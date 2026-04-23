A női portfóliókezelők és befektetési szakemberek szerint a portfóliókezelés eleve bizonytalan szakma: sosem áll rendelkezésre minden információ, ezért a döntéseket valószínűségek és forgatókönyvek mérlegelésével kell meghozni: Czakó Ágnes, az OTP Alapkezelő szenior portfólió menedzsere szerint ahhoz hasonló, mintha ismert úton, de ködben vezetne, ahol a kanyarok sejthetők, de a következő 50 méter nem látható. Egyes kutatások szerint a nők gyakran „mindent vagy semmit” logikával érzékelik a kockázatot, míg a férfiak jellemzően többet kereskednek, turbulens időszakokban könnyebben eltérnek a stratégiától. Kun-Welsz Edit, a HOLD Alapkezelő portfóliókezelője szerint pénzügyeknél mindenképp érdemes az érzelmeket félretenni, és minél több információ birtokában, higgadtan döntést hozni. Ehhez kapcsolódva Tabányi Mónika, a Concorde private banking igazgatója elmondta, hogy nem érdemes arra várni, hogy minden információ birtokában legyünk, hiszen ez nem is lehetséges: nem szabad a teljes bizonyosságra várni, bátran meg kell hozni a döntést, és ha mód van rá, akár később korrigálni. Ahogy Topolay Gábor, a HOLD BLOG főszerkesztője, saját bevallása szerint ugrált a sztereotíp gombokon, szó esett a nők pénzügyi szektorban betöltött szerepének változásáról is: ma már kevésbé ritka a jelenlétük – példákkal az OTP Alapkezelő és a Concorde kapcsán – és hangsúlyozták, hogy nem „férfiassá”, hanem szakmailag hitelessé kell válni; többük beszámolt a kezdeti megfelelési kényszerről és arról, hogy sok felkészülés és kérdezés segít a fejlődésben. Végül megjegyezték, hogy a vagyonos ügyfelek között is nő az önálló női vagyonosok aránya – például a Concorde top 100 ügyfelén belül már 10% felett vannak – és szerintük a siker kulcsa a szorgalom, tanulás, alázat és az, hogy az elején merjenek bizonytalanok lenni.

Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde, Kun-Welsz Edit, portfóliókezelő, HOLD Alapkezelő, Czakó Ágnes CFA, szenior portfólió menedzser, OTP Alapkezelő. Moderátor: Topolay Gábor, főszerkesztő, HOLDBLOG. Fotó: Mónus Márton/Portfolio