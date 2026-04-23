Bloomberg: nagyot nyert a Tisza-bettel az Orbán Viktor vejéhez köthető alapkezelő

Az Equilor Alapkezelő az április 12-i választások előtt jelentősen felülsúlyozta a portfóliójában a magyar államkötvényeket, a szavazás közeledtével pedig a hazai részvényeket is. Erről Szabó Attila, a társaság befektetési igazgatója beszélt a Bloombergnek adott interjújában.
A tét bejött: a Tisza Párt földcsuszamlásszerű győzelme meghosszabbította a magyar eszközök raliját.
Az alapkezelő tulajdonosi szerkezete a Bloomberg írása szerint nehezen átlátható, a cég azonban ugyanabból az irodaházból működik, mint az Equilor Befektetési Zrt., amelyet az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Bank irányít. A vállalatok közösen is hirdetik magukat az ügyfelek felé, és az év végi rendezvényeiket is együtt tartják. A brókercég vezérigazgatója, Szécsenyi Bálint az alapkezelő felügyelőbizottságában is helyet foglal, emellett a cégcsoport több pontján is megjelenik tulajdonosként.
Az Equilor Alapkezelő mintegy 500 milliárd forintnyi vagyont kezel, ennek 75 százaléka az EQA Eszközkezelő Zrt. nevű holding tulajdonában van - jegyzi meg a Bloomberg. Az EQA-t egy magántőkealap irányítja, amelynek végső tulajdonosai nem nyilvánosak. A cégiratokban ugyanakkor a brókercég vezérigazgatója szerepel az alap képviselőjeként. A fennmaradó 25 százalékot a Notforme Kft. nevű cég birtokolja.
Szabó Attila szerint
a választásokat megelőző években, különösen az utolsó négy-nyolc évben, egyre nőtt a szkepticizmus a hazai vállalkozók és a pénzügyi elit körében.
A befektetési igazgató úgy véli, hogy jelenleg a magyar vállalati szereplők a tizenhat éves Orbán-korszak utáni új kezdetet keresik. Elmondása szerint az euróövezeti csatlakozás narratívája teszi igazán vonzóvá a magyar piacot a nemzetközi befektetők számára. Ez a kilátás vetíti előre a piaci rali további folytatódását is.
