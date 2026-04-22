Új front nyílik az AI háborúban, a Google nekimegy az Nvidiának

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A Google a Las Vegasban tartott Cloud Next konferencián két új processzort mutatott be, amelyekkel egyre komolyabban lép be arra a területre, amelyet eddig főként az Nvidia és részben az AMD uralt.
Az egyik újdonság a TPU 8t, amelyet kifejezetten mesterséges intelligencia modellek tanítására fejlesztettek. A cég szerint
ezzel a technológiával a legfejlettebb modellek fejlesztési ideje hónapokról hetekre csökkenthető.
Emellett az előző generációhoz képest 2,8-szoros ár teljesítmény javulást ígér, ami fontos azoknak a vállalatoknak, amik egyre nagyobb számítási kapacitást igényelnek.
A másik chip, a TPU 8i, már nem a tanításra, hanem a modellek futtatására készült. Ez az úgynevezett inferencia, vagyis amikor a már betanított rendszerek valós időben dolgoznak, például AI ügynökök vagy alkalmazások mögött. A két új processzor még idén elérhetővé válik.
A bejelentés azért érdekes, mert a Google egyre több partnerének kínál saját chipeket. Nemrég kibővítette együttműködését az Anthropic-kal, amely több gigawattnyi TPU kapacitást használhat a következő generációs rendszereihez. Emellett a cég az OpenAI számára is biztosíthat infrastruktúrát, miközben a Meta is több éves, több milliárd dolláros megállapodást kötött a Google chipek használatára.
Ez különösen érzékeny pont az Nvidiának. A cég bevételeinek több mint fele adatközpontokból származik, és ezek jelentős részét éppen azok a nagy felhős szereplők adják, amelyek most saját chipeket fejlesztenek.
Címlapkép forrása: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Rossz hír a vásárlóknak: bezár két budapesti üzletet a Tesco
Egyedi döntés volt.
Hová jutottunk az Orbán-korszak alatt? 10 ábra arról, könnyebb vagy nehezebb lett-e lakást venni
Elsőre egyértelműnek tűnik a válasz, pedig nagyon nem az.
Felcsuti Zsolttal tárgyalt Kapitány István
Gazdasági csúcstalálkozó Budapesten.
Készülnek a legrosszabbra az amerikaiak: csillagászati áron érkeznek a Trump nevét viselő új csatahajók
Igen, tényleg lézerfegyver lesz rajtuk.
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Őrizetbe vettek a hatóságok két embert az Orbán Viktor testvéréhez köthető ügyben
Kettőt pedig gyanúsítottként hallgattak ki.
Pokoli klíma és egyre gyakoribb szélsőséges időjárás várhat Budapestre - Észak-Iránhoz hasonlíthatunk
A klímaváltozás nem kíméli a városi környezetet.
Egyedülálló szülők a szakadék szélén: Őszinte beszélgetés a konyhaasztalnál
A választási időszak után természetes, hogy a figyelem az új kormány gazdasági programjára, a családtámogatásokra és összességében arra irányul, hogy könnyebb lesz-e a helyzetünk. Egy k
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?