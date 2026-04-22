Ez az, ami most eldöntheti az arany sorsát

Az iráni háború után az arany látszólag elvesztette a lendületét, de a csend félrevezető. A piac egy olyan jegybanki dilemmára készül, amelyet az elmúlt fél évszázadban csak egyszer láttunk, és a dilemmára adott lehetséges válaszok három teljesen eltérő pályát rajzolnak fel az aranynak. Egyetlen mutató dönt arról, melyik valósul meg.

Heteken át tartó oldalazásban ragadt az arany a 4800 dolláros szint közelében, miközben körülötte minden megmozdult. Az amerikai tőzsde az elmúlt hetekben új csúcsokra emelkedett, a dollár érzékelhetően gyengült, az iráni háborút kísérő geopolitikai prémium nagyrészt kiárazódott, az olaj pedig a WTI hordónkénti 112 dolláros csúcsról visszatért a 95 dolláros szintre. Ezek a mozgások mind olyan irányba hatnak, amelyre az arany klasszikus módon emelkedéssel reagál. A nemesfém mégsem mozdul: az ára hetek óta gyakorlatilag egy helyben áll.

Ez a látszólagos közöny egy olyan előfeltevésre épül, amelyet a fizikai gazdaság folyamatosan cáfol. Az iráni konfliktus során okozott szerkezeti károk jelentős része ugyanis nem olyan természetű, amelyet diplomáciai megegyezés rövid távon orvosolhatna. A károk most kezdenek átszivárogni a makroadatokba, és amikor teljes súlyukkal megérkeznek, a Fed olyan feszültségbe kerülhet, amelyben a szerkezeti mozgástere szűkebb, mint bármelyik hasonló korábbi epizódban. Az aranynak az adhat végül irányt, ahogy a Fed ezt a feszültséget kezelni fogja.

Az arany árfolyamának alakulása

A "megoldódott sokk" narratívája

A jelenlegi nyugalom törékenységének megértéséhez érdemes visszatekinteni néhány hetet. Márciusban a helyzet gyökeresen másként festett. Az iráni csapásokat követő olajársokk napok alatt felrántotta az inflációs várakozásokat, a Fed-kamatpálya szigorúbb irányba csúszott, a dollár rohamos erősödésbe kezdett.