Fájdalmasat zakózott a hatalmas befektetési alap, több tízmilliárd a veszteség

Jelentős, 636 milliárd norvég korona (68,4 milliárd dollár) veszteséggel zárta az első negyedévet a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja - közölte a vagyonkezelő, a Norges Bank Investment Management csütörtökön.

A veszteség oka, hogy a közel-keleti háború megütötte a globális részvényárakat, különösen az amerikai technológiai papírok jegyzése csökkent, miközben a háborúskodás csak korlátozottan hatott a fix kamatozású befektetésekre és az ingatlanokra.

Az alap részvénybefektetéseinek hozama mínusz 2,6 százalék volt,

míg a fix kamatozású eszközök 0,2 százalékkal csökkentek, a tőzsdén nem jegyzett ingatlanok ára 1,2 százalékkal nőtt, a megújuló energia-infrastruktúráké pedig 1,9 százalékkal csökkent.

Norvégiában 1996-ban hozták létre az állami alapot, amelybe az északi-tengeri olaj- és gázkitermelésből származó bevételeket helyezik el, majd ezeket a pénzeket a világ különböző részein fektetik be részvényekbe, kötvényekbe és ingatlanokba.

A norvég nyugdíjalap a globálisan jegyzett részvények mintegy 1,5 százalékát birtokolja, az alap kezelt vagyona mintegy 2200 milliárd dollár.

