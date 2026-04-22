Itt az 1500 kilométer hatótávú akkumulátor!

Új termékek egész sorával jelentkezett a CATL a 2026-os technológiai napján. A kínai vállalat személyautókhoz, hibridekhez, versenyautókhoz és akkucserés rendszerekhez is bemutatott fejlesztéseket.

A legnagyobb figyelmet a harmadik generációs Qilin akkumulátor kapta. A töltési teljesítmény csúcsa eléri a 15C szintet, ami kiemelkedőnek számít az iparágban.

Egy 125 kWh-s csomaggal szerelt autó hatótávja meghaladhatja az 1000 kilométert.

Az akkumulátor tömege mindössze 625 kilogramm, ami több mint 250 kilogrammal kevesebb egy hasonló kapacitású LFP megoldásnál. A kisebb tömeg nem csak a fogyasztást csökkenti, hanem a vezetési élményt is javítja. Az autók gyorsabban gyorsulnak és rövidebb fékúttal állnak meg.

A fejlesztések a hatékonyságban is látszanak, a fogyasztás több mint 6 százalékkal csökkenhet, miközben az alkatrészek élettartama nő. A futómű elemei akár 40 százalékkal tovább bírhatják, a gumik élettartama pedig harminc százalékkal nőhet. Az akkumulátor kisebb helyet foglal, így az utastérben is több hely jut.

A cég egy nagyobb energiasűrűségű változatot is bemutatott,

amely akár 1500 kilométeres hatótávot ígér prémium szedánoknál.

A nagy méretű SUV modellek esetében ez az érték ezer kilométer körül alakulhat.

A gyorstöltés terén is előreléptek. Az új Shenxing akkumulátor néhány perc alatt képes jelentős töltöttséget felvenni.

10-ről 80 százalékra kevesebb mint négy perc alatt lehet feltölteni, teljes közelébe pedig bő hat perc alatt jut el.

Hidegben is gyors marad a töltés, mínusz harminc foknál is tíz perc alatti értékről beszélnek. Ezer töltési ciklus után is kilencven százalék felett marad a kapacitás.

A hibridekhez készült új Freevoy akkumulátorok szintén nagyot lépnek előre. Az egyik változat tisztán elektromosan 500 kilométert tud, a másik akár 600 kilométert. A teljes hatótáv elérheti a 2000 kilométert. A cél az, hogy a felhasználók akár hetente csak egyszer töltsenek.

A CATL az akkucserés rendszerekben is erősít. Az új, 800 voltos architektúrára épülő csomagok több autókategóriát lefednek. A cég már 11 autógyártóval és 18 márkával dolgozik együtt, 25 modellnél jelenik meg a rendszer. Jelenleg közel 1500 állomás működik 99 városban, és 2026 végére 4000-re bővítenék a hálózatot. Hosszabb távon több mint 100 ezer töltési és cserepont kiépítése a cél.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ