Váratlan fordulat az amerikai piacon: miközben a befektetők rettegnek, elképesztő összegeket kaszál a tőzsdeóriás

Az év elején még a mesterséges intelligenciához köthető részvények vonták magukra a befektetők figyelmét. Később azonban a szektort övező, buborékkal kapcsolatos aggodalmak, valamint a közel-keleti eszkaláció piaci hatásai jelentős árfolyammozgásokat okoztak a negyedév során.
A befektetők emiatt a portfólióik átrendezésére kényszerültek,
ami rekordszintű amerikai részvény- és opciós forgalmat eredményezett.
Az S&P 500 index eközben 4,6 százalékot esett a vizsgált időszakban.
A piaci volatilitás hagyományosan kedvez a tőzsdeüzemeltetőknek, mivel a megnövekedett forgalom közvetlenül növeli a bevételeiket. A Nasdaq piaci szolgáltatásokból származó kereskedési bevétele 13 százalékkal, 317 millió dollárra emelkedett az első negyedévben.
A vállalat ugyanakkor a pénzügyi technológia és a szoftverfejlesztés irányába is terjeszkedik, ami kiszámíthatóbb, rendszeres bevételi forrásokat biztosít. A pénzügyi technológiai üzletág bevétele 20 százalékkal nőtt, az indexüzletág pedig 14 százalékos bővülést mutatott. A korrigált részvényenkénti eredmény 96 cent lett, amely felülmúlta az LSEG által összesített 93 centes elemzői konszenzust.
A tőzsdei bevezetések terén
a Nasdaq összesen 176 új listázást bonyolított le az első negyedévben,
szemben az előző év azonos időszakában regisztrált 170-nel.
Ez az adat- és listázási szolgáltatások bevételét 11,5 százalékkal növelte. Az IPO-piac ugyanakkor vegyes képet mutatott. A fokozott volatilitás miatt több vállalat is elhalasztotta a tőzsdei bevezetését, így nem igazolódtak be azok a várakozások, melyek szerint 2026 a szélesebb körű IPO-fellendülés éve lesz.
Adena Friedman vezérigazgató a gyorsjelentést követő konferenciahíváson arról beszélt, hogy a kibocsátók érdeklődése továbbra is erős. Kiemelte, hogy a Nasdaq előkészületi fázisban lévő ügyfélállományában szereplő vállalatok folyamatosan készülnek a piacra lépésre. A második negyedévben a tőzsde már két jelentős nyilvános kibocsátást (IPO) is lezárt: az Arxis 1,13 milliárd, a Kailera Therapeutics pedig 625 millió dollárnyi tőkét vont be.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
