek, a dollár gyengült, az olajárak pedig csökkentek. A magasabb nyersolajárak a szállítási és termelési költségek növekedésén keresztül jellemzően felhajtják az inflációt. Bár az aranyat hagyományosan infláció elleni fedezetnek tekintik, a magas kamatszintek vonzóbbá teszik a hozamot kínáló befektetéseket, ami lefelé irányuló nyomást gyakorol a nemesfém árfolyamára. Edward Meir, a Marex elemzője szerint, ha a tűzszünet véget ér és újraindulnak a hadműveletek, a dollár erősödése, valamint az olajárak és a kamatok emelkedése

ismét nyomás alá helyezheti az aranyat.

Még több Befektetés

Ez az, ami most eldöntheti az arany sorsát

Irán: csőbe húzva

Rájár a rúd az óriás alapkezelőkre: menekülnek a befektetők, esnek az árfolyamok

A Standard Chartered elemzői arra figyelmeztettek, hogy az árfolyammozgás továbbra is a közel-keleti tűzszüneti hírek és a likviditási igények függvénye. Bár a közelmúltbeli áremelkedést törékenynek tartják, és rövid távon látnak esélyt egy korrekcióra, várakozásaik szerint a nemesfémek árfolyama talpra áll. Ezen belül is különösen az arany tesztelheti újra a korábbi történelmi csúcsokat.

A Fed elnöki posztjára jelölt Kevin Warsh keddi szenátusi meghallgatásán hangsúlyozta: nem tett ígéretet Donald Trumpnak a kamatcsökkentésre, és a Fehér Háztól függetlenül kívánja irányítani a jegybankot. A többi nemesfém is erősödött: az ezüst árfolyama 1,9 százalékkal, a platináé 2,2 százalékkal, a palládiumé pedig 2,4 százalékkal emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Fórum

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Megszólalt a jegybanki vezető: súlyos kockázatot találtak a pénzügyi rendszerben, ez földhöz csaphatja a gazdaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility