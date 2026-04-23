Ütik a nagy szoftvercégeket, az AI állhat a háttérben

Az amerikai szoftveripari részvények csütörtökön már a tőzsdenyitás előtti kereskedésben is estek. Ezt az IBM és a ServiceNow negyedéves eredményei okozták, amelyek újra felerősítették a mesterséges intelligencia (AI) miatti piaci átrendeződéstől való félelmeket. Az analóg chipgyártók papírjai ugyanakkor erőteljesen emelkedtek.

Az IBM közlése szerint az első negyedévben lassult a vállalat bevételnövekedése. Ezt elsősorban a szoftverüzletág, azon belül is a Red Hat felhőszolgáltatási egységének gyengélkedése okozta. A szegmens növekedése 11,3 százalékra mérséklődött, aminek hatására a cég részvényei 7,4 százalékot estek.

A ServiceNow szintén az előfizetéses bevételeinek visszaesését jelezte. Náluk a közel-keleti megrendelések csúsztak az iráni konfliktus miatt. Bár mindkét cég az elemzői konszenzust meghaladó bevételről és nyereségről jelentett, a közzétett számok nem tudták megnyugtatni a befektetőket.

A kihívás eltolódott: már nem elég pusztán egy jól hangzó AI-sztorival előállni. Azt is bizonyítani kell, hogy a technológia képes érdemben támogatni a termékeket, a munkafolyamatokat és a megtérülést

– fogalmaztak a UBS Global Wealth Management elemzői. Hozzátették ugyanakkor, hogy a szoftveriparon belüli széles körű technológiai diszrupció inkább hosszú távú forgatókönyv, mintsem azonnali fenyegetés. Ez különösen igaz a nagyvállalati, kritikus fontosságú megoldásokat kínáló, stabil ügyfélbázissal rendelkező szereplők esetében.

A mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződéstől való félelmek azóta erősödnek, hogy az Anthropic februárban új eszközöket mutatott be. Ezek a megoldások a marketingtől kezdve egészen az adatelemzésig képesek automatizálni a feladatokat. Mindez komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az újítások mekkora nyomást gyakorolhatnak a hagyományos szoftverüzletágakra.

A nyitás előtti kereskedésben a Microsoft 1,8, az Adobe 2, a CrowdStrike 2,2, a Datadog 2,4, az Intuit pedig 3,2 százalékot veszített az értékéből. Ezzel szemben az analóg chipgyártó Texas Instruments árfolyama 11,7 százalékot ugrott. A vállalat ugyanis a második negyedévre az elemzői várakozásokat meghaladó bevételt és profitot vetített előre. Más analóg chipgyártók, mint például az ON Semiconductor, a Microchip Technology, az NXP Semiconductors és az Analog Devices, szintén 3,7 és 4,7 százalék közötti emelkedést mutattak.

A mesterséges intelligencia körüli fellendülés teljesen eltérő pályára állította a chip- és a szoftveripari részvényeket. Az S&P 500 szoftver- és szolgáltatásindexe idén több mint 13 százalékot esett, míg a Philadelphia SE félvezetőindex közel 40 százalékot emelkedett. Eközben a szélesebb piacot lefedő S&P 500 referenciaindex ugyanezen időszak alatt mintegy 4 százalékos pluszban áll.

Forrás: Reuters

