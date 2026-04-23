Példátlan lázadás a közgyűlésen: csúnyán elbuktak a hatalmas energiavállalat tervei
Befektetés

Példátlan lázadás a közgyűlésen: csúnyán elbuktak a hatalmas energiavállalat tervei

A BP csütörtöki éves közgyűlésén a részvényesek két kulcsfontosságú javaslatot is leszavaztak, emellett az új elnök megválasztása is szokatlanul nagy ellenállásba ütközött. Mindez a vállalatirányítási és klímastratégiai viták kiéleződését jelzi - jelentette a Cnbc.

A brit energiaóriás BPkét kiemelt indítványa is elbukott a közgyűlésen.

Az egyik a kizárólag virtuális közgyűlések tartását tette volna lehetővé, a másik pedig két, kifejezetten a BP-re vonatkozó klímavédelmi közzétételi kötelezettséget törölt volna el. Mindkét határozat elfogadásához 75 százalékos támogatottságra lett volna szükség, de ezt egyik sem érte el.

Albert Manifold elnökké választását a részvényesek 81,8 százaléka szavazta meg. Bár az eredmény meghaladta a szükséges 50 százalékos küszöböt, az igazgatósági tagok jellemzően csaknem 100 százalékos támogatottságot szoktak élvezni. Egyes aktivista befektetők szerint már egy 5 százalékos ellenszavazat is komoly figyelmeztetésnek számított volna. Ez különösen annak fényében igaz, hogy tavaly a távozó elnök, Helge Lund történelmi mértékű, 24 százalékos ellenszavazatot kapott.

A közgyűlés előtt a BP igazgatósága blokkolta a holland Follow This aktivista csoport által benyújtott indítványt. Ez a javaslat arra kötelezte volna a vállalatot, hogy ismertesse a részvényesi értékteremtésre vonatkozó terveit a csökkenő olaj- és gázkereslet különböző forgatókönyvei mellett. A döntés sok befektetőben visszatetszést keltett. A Glass Lewis és az ISS proxy-tanácsadók, valamint Európa egyik legnagyobb vagyonkezelője, a Legal & General Investment Management is a BP álláspontjával szemben foglalt állást. A vállalat jogi szakvéleményre hivatkozva azzal érvelt, hogy a Follow This javaslata érvénytelen, így elfogadása esetén sem lett volna végrehajtható.

A vállalat jelenleg stratégiai fordulatot hajt végre:

a megújuló energiaforrások helyett ismét a hagyományos olaj- és gázipari alaptevékenysége felé orientálódik.

A hónap elején a Woodside Energy korábbi vezetője, Meg O'Neill vette át a vezérigazgatói posztot. A BP londoni tőzsdén jegyzett részvényei idén több mint 33 százalékot emelkedtek. Ezzel a teljesítménnyel megelőzték a brit rivális Shellt, valamint az amerikai ExxonMobilt és a Chevront is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

