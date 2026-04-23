Képgalériánk - folyamatosan frissülő fotókkal
Hegedüs Éva: a vezetésben a teljesítmény számít, nem az, hogy ki férfi és ki nő
A Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a Women’s Money & Mindset Day pódiumbeszélgetésén arról beszélt, hogy a női vezetők arányának növekedéséhez szemléletformálásra is szükség van, ugyanakkor a legfontosabb a teljesítmény és az önazonosság. Hegedüs Éva személyes példáin keresztül is azt hangsúlyozta: a család és a szakmai siker nem egymást kizáró célok: a lényeg, hogy mindenki a saját útját találja meg.
A legnagyobb tőke az önmagunkba vetett hit
Almási Kitti klinikai szakpszichológus előadásában annak pszichológiai hátterét világította meg, milyen belső gátak, láthatatlanul fékező családi mintázatok határozzák meg a pénzhez fűződő viszonyunkat. A szakember hangsúlyozta: a döntési pozíció képes nyugalmat adni, míg a szorongás akkor lép fel, ha valaki úgy érzi, az élet valamely területén csak „megtörténnek” vele a dolgok. Az eredményesség egyik kulcsa az lehet, ha valakinek a sikerében a környezete is hisz, és aktívan támogatja őt – mutatott rá Almási Kitti. Az önbecsülés éppen abból épül fel, hogy olyan dolgokba vágjuk a fejszénket, amelyek nem biztos, hogy sikerülni fognak – mondta a pszichológus.
Erősödik a nők jelenléte a befektetésekben
Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója elmondta: az alapkezelő 6-7 ezer online vagyonkezelési ügyfele körében a nők aránya 26%-ra tehető, míg a fiatalabb korcsoportokban – például a 18-25 év közöttiek esetében – már jóval erősebb a jelenlétük, akár a 35%-ot is meghaladja. Szabó Balázs elárulta: az átlagos és a medián vagyon tekintetében nincs érdemi különbség a nemek között. Mint fogalmazott, a pénzügyek világában tapasztalható eltérések hátterében elsősorban nem biológiai okok, hanem szociokulturális minták és neveltetési hatások állnak, ugyanakkor minden adott ahhoz, hogy ez a tendencia tovább javuljon, és a nők szerepe még erősebben növekedjen a pénzügyi döntéshozatalban.
Érdemes és lehetséges a nőkre fókuszálni az üzletben
Balogh Gabriella, a Portfolio Csoport társtulajdonosa nyitó előadásában kiemelte: a befektetési konferenciákat hagyományosan a férfi látogatók "uralják", ugyanakkor a Women’s Money & Mindset Day a bizonyítéka annak, hogy a nők is megszólíthatók a pénzügyi témákkal. Balogh Gabriella bemutatta: a 2026-os országgyűlési választások napján a Portfolio az egyedi látogatók számát illetően rekordot ért el a magyar hírportálok versenyében, és az oldalra ellátogató olvasók között szinte pontosan 50-50% volt a nők és férfiak aránya – ez is azt mutatja, hogy a releváns tartalom mindenkihez egyformán képes utat találni.
