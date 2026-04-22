  • Megjelenítés
Új front nyílik az AI háborúban, a Google nekimegy az Nvidiának
Befektetés

Új front nyílik az AI háborúban, a Google nekimegy az Nvidiának

Portfolio
Két új mesterséges intelligencia chipet mutatott be a Google, amivel az a cél, hogy a techóriás ne függjön más gyártóktól a kritikus infrastruktúrában, írja a Yahoo Finance.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A Google a Las Vegasban tartott Cloud Next konferencián két új processzort mutatott be, amelyekkel egyre komolyabban lép be arra a területre, amelyet eddig főként az Nvidia és részben az AMD uralt.

Az egyik újdonság a TPU 8t, amelyet kifejezetten mesterséges intelligencia modellek tanítására fejlesztettek. A cég szerint

ezzel a technológiával a legfejlettebb modellek fejlesztési ideje hónapokról hetekre csökkenthető.

Emellett az előző generációhoz képest 2,8-szoros ár teljesítmény javulást ígér, ami fontos azoknak a vállalatoknak, amik egyre nagyobb számítási kapacitást igényelnek.

Még több Befektetés

Itt az 1500 kilométer hatótávú akkumulátor!

Csőd szélén egy amerikai légitársaság– Trumpék már mentőcsomagon dolgoznak

Emelkedik az aranyár Donald Trump bejelentése után

A másik chip, a TPU 8i, már nem a tanításra, hanem a modellek futtatására készült. Ez az úgynevezett inferencia, vagyis amikor a már betanított rendszerek valós időben dolgoznak, például AI ügynökök vagy alkalmazások mögött. A két új processzor még idén elérhetővé válik.

A bejelentés azért érdekes, mert a Google egyre több partnerének kínál saját chipeket. Nemrég kibővítette együttműködését az Anthropic-kal, amely több gigawattnyi TPU kapacitást használhat a következő generációs rendszereihez. Emellett a cég az OpenAI számára is biztosíthat infrastruktúrát, miközben a Meta is több éves, több milliárd dolláros megállapodást kötött a Google chipek használatára.

Ez különösen érzékeny pont az Nvidiának. A cég bevételeinek több mint fele adatközpontokból származik, és ezek jelentős részét éppen azok a nagy felhős szereplők adják, amelyek most saját chipeket fejlesztenek.

Címlapkép forrása: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Magyar Péter olyasmire készül, amibe Orbán Viktornak korábban beletört a bicskája
Rájár a rúd az óriás alapkezelőkre: menekülnek a befektetők, esnek az árfolyamok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility