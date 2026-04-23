Fájdalmasat zakózott a hatalmas befektetési alap, több tízmilliárd a veszteség
Jelentős, 636 milliárd norvég korona (68,4 milliárd dollár) veszteséggel zárta az első negyedévet a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja - közölte a vagyonkezelő, a Norges Bank Investment Management csütörtökön.

A veszteség oka, hogy a közel-keleti háború megütötte a globális részvényárakat, különösen az amerikai technológiai papírok jegyzése csökkent, miközben a háborúskodás csak korlátozottan hatott a fix kamatozású befektetésekre és az ingatlanokra.

Az alap részvénybefektetéseinek hozama mínusz 2,6 százalék volt,

míg a fix kamatozású eszközök 0,2 százalékkal csökkentek, a tőzsdén nem jegyzett ingatlanok ára 1,2 százalékkal nőtt, a megújuló energia-infrastruktúráké pedig 1,9 százalékkal csökkent.

Norvégiában 1996-ban hozták létre az állami alapot, amelybe az északi-tengeri olaj- és gázkitermelésből származó bevételeket helyezik el, majd ezeket a pénzeket a világ különböző részein fektetik be részvényekbe, kötvényekbe és ingatlanokba.

A norvég nyugdíjalap a globálisan jegyzett részvények mintegy 1,5 százalékát birtokolja, az alap kezelt vagyona mintegy 2200 milliárd dollár.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

