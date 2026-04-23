A nők is sikerrel járhatnak a pénzügyekben: íme a Women's Money & Mindset Day legjobb pillanatai!
A Portfolio nőkre szabott pénzügyi és befektetési konferenciával debütál: a résztvevők elismert banki és befektetési szakemberek, pszichológusok és influenszerek előadásain keresztül szerezhetnek értékes tudást és gyakorlati inspirációt ahhoz, hogy magabiztosan, tudatosan és szakmailag megalapozottan hozzák meg pénzügyi döntéseiket. A konferencia eseményeiről percről percre tudósítunk.
A konferenciát Sipos Orsi humorista előadása zárta, aki saját személyes sztorijain, élményein keresztül mutatta be egy Y generációs nő mindennapi kihívásait, legyen szó akár az üzleti életben való érvényesülés nehézségeiről, akár a párválasztás fordulatos és gyakran komikus folyamatairól.

Az egyensúly titkai: idő, energia, pénz

A mindennapi döntéseinket egyszerre formálja az idő, a pénz és az energia mennyisége, a valódi egyensúlyt csak akkor találhatjuk meg, ha ezt a három tényezőt együtt nézzük – mondták a panelbeszélgetés résztvevői. Személyes és szakmai példáikon keresztül mutatták meg, hogy a pénzügyi tudatosság, az önbizalom és az önismeret mennyire fontos ahhoz, hogy valaki stabilan tudjon reagálni a váratlan helyzetekre, legyen szó karrierváltásról, vállalkozásról vagy egy nehezebb magánéleti döntésről. Elhangzott az is, hogy sokan csak egy-egy nagyobb fordulópont – például válás, örökség vagy a nyugdíj közeledte – apropóján kezdenek tudatosabban foglalkozni a pénzügyeikkel, miközben a fiatalabbak gyakran bátrabban vágnak bele új dolgokba. A beszélgetés egyik legfontosabb üzenete: a hosszú távú stabilitáshoz nem elég az anyagi biztonság, arra is figyelni kell, hogy időből és energiából is maradjon elég.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra: Dr. Szilágyi-Németh Lilla (pénzügyi edukátor), Dr. Papp Ildikó (Körúti Orvosi Centrum), Ipsits Anita (Szafi Group), Gyarmati Fanni (Diverzum), valamint a moderátor szerepében Pásztor Roxána (Portfolio).
Portfóliókezelők: merjünk döntést hozni, de merjünk bizonytalanok lenni!

A női portfóliókezelők és befektetési szakemberek szerint a portfóliókezelés eleve bizonytalan szakma: sosem áll rendelkezésre minden információ, ezért a döntéseket valószínűségek és forgatókönyvek mérlegelésével kell meghozni: Czakó Ágnes, az OTP Alapkezelő szenior portfólió menedzsere szerint ahhoz hasonló, mintha ismert úton, de ködben vezetne, ahol a kanyarok sejthetők, de a következő 50 méter nem látható. Egyes kutatások szerint a nők gyakran „mindent vagy semmit” logikával érzékelik a kockázatot, míg a férfiak jellemzően többet kereskednek, turbulens időszakokban könnyebben eltérnek a stratégiától. Kun-Welsz Edit, a HOLD Alapkezelő portfóliókezelője szerint pénzügyeknél mindenképp érdemes az érzelmeket félretenni, és minél több információ birtokában, higgadtan döntést hozni. Ehhez kapcsolódva Tabányi Mónika, a Concorde private banking igazgatója elmondta, hogy nem érdemes arra várni, hogy minden információ birtokában legyünk, hiszen ez nem is lehetséges: nem szabad a teljes bizonyosságra várni, bátran meg kell hozni a döntést, és ha mód van rá, akár később korrigálni. Ahogy Topolay Gábor, a HOLD BLOG főszerkesztője, saját bevallása szerint ugrált a sztereotíp gombokon, szó esett a nők pénzügyi szektorban betöltött szerepének változásáról is: ma már kevésbé ritka a jelenlétük – példákkal az OTP Alapkezelő és a Concorde kapcsán – és hangsúlyozták, hogy nem „férfiassá”, hanem szakmailag hitelessé kell válni; többük beszámolt a kezdeti megfelelési kényszerről és arról, hogy sok felkészülés és kérdezés segít a fejlődésben. Végül megjegyezték, hogy a vagyonos ügyfelek között is nő az önálló női vagyonosok aránya – például a Concorde top 100 ügyfelén belül már 10% felett vannak – és szerintük a siker kulcsa a szorgalom, tanulás, alázat és az, hogy az elején merjenek bizonytalanok lenni.

Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde, Kun-Welsz Edit, portfóliókezelő, HOLD Alapkezelő, Czakó Ágnes CFA, szenior portfólió menedzser, OTP Alapkezelő. Moderátor: Topolay Gábor, főszerkesztő, HOLDBLOG. Fotó: Mónus Márton/Portfolio
Már visszaesett a lakáspiaci érdeklődés, de fordulatot hoztak a választások

Az otthonteremtési panelbeszélgetésben elhangzott: az ingatlankeresések több mint 90%-a Otthon Start-kompatibilis lakásokra irányult az utóbbi időben, az árak pedig egy év alatt mintegy 20%-kal, Budapesten 25%-kal nőttek. Bár az otthon a biztonságról szól, nagyon bizonytalan környezet vesz körül minket, elég az iráni konfliktusra gondolni – ennek is szerepe lehet abban, hogy márciusban már az Otthon Start bejelentése előtti szintre tértek vissza a keresésszámok. A külföldiek jelenléte gyenge volt az utóbbi időben a magyar lakáspiacon, de az elmúlt két hétben már fokozott az érdeklődés a választások eredményének a hatására. Egyelőre nem tudni, mi lesz a választások után az Otthon Start Program sorsa, de egyértelműen eltolódott az érdeklődés a külföld felől a hazai piac felé.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra: Vincze Edit (OC Investment Solutions), Pápai Dorottya (REMAX GO Commercial), Lipták Zsuzsa (zenga.hu), Barna Krisztina (Mester-Építő Kft.), valamint a moderátor szerepében Gulyás Veronika (Portfolio).
Az a jó befektetés, amivel nyugodtan tudunk aludni

A megszólaló befektetési szakemberek felhívták a figyelmet: a befektetéseknél a kockázat és a hozam elválaszthatatlanul együtt jár, a jó döntés egyik fő ismérve, hogy személyre szabott módon, az egyéni élethelyzet ismeretében hozzák meg. Nemcsak az számít, mekkora hozamot szeretnénk elérni, hanem az is, milyen árfolyamkilengéseket tudunk ténylegesen elviselni. Ha a befektetési stratégia jól lett meghatározva, akkor egy gazdasági krízis idején sem érdemes pánikszerűen kihátrálni belőle. Szó esett arról is, hogy életkoronként eltérő az indokolt kockázatvállalás mértéke, és hogy a kockázatvállalási hajlandóságot biológiai és pszichológiai tényezők egyaránt befolyásolják.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra: Nyvelt Anna (BeHive Consulting), Horváth Szofi (Concorde), Dömötör Barbara (Budapesti Corvinus Egyetem), Danóczy Blanka (Hold Alapkezelő), valamint a moderátor szerepében Fekete Beatrix (Portfolio).
Csapatban könnyebb

A második pódiumbeszélgetés résztvevői személyes példákon keresztül mutatták meg, hogy a közös pénzügyek világa a nagy befektetési döntésektől egészen a mindennapi apróbb ügyekig folyamatos egyeztetést kíván. Szó esett arról, hogyan lehet összehangolni az eltérő pénzügyi attitűdöket, miként születnek meg a közös döntések egy autóvásárlástól vagy akár egy étkezőasztal kiválasztásától kezdve egészen a rövidebb és hosszabb távú befektetésekig. Mint mondták: az önismeret, a nyílt kommunikáció, a kölcsönös bizalom és a szerepek tudatos kialakítása nagyban megkönnyíti a közös tervezést.

A beszélgetés résztvevői balról jobbra: Telegdy-Kapás Boglárka, Telegdy Ádám, Osvárt Andrea, Gauder Milán, valamint a moderátor szerepében Nagy Viktor.
Hegedüs Éva: a vezetésben a teljesítmény számít, nem az, hogy ki férfi és ki nő

A Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a Women’s Money & Mindset Day pódiumbeszélgetésén arról beszélt, hogy a női vezetők arányának növekedéséhez szemléletformálásra is szükség van, ugyanakkor a legfontosabb a teljesítmény és az önazonosság. Hegedüs Éva személyes példáin keresztül is azt hangsúlyozta: a család és a szakmai siker nem egymást kizáró célok: a lényeg, hogy mindenki a saját útját találja meg.

A legnagyobb tőke az önmagunkba vetett hit

Almási Kitti klinikai szakpszichológus előadásában annak pszichológiai hátterét világította meg, milyen belső gátak, láthatatlanul fékező családi mintázatok határozzák meg a pénzhez fűződő viszonyunkat. A szakember hangsúlyozta: a döntési pozíció képes nyugalmat adni, míg a szorongás akkor lép fel, ha valaki úgy érzi, az élet valamely területén csak „megtörténnek” vele a dolgok. Az eredményesség egyik kulcsa az lehet, ha valakinek a sikerében a környezete is hisz, és aktívan támogatja őt – mutatott rá Almási Kitti. Az önbecsülés éppen abból épül fel, hogy olyan dolgokba vágjuk a fejszénket, amelyek nem biztos, hogy sikerülni fognak – mondta a pszichológus.

Erősödik a nők jelenléte a befektetésekben

Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója elmondta: az alapkezelő 6-7 ezer online vagyonkezelési ügyfele körében a nők aránya 26%-ra tehető, míg a fiatalabb korcsoportokban – például a 18-25 év közöttiek esetében – már jóval erősebb a jelenlétük, akár a 35%-ot is meghaladja. Szabó Balázs elárulta: az átlagos és a medián vagyon tekintetében nincs érdemi különbség a nemek között. Mint fogalmazott, a pénzügyek világában tapasztalható eltérések hátterében elsősorban nem biológiai okok, hanem szociokulturális minták és neveltetési hatások állnak, ugyanakkor minden adott ahhoz, hogy ez a tendencia tovább javuljon, és a nők szerepe még erősebben növekedjen a pénzügyi döntéshozatalban.

Érdemes és lehetséges a nőkre fókuszálni az üzletben

Balogh Gabriella, a Portfolio Csoport társtulajdonosa nyitó előadásában kiemelte: a befektetési konferenciákat hagyományosan a férfi látogatók "uralják", ugyanakkor a Women’s Money & Mindset Day a bizonyítéka annak, hogy a nők is megszólíthatók a pénzügyi témákkal. Balogh Gabriella bemutatta: a 2026-os országgyűlési választások napján a Portfolio az egyedi látogatók számát illetően rekordot ért el a magyar hírportálok versenyében, és az oldalra ellátogató olvasók között szinte pontosan 50-50% volt a nők és férfiak aránya – ez is azt mutatja, hogy a releváns tartalom mindenkihez egyformán képes utat találni.

A Women's Money & Mindset Day programja itt követhető.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

