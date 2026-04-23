Bloomberg: nagyot nyert a Tisza-bettel az Orbán Viktor vejéhez köthető alapkezelő
Az Orbán-család üzleti birodalmának egyik központi szereplőjéhez köthető alapkezelő jelentős nyereségre tett szert a Tisza Párt választási győzelmével. A cég ugyanis a 2025-ös választásokon a kormányváltásra fogadott a pénzügyi piacokon – derül ki a Bloomberg oknyomozó anyagából.

Az Equilor Alapkezelő az április 12-i választások előtt jelentősen felülsúlyozta a portfóliójában a magyar államkötvényeket, a szavazás közeledtével pedig a hazai részvényeket is. Erről Szabó Attila, a társaság befektetési igazgatója beszélt a Bloombergnek adott interjújában.

A tét bejött: a Tisza Párt földcsuszamlásszerű győzelme meghosszabbította a magyar eszközök raliját.

Kétharmados Tisza-győzelem és történelmi csúcs: itt az ideje Molba fektetni?

Ez a magyar részvény lehet a Tisza Párt győzelmének következő nagy nyertese

Így forgatta fel a forint és a tőzsde világát a Tisza kétharmad − Értékelnek a HOLD elemzői

Politikai földindulás Magyarországon pont, mint a lengyeleknél - Nálunk is tőzsdei szárnyalás jön?

Meddig tarthat a Tisza-rali, ha mindjárt beüt az iráni válság?

Az alapkezelő tulajdonosi szerkezete a Bloomberg írása szerint nehezen átlátható, a cég azonban ugyanabból az irodaházból működik, mint az Equilor Befektetési Zrt., amelyet az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Bank irányít. A vállalatok közösen is hirdetik magukat az ügyfelek felé, és az év végi rendezvényeiket is együtt tartják. A brókercég vezérigazgatója, Szécsenyi Bálint az alapkezelő felügyelőbizottságában is helyet foglal, emellett a cégcsoport több pontján is megjelenik tulajdonosként.

Az Equilor Alapkezelő mintegy 500 milliárd forintnyi vagyont kezel, ennek 75 százaléka az EQA Eszközkezelő Zrt. nevű holding tulajdonában van - jegyzi meg a Bloomberg. Az EQA-t egy magántőkealap irányítja, amelynek végső tulajdonosai nem nyilvánosak. A cégiratokban ugyanakkor a brókercég vezérigazgatója szerepel az alap képviselőjeként. A fennmaradó 25 százalékot a Notforme Kft. nevű cég birtokolja.

90 százalékos zuhanás után távozik a Trump Media vezére

Új front nyílik az AI háborúban, a Google nekimegy az Nvidiának

Itt az 1500 kilométer hatótávú akkumulátor!

Szabó Attila szerint

a választásokat megelőző években, különösen az utolsó négy-nyolc évben, egyre nőtt a szkepticizmus a hazai vállalkozók és a pénzügyi elit körében.

A befektetési igazgató úgy véli, hogy jelenleg a magyar vállalati szereplők a tizenhat éves Orbán-korszak utáni új kezdetet keresik. Elmondása szerint az euróövezeti csatlakozás narratívája teszi igazán vonzóvá a magyar piacot a nemzetközi befektetők számára. Ez a kilátás vetíti előre a piaci rali további folytatódását is.

Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába

Belezúgott Magyarországba a piac – Meddig tartanak a mézeshetek?

Mikor jöhet a magyar euró? Megszólalt az amerikai befektetési bank

Kiderült, mit várnak el a befektetők a Magyar-kormánytól

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

