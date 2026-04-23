Beütött a drágulás - Váratlan bejelentést tett a légitársaság

Az American Airlines csütörtökön bejelentette, hogy az évre vonatkozó korrigált, egy részvényre jutó eredménye a 40 centes veszteség és az 1,10 dolláros nyereség közötti sávban alakulhat.

Ez jelentős visszalépés a januárban közölt előrejelzéshez képest, amely még 1,70 és 2,70 dollár közötti részvényenkénti nyereséggel számolt.

A Wall Street elemzői ugyanakkor már az Irán elleni amerikai–izraeli támadások óta fokozatosan rontották az ágazatra vonatkozó várakozásaikat.

Az első negyedéves jelentés viszont a piaci konszenzusnál kedvezőbb képet mutatott. A légitársaság korrigált, egy részvényre jutó vesztesége 40 cent lett, ez jobb adat az LSEG által összesített elemzői várakozásokban szereplő 47 centes mínusznál. A cég árbevétele 13,91 milliárd dollárt tett ki, ami szintén meghaladta a várt 13,79 milliárd dolláros szintet.

