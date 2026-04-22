Rájár a rúd az óriás alapkezelőkre: menekülnek a befektetők, esnek az árfolyamok

Az alternatív vagyonkezelők részvényeit hónapok óta nyomás alatt tartja az attól való félelem, hogy a mesterséges intelligencia felforgathatja a portfóliócégeik üzleti modelljét. Mindeközben a magánhitel-ágazatban is gondok mutatkoznak: az S&P Global adatai szerint az első negyedéves tőkebevonás gyakorlatilag stagnált, és 49,9 milliárd dolláron állt. A közvetlen hitelezés területén ez az érték hároméves mélypontra, 10,7 milliárd dollárra esett vissza.

A legnagyobb nyomást a lakossági befektetők tömeges kivonulása jelenti.

Számos nagyvállalat az elmúlt években erőteljesen nyitott a vagyonos magánszemélyek felé. Ennek eredményeként a Blackstone kezelt összvagyonának immár mintegy 24 százalékát, míg a Blue Owl Capital esetében közel 40 százalékát a lakossági befektetők pénze teszi ki. Az illikvid magánhitelalapokból történő visszaváltási hullám azonban alapjaiban kérdőjelezi meg ennek a növekedési stratégiának a fenntarthatóságát. Mivel az alapkezelők díjbevétele közvetlenül a kezelt vagyon méretétől függ, a zsugorodó alapok érzékenyen érintik a profitkilátásokat.

Az Oppenheimer elemzői több cég árfolyamcélját is csökkentették a negyedéves eredmények közzététele előtt, visszaigazolva ezzel a befektetői hangulat tartós romlását. Glenn Schorr, az Evercore ISI elemzője szerint az első negyedéves számok messze elmaradnak majd a nagybankok friss eredményeitől. Ezt a lassabb tőkebevonás, az egyenetlen tranzakciós aktivitás, valamint a lakossági befektetők kivonulása együttesen magyarázza.

Francesca Ricciardi, a Debtwire Europe magánhitel-szakértője szerint a jelenlegi nyomás nem átmeneti, hanem strukturális jellegű.

A piac már nem csupán a szalagcímekre reagál, hanem magát a magánhitelmodellt értékeli át.

Ez különösen igaz a likviditási várakozásokra és az eszközértékelések hitelességére. Bár az alapkezelők a portfólióik ellenálló képességét hangsúlyozzák, a befektetői szkepszis egyelőre nem csillapodik.

Eközben a magántőke-ágazatban is feszültségek tapasztalhatók: az ágazat hagyományos üzleti modellje, amely a cégek felvásárlására, a hatékonyság növelésére, majd a nyereséges értékesítésre épül, évek óta akadozik a magas kamatkörnyezet miatt. A magas kamatok ugyanis visszatartják az eladókat attól, hogy elfogadják az alacsonyabb cégértékeléseket. Év elején még erős volt a várakozás, hogy végre megkezdődhet a mintegy 29 ezer portfóliócéget érintő, elmaradt kiszállások pótlása. Az amerikai-izraeli-iráni konfliktus azonban újabb bizonytalanságot hozott a piacokra, ráadásul a szoftvercégekbe történt nagymértékű befektetéseket is egyre szigorúbban vizsgálják az üzleti modell mesterséges intelligencia általi "aláásása" miatt.

