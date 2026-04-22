Új vegyesvállalalatot alapít az OpenAI

Az OpenAI akár 1,5 milliárd dollárt is befektethet egy új, magántőke-befektetőkkel közösen létrehozott vegyesvállalatba – jelentette a Financial Times.

A lap értesülései szerint az OpenAI kezdetben 500 millió dollárnyi saját tőkét fektet a belső körökben csak "DeployCo" néven emlegetett vegyesvállalatba.

A céget egy várhatóan május elején lezáruló tőkebevonási kör részeként

10 milliárd dollárra értékelik.

A hírt a Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ