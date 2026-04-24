Elképesztő húzás: előre tudott a titkos amerikai hadműveletről a katona, mesés vagyont nyert vele

A vádirat szerint a Gannon Ken Van Dyke nevű katona részt vett a Maduro elfogását célzó amerikai hadművelet tervezésében és végrehajtásában. 2025. december 27. és január 26. este között
összesen 13 fogadást kötött a Polymarketen.
Ezekre körülbelül 33 ezer dollárt tett fel. A bennfentes információknak köszönhetően végül
több mint 409 ezer dollárt nyert.
A New York-i déli körzet szövetségi ügyészsége több vádpontot is megfogalmazott Van Dyke ellen. Ezek közé tartozik a minősített kormányzati információk személyes haszonszerzés céljából történő jogosulatlan felhasználása, valamint a nem nyilvános kormányzati adatok eltulajdonítása. Emellett árutőzsdei csalással, elektronikus csalással, illetve jogellenes pénzügyi tranzakciók végrehajtásával is vádolják.
A vádirat szerint alig néhány órával azután, hogy az amerikai erők elfogták Madurót, majd a USS Iwo Jima hadihajó fedélzetére szállították, Van Dyke-ról készült egy fénykép, amelyet feltöltöttek a Google-fiókjába. A felvételen állítólag a hajó fedélzetén, napkeltekor látható katonai egyenruhában, fegyverrel a kezében, három másik egyenruhás katona társaságában.
Az amerikai Határidős Árutőzsdei Felügyelet (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) közölte, hogy polgári jogi eljárást is indított Van Dyke ellen. Ebben a jogellenesen szerzett nyereség elkobzását, pénzbírságot, valamint kereskedési és regisztrációs tilalmat indítványoznak. A Polymarket közleményében leírta, hogy miután azonosították a minősített információk alapján kereskedő felhasználót, az ügyet azonnal továbbították az igazságügyi minisztériumnak, és mindenben együttműködtek a nyomozás során.
A bennfentes kereskedésnek nincs helye a Polymarketen. A mai letartóztatás bizonyítja, hogy a rendszer működik
- közölte a vállalat az X-en közzétett bejegyzésében.
Donald Trump amerikai elnök egy újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem hallott még az ügyről, de utánanéz. Hozzátette, hogy általánosságban sem szimpatizál a fogadások koncepciójával.
