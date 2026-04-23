Kihasználja a háborús káoszt a pénzügyi óriás: titokban láncra veri az Öböl-államokat

A 2270 milliárd dolláros eszközállománnyal rendelkező Pimco február 28., vagyis a konfliktus kezdete óta jelentős mennyiséget vásárolt Abu-Dzabi, Katar és Kuvait államkötvényeiből, valamint a Qatar National Bank papírjaiból. Ezeket az ügyleteket zártkörű kötvénykibocsátások (private placement) keretében hajtották végre. A vagyonkezelő emellett más befektetőkkel közösen olyan rábocsátásokban is részt vett, amelyek során Abu-Dzabi kintlévő kötvényállományát összesen 2,5 milliárd dollárral növelték.
A Bloomberg adatai szerint a térség kibocsátói február 28. és április 23. között összesen 13,8 milliárd dollár értékben bocsátottak ki zártkörűen, "kemény" devizában denominált kötvényeket.
Ez azt jelenti, hogy ennek az összegnek a túlnyomó többségét egyetlen vagyonkezelő, a Pimco jegyezte le.
A zártkörű kibocsátás kompromisszumot jelent a hitelfelvevők számára. Bár drágább a nyilvános kötvénykibocsátásnál, így magasabb hozamot kínál az olyan vevőknek, mint a Pimco, cserébe gyorsabb, rugalmasabb és diszkrétebb forrásbevonást tesz lehetővé. Katar zártkörű kötvényének kuponja például 4,8 százalék volt. Ez mintegy 0,3 százalékponttal haladta meg a nyilvánosan forgalmazott katari kötvények hozamgörbéjéből levezethető szintet.
Az Öböl-államok kötvénypiacai az elmúlt években a világ legaktívabbjai közé tartoztak. A térség kibocsátói idén az első két hónapban mintegy 50 milliárd dollár értékben dobtak piacra nyilvános kötvényeket.
A konfliktus kitörése óta azonban a nyilvános piac gyakorlatilag befagyott,
így a zártkörű tranzakciók váltak a régió elsődleges forrásbevonási csatornájává.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
