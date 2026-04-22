Itt az 1500 kilométer hatótávú akkumulátor!

A legnagyobb figyelmet a harmadik generációs Qilin akkumulátor kapta. A töltési teljesítmény csúcsa eléri a 15C szintet, ami kiemelkedőnek számít az iparágban.
Egy 125 kWh-s csomaggal szerelt autó hatótávja meghaladhatja az 1000 kilométert.
Az akkumulátor tömege mindössze 625 kilogramm, ami több mint 250 kilogrammal kevesebb egy hasonló kapacitású LFP megoldásnál. A kisebb tömeg nem csak a fogyasztást csökkenti, hanem a vezetési élményt is javítja. Az autók gyorsabban gyorsulnak és rövidebb fékúttal állnak meg.
A fejlesztések a hatékonyságban is látszanak, a fogyasztás több mint 6 százalékkal csökkenhet, miközben az alkatrészek élettartama nő. A futómű elemei akár 40 százalékkal tovább bírhatják, a gumik élettartama pedig harminc százalékkal nőhet. Az akkumulátor kisebb helyet foglal, így az utastérben is több hely jut.
A cég egy nagyobb energiasűrűségű változatot is bemutatott,
amely akár 1500 kilométeres hatótávot ígér prémium szedánoknál.
A nagy méretű SUV modellek esetében ez az érték ezer kilométer körül alakulhat.
A gyorstöltés terén is előreléptek. Az új Shenxing akkumulátor néhány perc alatt képes jelentős töltöttséget felvenni.
10-ről 80 százalékra kevesebb mint négy perc alatt lehet feltölteni, teljes közelébe pedig bő hat perc alatt jut el.
Hidegben is gyors marad a töltés, mínusz harminc foknál is tíz perc alatti értékről beszélnek. Ezer töltési ciklus után is kilencven százalék felett marad a kapacitás.
A hibridekhez készült új Freevoy akkumulátorok szintén nagyot lépnek előre. Az egyik változat tisztán elektromosan 500 kilométert tud, a másik akár 600 kilométert. A teljes hatótáv elérheti a 2000 kilométert. A cél az, hogy a felhasználók akár hetente csak egyszer töltsenek.
A CATL az akkucserés rendszerekben is erősít. Az új, 800 voltos architektúrára épülő csomagok több autókategóriát lefednek. A cég már 11 autógyártóval és 18 márkával dolgozik együtt, 25 modellnél jelenik meg a rendszer. Jelenleg közel 1500 állomás működik 99 városban, és 2026 végére 4000-re bővítenék a hálózatot. Hosszabb távon több mint 100 ezer töltési és cserepont kiépítése a cél.
Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images
Készülnek a legrosszabbra: közel félmilliós sereget ránt össze egy nyugati nagyhatalom Oroszország ellen
Itt az új katonai stratégia.
Mínusz 8 fokos fagy tarolt Magyarországon: van, ahol a termés több mint 90 százaléka megsemmisült
Nincs még vége, jöhet újabb lehűlés.
Váratlan lépést tett Magyar Péter az uniós gigabírság ügyében, de Brüsszelben az orrára csaphatják az ajtót
Nem látszik olyan jogi lehetőség, amivel a leendő miniszterelnök elvárását teljesíthetnék.
Halálos ördögi körbe kerültek a kórházak
Soha nem heverték ki a Covidot
Döntött Putyin: a vörösterror hírhedt vezetőjének nevét veszi fel az egyik állami intézmény
Az FSZB elitképzőjének KGB-s elődje már viselte a bolsevik hóhér nevét.
Lépett az Egyesült Államok: félelmetes fegyverzettel felszerelt repülőt vetnek be a bűnszervezetek ellen
Ritkán látni ilyen játékszereket az AC-130-ason.
Váratlan lépés a színfalak mögött: sietve cserélte le a magyar nagykövetet a leköszönő kormány
Fontos országról van szó.
Egy ország már kikövezte az utat, amelyre Magyar Péter most ráléphet – Ismét felvirágozhat a mélypontra került történelmi barátság?
Lengyelország nemcsak barát, példa is lehet az új magyar kormány számára.
Egyedülálló szülők a szakadék szélén: Őszinte beszélgetés a konyhaasztalnál
A választási időszak után természetes, hogy a figyelem az új kormány gazdasági programjára, a családtámogatásokra és összességében arra irányul, hogy könnyebb lesz-e a helyzetünk. Egy k
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?