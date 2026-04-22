Új front nyílik az AI háborúban, a Google nekimegy az Nvidiának

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

A Google a Las Vegasban tartott Cloud Next konferencián két új processzort mutatott be, amelyekkel egyre komolyabban lép be arra a területre, amelyet eddig főként az Nvidia és részben az AMD uralt.

Az egyik újdonság a TPU 8t, amelyet kifejezetten mesterséges intelligencia modellek tanítására fejlesztettek. A cég szerint

ezzel a technológiával a legfejlettebb modellek fejlesztési ideje hónapokról hetekre csökkenthető.

Emellett az előző generációhoz képest 2,8-szoros ár teljesítmény javulást ígér, ami fontos azoknak a vállalatoknak, amik egyre nagyobb számítási kapacitást igényelnek.

A másik chip, a TPU 8i, már nem a tanításra, hanem a modellek futtatására készült. Ez az úgynevezett inferencia, vagyis amikor a már betanított rendszerek valós időben dolgoznak, például AI ügynökök vagy alkalmazások mögött. A két új processzor még idén elérhetővé válik.

A bejelentés azért érdekes, mert a Google egyre több partnerének kínál saját chipeket. Nemrég kibővítette együttműködését az Anthropic-kal, amely több gigawattnyi TPU kapacitást használhat a következő generációs rendszereihez. Emellett a cég az OpenAI számára is biztosíthat infrastruktúrát, miközben a Meta is több éves, több milliárd dolláros megállapodást kötött a Google chipek használatára.

Ez különösen érzékeny pont az Nvidiának. A cég bevételeinek több mint fele adatközpontokból származik, és ezek jelentős részét éppen azok a nagy felhős szereplők adják, amelyek most saját chipeket fejlesztenek.

