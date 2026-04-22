Itt az 1500 kilométer hatótávú akkumulátor!
Új termékek egész sorával jelentkezett a CATL a 2026-os technológiai napján. A kínai vállalat személyautókhoz, hibridekhez, versenyautókhoz és akkucserés rendszerekhez is bemutatott fejlesztéseket.

A legnagyobb figyelmet a harmadik generációs Qilin akkumulátor kapta. A töltési teljesítmény csúcsa eléri a 15C szintet, ami kiemelkedőnek számít az iparágban.

Egy 125 kWh-s csomaggal szerelt autó hatótávja meghaladhatja az 1000 kilométert.

Az akkumulátor tömege mindössze 625 kilogramm, ami több mint 250 kilogrammal kevesebb egy hasonló kapacitású LFP megoldásnál. A kisebb tömeg nem csak a fogyasztást csökkenti, hanem a vezetési élményt is javítja. Az autók gyorsabban gyorsulnak és rövidebb fékúttal állnak meg.

A fejlesztések a hatékonyságban is látszanak, a fogyasztás több mint 6 százalékkal csökkenhet, miközben az alkatrészek élettartama nő. A futómű elemei akár 40 százalékkal tovább bírhatják, a gumik élettartama pedig harminc százalékkal nőhet. Az akkumulátor kisebb helyet foglal, így az utastérben is több hely jut.

Csőd szélén egy amerikai légitársaság– Trumpék már mentőcsomagon dolgoznak

Emelkedik az aranyár Donald Trump bejelentése után

Ez az, ami most eldöntheti az arany sorsát

A cég egy nagyobb energiasűrűségű változatot is bemutatott,

amely akár 1500 kilométeres hatótávot ígér prémium szedánoknál.

A nagy méretű SUV modellek esetében ez az érték ezer kilométer körül alakulhat.

A gyorstöltés terén is előreléptek. Az új Shenxing akkumulátor néhány perc alatt képes jelentős töltöttséget felvenni.

10-ről 80 százalékra kevesebb mint négy perc alatt lehet feltölteni, teljes közelébe pedig bő hat perc alatt jut el.

Hidegben is gyors marad a töltés, mínusz harminc foknál is tíz perc alatti értékről beszélnek. Ezer töltési ciklus után is kilencven százalék felett marad a kapacitás.

A hibridekhez készült új Freevoy akkumulátorok szintén nagyot lépnek előre. Az egyik változat tisztán elektromosan 500 kilométert tud, a másik akár 600 kilométert. A teljes hatótáv elérheti a 2000 kilométert. A cél az, hogy a felhasználók akár hetente csak egyszer töltsenek.

A CATL az akkucserés rendszerekben is erősít. Az új, 800 voltos architektúrára épülő csomagok több autókategóriát lefednek. A cég már 11 autógyártóval és 18 márkával dolgozik együtt, 25 modellnél jelenik meg a rendszer. Jelenleg közel 1500 állomás működik 99 városban, és 2026 végére 4000-re bővítenék a hálózatot. Hosszabb távon több mint 100 ezer töltési és cserepont kiépítése a cél.

Kapcsolódó cikkünk

A kormányváltással megvalósulhat Magyarország elektromosautó-álma - ezt várja a régió legnagyobb fejlesztője

Nagyot kaszált a CATL: egy új tervvel még nagyobbat szakítanának

Váratlan fordulat a Magyarországon is aktív autógyártónál: hatalmasat zuhant a profit, könyörtelen tisztogatás indult a piacon

Komoly fordulat közeleg az energiapiacon: ebből a CATL és a BYD sem akar kimaradni

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

