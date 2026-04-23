Két újabb brutál célár érkezett ma az OTP-re!

Az elmúlt napokban több elemző is frissítette a modelljét az OTP-re, a választások után a korábbinál jóval magasabb célárakkal jöttek ki. Ezek alapján van még bőven fantázia a magyar bank részvényben. Ma két új, magas célár is érkezett, mutatjuk a részleteket!

Egyre magasabb célárak

Az elmúlt hónapokban egyértelműen felfelé mozdultak az OTP-re adott célárak, és egyre több elemző kezdett magasabb szintekkel számolni. Ami korábban inkább visszafogottabb várakozás volt, az mostanra átfordult egy optimistább képpé. Ebben benne van a bank stabil teljesítménye és régiós jelenléte is, de az is látszik, hogy a makrogazdasági és politikai környezet egyre nagyobb súlyt kap az értékelésben.

A választások után ez a folyamat még inkább felgyorsult. Az elmúlt napokban több elemzőház is új célárral jött ki, és ezek már sokszor jóval magasabban vannak, mint a korábbi becslések. A friss anyagokból az jön át, hogy a politikai változások miatt most sokan újraértékelik, milyen pályán mehet tovább az OTP, és ez rövid idő alatt megjelent a számokban is.

A legtöbb érvelés ugyanoda fut ki. A Tisza kétharmados győzelméhez kapcsolódó várakozások szerint javulhat a gazdasági környezet, érkezhetnek uniós pénzek, csökkenhet az ország kockázati megítélése, és akár a különadók is lekerülhetnek a bankokról. Ha ezek közül több is megvalósul, az egyszerre húzhatja feljebb az eredményeket és indokolhat magasabb értékeltséget is. Ez az oka annak, hogy most sorra jelennek meg az egyre magasabb célárak.